Ukraine tung mũi phản công mới, tái kiểm soát 300km2 lãnh thổ từ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát 300km2 lãnh thổ từ tay Nga trong một đợt phản công mới ở phía nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn ngày 20/2.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ Mỹ nhằm đề nghị Ukraine nhượng bộ trước Nga để chấm dứt chiến sự.

“Bạn không thể nói rằng chúng tôi đang thua cuộc chiến. Thành thật mà nói, chúng tôi chắc chắn không thua, chắc chắn. Vấn đề là liệu chúng tôi có chiến thắng hay không”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang tiến lên dọc theo tiền tuyến phía nam, giành lại hàng trăm km2.

“Tôi sẽ không đi vào quá nhiều chi tiết, nhưng hôm nay tôi có thể trước hết chúc mừng quân đội của chúng tôi, toàn bộ các lực lượng phòng vệ, bởi vì tính đến hôm nay, 300km2 đã được giành lại”, ông tuyên bố.

Tổng thống không nêu rõ khung thời gian của đợt phản công.

Nga đã phát động một cuộc tiến công trên bộ mới nhằm vào Ukraine trong năm 2025, tập trung phần lớn lực lượng tại tỉnh Donetsk ở miền Đông. Trong chiến dịch này, Nga cũng tăng cường hoạt động tại tỉnh Zaporizhia ở Đông Nam Ukraine và tiến vào phần phía nam của tỉnh Dnipropetrovsk.

Ông Zelensky từng thông báo vào tháng 9/2025 rằng các chiến dịch phản công của Ukraine đã tái kiểm soát thành công 160km2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk và thêm 170km2 ở những khu vực khác trên tiền tuyến, dù ông không cung cấp thêm chi tiết về thông tin này.

Trong suốt năm 2025, lực lượng Nga đã kiểm soát 4.336km2 lãnh thổ Ukraine, theo dự án tình báo nguồn mở DeepState.

Cuộc phỏng vấn của ông Zelensky diễn ra sau 2 ngày đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Geneva, nơi Nga và Ukraine không đạt được đột phá về vấn đề lãnh thổ, vốn là trọng tâm của các cuộc thương lượng.

Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực này như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ukraine đã bác bỏ yêu cầu đó, nhấn mạnh rằng việc đóng băng tiền tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi chưa tìm ra các giải pháp mang tính xây dựng cho các vấn đề lãnh thổ”, ông Zelensky nói ngày 20/2.

Trong một diễn biến khác, New York Times dẫn nguồn tin cho biết, trong các cuộc đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian tại Geneva ngày 17-18/2, Kiev và Moscow đã thảo luận về việc thành lập một chính quyền dân sự chung Nga - Ukraine để điều hành một khu phi quân sự tại Donbass.

Một nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra ý tưởng này trong các cuộc trao đổi gần đây như một phần nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết đề xuất này là phi thực tế và không thể chấp nhận.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cho biết điều này trên thực tế vẫn đòi hỏi quân đội Ukraine phải rút khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố.

“Đó là cốt lõi của vấn đề. Đối với chúng tôi, điều này là không thể chấp nhận. Chúng tôi không thể rời khỏi các khu phòng thủ kiên cố ở tỉnh Donetsk và về cơ bản là trao chúng cho họ", ông nói.