Ukraine tấn công một trong những nhà máy tên lửa quan trọng nhất của Nga

Bên trong Nhà máy chế tạo máy Votkinsk của Nga năm 2024 (Ảnh: Kiev Independent).

Nhà máy Votkinsk là một doanh nghiệp quốc phòng chiến lược thuộc sở hữu nhà nước và là một trong những nhà máy tên lửa quan trọng nhất của Nga.

Nơi này chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, vốn thường được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới tận lãnh thổ nước Mỹ. Cơ sở này cũng có thể sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Oreshnik mới của Nga.

Theo kênh tin tức độc lập Astra của Nga trên Telegram, ít nhất 11 người được báo cáo bị thương trong vụ tấn công.

Vụ tấn công được cho là đã được thực hiện bằng tên lửa hành trình tầm xa "Flamingo". Đây là loại tên lửa do Ukraine sản xuất, được cho là có tầm bắn lên tới 3.000 km và mang đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg.

Người dân Votkinsk báo cáo đã nghe thấy các vụ nổ trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm và nói rằng mục tiêu là nhà máy sản xuất tên lửa. Người dân địa phương cũng đăng tải video lên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ hiện trường và chia sẻ hình ảnh cửa sổ các tòa nhà gần đó bị vỡ.

Lãnh đạo Cộng hòa Udmurt, ông Aleksandr Brechalov, cho biết một cơ sở trong khu vực đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công nhưng không nêu rõ mục tiêu cụ thể. “Theo dữ liệu tác chiến, có thiệt hại và thương vong”, ông nói.

Hãng tin Astra đưa tin rằng nhà máy Votkinsk đã bị tấn công, dựa trên phân tích đoạn phim do nhân chứng cung cấp. Theo Astra, người dân địa phương cho biết hai phân xưởng của nhà máy số 22 và số 36 đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Votkinsk nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.300 km thuộc Cộng hòa Udmurt của Nga. Nhà máy Votkinsk đã mở rộng trong suốt thời gian Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, xây thêm công trình và nhập khẩu máy móc tiên tiến. Năm 2024, Nga sản xuất gần gấp 3 lần số tên lửa đạn đạo Iskander-M so với năm 2023. Năm 2025, các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine leo thang đáng kể.

Nhà máy Votkinsk cũng sản xuất nhiều tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - loại tên lửa tầm xa có thể vượt đại dương mang theo đầu đạn hạt nhân.