Ukraine thừa nhận vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga ngày càng đáng gờm

Binh sĩ Ukraine coi bom lượn thông minh của Nga là vũ khí "đáng sợ nhất" (Ảnh: UP).

Nga đã tăng cường sản xuất bom hàng không được trang bị các bộ dẫn đường hợp nhất mới, giúp mở rộng tầm bắn của chúng lên khoảng 200km.

Ông Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, các kỹ sư Nga đã cải tiến các bộ dẫn đường dùng để chuyển đổi bom thường thành đạn chính xác (UMPK), có thể gắn lên các loại bom tiêu chuẩn nặng 250, 500, 1.500 và 3.000kg, giúp chúng có khả năng dẫn đường và tăng đáng kể tầm hoạt động.

Ông nói thêm rằng Nga đã phát triển các loại bom hàng không với bộ dẫn đường mới trong tháng 9 và tháng 10, và đang thử nghiệm chúng trong chiến đấu.

Ông Skibitskyi lưu ý rằng trong một cuộc thử nghiệm gần đây, các quả bom này đã đạt tầm xa 193km.

Ông nhấn mạnh rằng các loại vũ khí mới này có khả năng kháng nhiễu tác chiến điện tử cao hơn và được trang bị các giải pháp kỹ thuật cho phép không kích ở khoảng cách xa hơn. Các nhà máy của Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại bom này, với tên gọi như “Grom-1” và “Grom-2”.

Ngày 20/10, Không quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga lần đầu tiên đã phóng ít nhất 2 quả bom hàng không có điều khiển từ tỉnh Kharkov vào tỉnh Poltava.Theo báo cáo, các quả đạn này rơi cách thành phố Poltava khoảng 20-30 km, và có khả năng là những quả bom đã được cải tiến như UMPB-5R hoặc Grom-E1/E2, có tầm bay khoảng 120km.

Bom lượn được xem là vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga trên tiền tuyến, theo các binh sĩ Ukraine trực tiếp chiến đấu. Chúng có khả năng tấn công từ xa, mức công phá lớn và độ chính xác ở mức tương đối cao. Ukraine vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để đối phó với những quả bom uy lực, cũng như các máy bay mang chúng, vốn thường di chuyển bên ngoài tầm đánh chặn của các tổ hợp phòng không Ukraine.

Tầm tấn công mở rộng đồng nghĩa với việc các phi công Nga có thể thả các quả bom từ xa mà vẫn đứng ngoài tầm với của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine, qua đó làm thay đổi đáng kể cán cân chiến thuật dọc theo chiến tuyến dài 1.100km.

Khoảng cách càng xa giữa máy bay và mục tiêu, thì phi cơ càng ít phải đối mặt với nguy cơ từ hệ thống phòng không của đối phương. Máy bay bay xa hơn tức là an toàn hơn.

Và tầm xa hơn cũng giúp tránh được phần nào hiệu quả của hệ thống tác chiến điện tử mà Ukraine triển khai, vốn có khả năng phát sóng nhiễu để làm rối loạn các loại bom dẫn đường vệ tinh như UMPK.

UMPK giúp Nga biến các quả bom không dẫn đường thành UPAB và FAB. Theo Forbes, cơ chế dẫn đường của UMPK không chính xác một cách tuyệt đối, tuy nhiên điều này là không quá cần thiết khi các quả bom Nga mang theo hàng trăm kg thuốc nổ bên trong.

Một ưu điểm quan trọng là UMPK có giá rẻ. Theo truyền thông Nga, một thiết bị UMPK có giá khoảng 24.000 USD để sản xuất, khiến nó rẻ hơn rất nhiều các vũ khí tấn công chính xác khác.