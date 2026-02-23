Iran phát cảnh báo đanh thép trước nguy cơ Mỹ động binh

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ tại biển Ả rập ngày 15/2 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 23/2 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả các cuộc tấn công hạn chế, vào lãnh thổ Iran đều sẽ bị coi là “hành động gây hấn” và sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả từ phía Tehran.

“Liên quan đến câu hỏi đầu tiên của bạn về cuộc tấn công hạn chế, tôi nghĩ rằng không có cuộc tấn công hạn chế nào cả”, ông Baqaei nói trong một cuộc họp báo ở Tehran.

“Một hành động gây hấn sẽ bị coi là một hành động gây hấn. Chấm hết. Và bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phản ứng dữ dội trước một hành động gây hấn như một phần quyền tự vệ vốn có của mình, vì vậy đó là những gì chúng tôi sẽ làm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo.

Ông Baqaei nói rằng Iran "đang trong giai đoạn xây dựng lập trường của mình" và hy vọng sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới với Mỹ trong những ngày tới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 22/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố: "Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự vệ”. Ông cũng ám chỉ đến các lợi ích của Mỹ tại khu vực như những mục tiêu tiềm năng trong đòn trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, ông nói rằng “vẫn có cơ hội tốt để đạt được giải pháp ngoại giao”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết các cuộc đàm phán trước đó "đã mang lại những tín hiệu đáng khích lệ".

Sau vòng đàm phán gần đây tại Geneva, Iran cho biết họ đang chuẩn bị dự thảo đề xuất một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự.

"Tôi tin rằng khi chúng ta gặp nhau, có lẽ vào thứ năm tuần này tại Geneva, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về những yếu tố đó, chuẩn bị một văn bản tốt và nhanh chóng đạt được thỏa thuận", Ngoại trưởng Araghchi nói với CBS.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 21/2 cho biết, Washington kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ việc làm giàu uranium, đồng thời nhấn mạnh đây là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán.

Ông Witkoff cho rằng Tehran sẽ có đủ uranium được làm giàu đến mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân trong vòng một tuần.

Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân vào năm ngoái, nhưng các cuộc thương lượng bị đình trệ chủ yếu do bất đồng về việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Iran, điều mà Mỹ coi là một con đường tiềm tàng dẫn tới vũ khí hạt nhân.

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày cùng với Israel.

Kể từ đó, Tehran cho biết họ đã dừng hoạt động làm giàu uranium. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, nhằm khôi phục con đường ngoại giao trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng gần Iran và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn ở Trung Đông và chuẩn bị cho một cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào Iran. Ông chủ Nhà Trắng để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công quân sự “hạn chế” đối với Iran nếu tiến trình ngoại giao thất bại.

Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến Trung Đông trong những tuần gần đây, cùng với các máy bay và tàu chiến khác, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự quân sự tiềm tàng.