Ukraine sẵn sàng đàm phán về chấm dứt xung đột với Nga vào cuối tháng 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Theo video được Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà báo Mỹ Lex Fridman đã đặt câu hỏi liệu một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine có đạt được vào ngày 25/1 tới hay không.

Ông Zelensky cho biết: "Thứ nhất, tôi nghĩ có thể là ngày 25/1 hay bất cứ một ngày nào khác. Chúng tôi sẽ ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ đi đến thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột này".

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Thứ hai là chúng tôi cần tiếng nói của châu Âu vì chúng tôi cũng là một phần của châu Âu. Sau đó, cuộc đàm phán với người Nga có thể diễn ra".

Ông Zelensky cho biết, Ukraine đang trông cậy vào Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để buộc Nga chấm dứt xung đột. Ông cảnh báo, Nga sẽ leo thang ở châu Âu nếu Washington rời khỏi liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky tận dụng cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 3 giờ được đăng trên YouTube để kêu gọi sự ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO. Ông lập luận, nếu ngừng bắn mà không có các đảm bảo an ninh cho Kiev, điều đó sẽ chỉ giúp Nga có thời gian tái vũ trang cho một cuộc tấn công mới.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Nhà Trắng dưới thời ông Trump sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và khẳng định rằng ông và Tổng thống đắc cử Mỹ đã đồng ý về sự cần thiết của cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh" để chấm dứt xung đột.

"Không có Mỹ, không thể đảm bảo an ninh. Ý tôi là những đảm bảo an ninh này có thể ngăn chặn Nga", ông nói, ngầm thừa nhận rằng các đồng minh châu Âu quá yếu về mặt quân sự để có thể đưa ra các đảm bảo an ninh.

Gần 3 năm kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt", việc ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ và sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Kiev lo ngại một nền hòa bình nhanh chóng có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Ông cáo buộc Moscow không quan tâm đến "các cuộc đàm phán nghiêm túc", do vậy Moscow cần bị buộc đồng ý với một thỏa thuận về một nền hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, tình hình trên chiến trường đang ở thời điểm thách thức nhất đối với Ukraine kể từ đầu năm 2022. Nga đang tiến công và kiểm soát lãnh thổ ở miền Đông Donbass của Ukraine nhanh nhất từ trước đến nay.

Cuộc phỏng vấn của ông Zelensky được công bố cuối tuần qua sau khi quân đội Ukraine bất ngờ mở đợt tấn công mới ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Zelensky nói rằng, lực lượng quân sự Triều Tiên đã hỗ trợ Nga ở Kursk và hiện khoảng 3.800 binh sĩ Triều Tiên thương vong. Ông cũng cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp 3,7 triệu đạn pháo cho Nga.

Moscow và Bình Nhưỡng hiện chưa bình luận về thông tin trên.