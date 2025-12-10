Ukraine rút quân một phần khỏi khu vực Pokrovsk

Lính Ukraine tại Pokrovsk (Ảnh: Kyiv Independent).

Phát biểu với truyền thông ngày 9/12, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình quanh Pokrovsk vẫn rất khó khăn với lực lượng Ukraine khi Nga tập trung khoảng 156.000 quân xung quanh khu vực.

“Vài ngày trước, tôi đã ra lệnh rút quân khỏi khu vực cách Pokrovsk khoảng 5-7km. Không thể xoay vòng lực lượng nữa và đối phương đã bắt đầu luồn lách. Không còn lý do gì để giữ họ ở đó”, ông nói.

Mặt khác, ông Syrskyi khẳng định lực lượng Ukraine đã đạt được một số bước tiến từ giữa tháng 11.

“Ban đầu, vào mùa thu, lực lượng của chúng tôi không có mặt ở Pokrovsk vì khả năng của chúng ta bị hạn chế. Nhưng từ ngày 15/11, nhờ các hoạt động tấn công, chúng tôi đã kiểm soát được khoảng 13km²”, ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh Ukraine cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục giữ phần phía bắc của thành phố, gần đến tuyến đường sắt. Ngoài ra, ở phía tây Pokrovsk, chúng tôi đã kiểm soát khoảng 54km²”.

Tuần trước, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, nhưng Ukraine bác bỏ.

Ông Syrskyi cho hay, Nga đang tăng cường lực lượng trong khu vực dưới màn che của mưa và sương mù.

Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk. Thành phố có dân số khoảng 60.000 người trước xung đột, nhưng hầu hết người dân đã di tản, toàn bộ trẻ em đã được sơ tán và chỉ còn rất ít dân thường giữa những tòa căn hộ bị phá hủy và những con đường đầy hố bom.

Nếu kiểm soát được Pokrovsk, lực lượng Nga có thể mở đường tiếp tục tiến xa hơn về phía tây, hướng tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Nga đã đe dọa Pokrovsk suốt hơn một năm qua, sử dụng chiến thuật gọng kìm nhằm bao vây và đe dọa các tuyến hậu cần, thay vì các đợt tấn công trực diện.

Nói về tình hình chung trên các mặt trận, ông Syrskyi nói: “Đường chiến tuyến đang hoạt động hiện nay dài 1.218km. Con số này thay đổi theo thời gian. Chỉ một tháng trước, chiều dài toàn tuyến là 1.253km”.

Vị tướng này lưu ý, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tốc độ tiến quân của Nga ở một số khu vực chỉ đạt 1,5-4,5km mỗi tháng. Ví dụ, ở hướng Pokrovsk, con số này là khoảng 1,5km.

Ông cũng nói rằng trong tháng 11, các đơn vị máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tập kích khoảng 24.000 binh sĩ Nga.

Tướng Syrskyi cho biết máy bay không người lái hiện đóng vai trò cực kỳ quan trọng với Ukraine trong việc đối phó lực lượng Nga. Theo ông, chúng chiếm hơn 60% số đòn tập kích của Kiev vào các mục tiêu Nga ở tiền tuyến.

Theo ông, máy bay không người lái của Ukraine đã thực hiện hơn 304.000 nhiệm vụ trong tháng 11, trong khi các hệ thống robot mặt đất hoàn thành gần 2.000 nhiệm vụ.

“Sau một giai đoạn tương đối cân bằng, chúng ta lại một lần nữa vượt lên đối phương về mức độ sử dụng máy bay không người lái, một trong những loại vũ khí chủ chốt trên chiến trường. Tuy nhiên, sự phát triển của lĩnh vực này đòi hỏi sự phối hợp lớn hơn nữa, các quyết định nhanh hơn và tính hệ thống cao hơn", ông Syrskyi nói.

Ông lưu ý, Nga đang đẩy mạnh sản xuất máy bay không người và đặt mục tiêu đạt sản lượng 500.000 máy bay không người góc nhìn thứ nhất (FPV) mỗi tháng cho các đơn vị ở tiền tuyến.