Ukraine: Nga thu được 10 tỷ USD nhờ Mỹ nới lỏng trừng phạt

Ông Zelensky đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, cho rằng động thái này có thể củng cố sức mạnh của Nga thay vì giúp mang lại hòa bình.

“Chỉ riêng việc nới lỏng này từ phía Mỹ có thể mang lại cho Nga khoảng 10 tỷ USD cho chiến sự. Điều này chắc chắn không giúp ích cho hòa bình", ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm số tiền này có thể được sử dụng để tài trợ cho việc sản xuất vũ khí, đặc biệt là UAV được sử dụng trong các cuộc không kích nhằm vào Ukraine.

“Chúng tôi nghe những tín hiệu rằng điều này nhằm ổn định tình hình, nhưng theo quan điểm của tôi logic lại khác. Nga sẽ dùng số tiền này để chế tạo vũ khí, đặc biệt là UAV, những thứ đang tập kích Ukraine trên quy mô lớn”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, các loại UAV tương tự nhưng do Iran sản xuất cũng được sử dụng trong các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông và nhằm vào các vị trí quân sự của phương Tây trong khu vực.

“Vì vậy, việc dỡ bỏ trừng phạt để rồi sau đó phải đối mặt với nhiều UAV bay tới hơn, theo tôi, không phải là quyết định đúng đắn", ông nói.

Mỹ đã cho phép các giao dịch liên quan đến dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã bốc lên tàu trước ngày 12/3 tạm thời được miễn trừng phạt cho đến ngày 11/4. Giấy phép cho phép các giao dịch này được công bố vào đêm 13/3, bởi Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn biện pháp này nhằm giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và duy trì giá ở mức thấp trong bối cảnh cuộc chiến liên quan đến Mỹ - Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại châu Âu, nhiều đồng minh cũng bày tỏ sự không đồng ý với quyết định của Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hành động không đúng khi nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Chúng tôi cho rằng điều đó là không đúng. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng Nga không sử dụng cuộc chiến ở Iran để làm suy yếu Ukraine", ông phát biểu.

Các biện pháp trả đũa của Iran đối với các cuộc không kích của Mỹ và Israel được cho là bao gồm cả các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, tuyến đường chính cho phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Trung Đông. Điều đó đã khiến tàu thuyền gần như phải dừng hoạt động, buộc các nhà sản xuất trong khu vực phải cắt giảm sản lượng và khiến giá cả tăng lên.

Ông Merz nói: “Hiện tại có vấn đề về giá cả, nhưng không phải về nguồn cung. Và về điểm này, tôi muốn biết những yếu tố nào khác đã khiến chính phủ Mỹ đưa ra quyết định này".

Ông cho biết giá năng lượng có thể được hạ nhiệt phần nào nhờ việc giải phóng các kho dự trữ dầu quốc tế, trong đó có của Đức.

Trong khi đó, Bộ trưởng năng lượng Anh Michael Shanks nói với Sky News: “Điều thực sự quan trọng là chúng ta không làm bất cứ điều gì có thể hỗ trợ cỗ máy chiến sự của Nga ngay trong thời điểm cực kỳ then chốt của cuộc xung đột ở Ukraine".