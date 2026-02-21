Ukraine tiết lộ điều kiện của Nga - Mỹ để chiến sự kết thúc “ngay ngày mai”

Lính Ukraine ở Donbass (Ảnh: Getty).

"Người Mỹ và người Nga nói rằng nếu muốn chiến tranh kết thúc ngay ngày mai, hãy rời khỏi Donbass", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP hôm 20/2.

Ông Zelensky tin rằng Mỹ đang gây áp lực lên Ukraine nhiều hơn lên Nga, "vì Kiev đang ở trong tình thế khó khăn hơn".

Đồng thời, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Washington vẫn tiếp tục cung cấp cho Kiev thông tin tình báo "ở mức độ như trước đây”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky xác nhận Nga đang đề xuất Ukraine rút khỏi Donbass (gồm tỉnh Lugansk và Donetsk), sau đó chiến tranh sẽ kết thúc. Kiev bác bỏ cách tiếp cận này và sẽ không công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là của Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thể rút khỏi Donbass. Ông mô tả các vùng lãnh thổ này, bao gồm cả những khu vực hiện bị Nga kiểm soát, là của Ukraine. Ông coi việc ngừng bắn theo các vị trí hiện tại là một sự thỏa hiệp lớn.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông hay không, Tổng thống Zelensky nêu rõ việc nhượng bộ lãnh thổ một cách tự nguyện là điều không thể, đồng thời đặt câu hỏi liệu xã hội Ukraine có chấp nhận bước đi đó hay không.

Ông nhấn mạnh, Donbass không chỉ là vấn đề lãnh thổ mà còn liên quan đến con người, các giá trị, độc lập quốc gia và chiến lược phòng thủ dài hạn.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Tình trạng của Donbass vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhất giữa Nga và Ukraine.

Cho đến nay đã có 2 đề xuất khác nhau được đưa ra liên quan tới Donbass. Một đề xuất kêu gọi biến khu vực này thành vùng phi quân sự (DMZ), và đề xuất còn lại là vùng phi quân sự kết hợp với khu kinh tế tự do (FEZ). Cả 2 phương án đều nhằm tạo ra một vùng đệm giữa khu vực do Ukraine kiểm soát và khu vực do Nga kiểm soát.

Tổng thống Zelensky cho biết, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cần được tổ chức đối với toàn bộ kế hoạch hòa bình, và chỉ có trưng cầu dân ý mới có thể quyết định về ý tưởng thiết lập một khu kinh tế tự do tiềm năng tại Donbass.

Ông Zelensky nói rõ, nếu một khu kinh tế tự do được thiết lập tại Donbass, thì khu vực này phải nằm dưới sự quản lý hành chính và lực lượng cảnh sát của Ukraine. Tuyến mặt trận hiện nay khi đó sẽ trở thành ranh giới của khu kinh tế, với lực lượng quốc tế hiện diện trên thực địa dọc theo đường tiếp xúc để bảo đảm không có sự hiện diện của Nga.

Ukraine khẳng định việc đóng băng các vị trí tiền tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào - một yêu cầu mà Kiev đã nhiều lần bác bỏ.

Các quan chức Ukraine cho biết ngay cả ý tưởng về một khu vực phi quân sự ở Donbass cũng khó có thể chấp nhận được, chứ chưa nói đến đề xuất về một chính quyền dân sự chung có sự tham gia của cả Ukraine và Nga để quản lý Donbass.

Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass, miền Đông của Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk sau các cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp sự phản đối của Ukraine.