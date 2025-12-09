Nga nêu mục tiêu tiếp sau Pokrovsk

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov (Ảnh: EPA).

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 9/12 cho biết lực lượng của Moscow đang tiến quân dọc toàn tuyến mặt trận ở Ukraine và nhắm mục tiêu bao vây thành phố Myrnohrad sau khi kiểm soát Pokrovsk.

Trong cuộc họp tại sở chỉ huy với các sĩ quan của Nhóm tác chiến trung tâm, đơn vị đang chiến đấu ở tỉnh Dnipropetrovsk, ông Gerasimov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh đẩy lực lượng Ukraine khỏi Myrnohrad, nằm ở phía đông Pokrovsk.

Nga tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành phố và bao vây lực lượng Ukraine ở Myrnohrad. Ông Gerasimov cho biết Nga đã kiểm soát hơn 30% số toà nhà ở Myrnohrad.

Ukraine nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Pokrovsk đã thất thủ và khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát một phần thành phố và đang chiến đấu ở Myrnohrad.

Hiện Nga kiểm soát 19,2% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014), Lugansk, hơn 80% Donetsk, khoảng 75% Kherson và Zaporizhia, cùng những phần nhỏ thuộc Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ukraine khẳng định họ vẫn giữ được các tuyến phòng thủ và khiến Nga phải hứng tổn thất lớn để đạt các bước tiến tương đối hạn chế.

Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ giành toàn quyền kiểm soát vùng Donbass của Ukraine bằng biện pháp quân sự nếu Ukraine không đồng ý rút lui khỏi đây.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ.