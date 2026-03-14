Iran "bật đèn xanh" cho tàu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Tàu ở gần khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Khi được các phóng viên hỏi về khả năng tàu treo cờ Ấn Độ có thể đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, người đứng đầu phái bộ ngoại giao Iran đã trả lời: “Có, bởi vì Ấn Độ là bạn của chúng tôi. Các bạn sẽ thấy điều này trong vòng 2 hoặc 3 giờ tới”.

“Chúng tôi tin rằng Iran và Ấn Độ có những lợi ích chung trong khu vực. Chính vì lý do này mà chính phủ Ấn Độ đang giúp đỡ chúng tôi, và đổi lại chúng tôi cũng phải giúp chính phủ Ấn Độ, vì chúng ta gắn kết với nhau bởi những niềm tin chung và lợi ích chung”, Đại sứ Fathali nói thêm.

Thông tin trước đó cho biết Ấn Độ đã đàm phán với Tehran để bảo đảm cho 8 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Ấn Độ được đi qua eo biển này. Hiện có tổng cộng 28 tàu treo cờ Ấn Độ đang ở trong khu vực.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2, làm gián đoạn vận tải toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và gây chấn động nền kinh tế thế giới.

Ngày 2/3, một quan chức cấp cao của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Hồi giáo (IRGC) tuyên bố eo biển đã bị đóng và khẳng định Iran sẽ “thiêu rụi" những con tàu đi qua mà không được phép.

Kể từ đó, nhiều tàu thuyền trong khu vực đã bị tấn công, một số vụ Iran nhận trách nhiệm. Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố rằng “đòn bẩy phong tỏa eo biển Hormuz phải tiếp tục được sử dụng”.

Vị trí của Hormuz (Ảnh: BBC).

Hôm qua, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, tuyến đường ở Vịnh Ba Tư vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới.

Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ đánh Iran “mạnh gấp 20 lần” nếu Tehran chặn dòng dầu đi qua eo biển. Quân đội Mỹ cho biết trong tuần này họ đã tấn công 16 tàu của Iran được dùng để rải thủy lôi.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Trump cho biết ông sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran khi ông trực giác cảm thấy đã đến lúc.

Khi được hỏi khi nào ông sẽ nhận ra rằng chiến dịch này nên kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Khi tôi cảm thấy điều đó".

Ông nói rằng giá dầu và các loại hàng hóa khác sẽ bắt đầu giảm ngay sau khi chiến dịch kết thúc, điều mà theo ông sẽ xảy ra sớm.

Ông đồng thời cho biết Mỹ hiện không có ý định tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm chiếm giữ lượng uranium đã được làm giàu của Iran.

“Chúng tôi không tập trung vào điều đó. Nhưng vào một thời điểm nào đó chúng tôi có thể sẽ làm. Hiện tại chúng tôi tập trung đánh bật hệ thống tên lửa và UAV của họ”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn ghi âm với Fox News.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Iran đang làm giàu uranium để phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran nhiều lần bác bỏ. Iran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.