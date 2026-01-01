Tổng thống Ukraine tuyên bố "đã mệt mỏi", sẵn sàng thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Zelensky phát biểu trước toàn quốc dịp năm mới (Ảnh: Pravda).

Tuyên bố với người dân cả nước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành "90%", nhưng ông cảnh báo rằng 10% còn lại sẽ rất khó khăn và mang tính quyết định và Kiev không muốn đạt thỏa thuận này "bằng mọi giá".

"Thỏa thuận hòa bình đã hoàn thành 90%. Chỉ còn 10% nữa. Và con số đó còn quan trọng hơn nhiều so với những con số đơn thuần", nhà lãnh đạo Ukraine nói trong bài phát biểu đêm giao thừa.

"Chính 10% đó sẽ quyết định vận mệnh hòa bình, vận mệnh của Ukraine và châu Âu", ông nói thêm. “Ukraine muốn gì? Hòa bình? Vâng. Bằng mọi giá? Không. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh nhưng không phải là sự kết thúc của Ukraine".

Kiev cũng đang thảo luận về khả năng cho phép quân đội Mỹ đóng quân như một phần của các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, ông sẽ chỉ ký một "thỏa thuận mạnh mẽ" và sẽ không đồng ý với một thỏa thuận làm suy yếu đất nước hoặc chỉ đơn thuần trì hoãn cuộc chiến.

"Bất kỳ chữ ký nào được đặt lên những thỏa thuận yếu kém chỉ làm cho cuộc chiến thêm leo thang. Chữ ký của tôi sẽ được đặt trên một thỏa thuận mạnh mẽ", ông nói, bổ sung thêm rằng tất cả các nỗ lực ngoại giao hiện tại đều nhằm mục đích đạt được kết quả đó. "Và đó chính xác là mục đích của mọi cuộc họp, mọi cuộc điện thoại, mọi quyết định hiện nay", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

Thừa nhận những tổn thất của gần 4 năm xung đột, ông Zelensky nói rằng người dân Ukraine đã kiệt sức nhưng vẫn kiên định.

"Chúng tôi có mệt mỏi không? Rất mệt. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng đầu hàng sao? Bất cứ ai nghĩ như vậy đều hoàn toàn sai lầm", ông nhấn mạnh.

Bài phát biểu đêm giao thừa được đưa ra khi ông Zelensky chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo và khi các lực lượng Ukraine tập kích vào các cơ sở năng lượng của Nga nhằm đáp trả những cuộc tấn công dữ dội của Moscow.

UAV Ukraine tấn công một kho dầu, một trung tâm hậu cần quan trọng của Nga về nhiên liệu, theo cơ quan an ninh nội địa của Ukraine. Các quan chức cho biết cuộc tấn công ở thành phố Rybinsk đã gây ra một đám cháy lớn.

Theo các nguồn tin, các cố vấn của Tổng thống Trump đã có cuộc đàm phán trong ngày đầu năm mới với Tổng thống Zelensky và các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Pháp và Đức để thảo luận về các bước tiếp theo trong việc chấm dứt chiến tranh của Nga, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết.

Đặc phái viên Witkoff cũng cho biết đã có cuộc điện đàm "hiệu quả" với các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức để thảo luận về tiến trình hòa bình.

"Chúng tôi tập trung vào cách thức thúc đẩy các cuộc thảo luận một cách thiết thực nhằm hỗ trợ tiến trình hòa bình của Tổng thống Mỹ, bao gồm tăng cường các đảm bảo an ninh và phát triển các cơ chế giảm xung đột hiệu quả để giúp chấm dứt chiến tranh và đảm bảo chiến tranh không tái diễn", ông Witkoff cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con rể của ông Trump là Jared Kushner, và nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine, Rustem Umerov, cũng tham gia.

Trong bài phát biểu đêm giao thừa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, các quốc gia châu Âu và các đồng minh khác sẽ đưa ra những cam kết "cụ thể" đối với an ninh của Ukraine trong các cuộc đàm phán ở Paris.