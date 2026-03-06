Mỹ đồng ý để Ấn Độ mua dầu Nga giữa căng thẳng quân sự ở Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

“Để bảo đảm dầu tiếp tục lưu thông vào thị trường toàn cầu, Bộ Tài chính đang ban hành miễn trừ tạm thời 30 ngày để cho phép các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu Nga”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

“Biện pháp ngắn hạn có chủ ý này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga, vì nó chỉ cho phép các giao dịch liên quan đến lượng dầu đã bị mắc kẹt trên biển”, ông nói thêm.

Ông gọi đây là biện pháp tạm thời, trong khi Washington kỳ vọng Ấn Độ cuối cùng sẽ mua nhiều dầu của Mỹ hơn.

“Biện pháp tạm thời này sẽ giảm bớt áp lực do nỗ lực của Iran nhằm gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu”, ông Bessent nói.

“Ấn Độ là một đối tác thiết yếu của Mỹ, và chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng New Delhi sẽ tăng mạnh việc mua dầu của Mỹ”, ông nói.

Theo 6 nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang mua hàng triệu thùng dầu thô Nga giao ngay, khi nước này tìm cách đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Thông báo của ông Bessent được đưa ra sau nhiều tháng Washington gây sức ép với New Delhi để tránh mua dầu Nga nhằm làm giảm nguồn ngân sách của Moscow chi cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ấn Độ đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung năng lượng, khi lượng dự trữ dầu thô của nước này chỉ đủ đáp ứng khoảng 25 ngày nhu cầu. Khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Trung Đông, đi qua eo biển Hormuz.

Ấn Độ từng là khách hàng mua dầu vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Tuy nhiên đến tháng 1 năm nay, các nhà máy lọc dầu của nước này đã bắt đầu giảm mua dưới sức ép từ Washington.

Việc cắt giảm mua dầu Nga cũng giúp New Delhi tránh mức thuế 25% và đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ.

Theo các nguồn tin của Reuters, các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ gồm Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum và Mangalore Refinery and Petrochemicals đang trao đổi với các nhà giao dịch để nhận các lô dầu Nga giao ngay.

Một nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã mua khoảng 20 triệu thùng dầu Nga từ các nhà giao dịch cho đến nay.

Reuters cho biết các nhà giao dịch đang chào bán dầu thô Urals của Nga cho người mua Ấn Độ với mức cao hơn giá Brent khoảng 4-5 USD mỗi thùng khi giao hàng, phản ánh nguồn cung hạn chế.

Đây là sự thay đổi lớn so với tháng 2, khi các lô dầu tương tự được giao dịch với mức thấp hơn khoảng 13 USD mỗi thùng.

“Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã quay lại thị trường, hiện nay vấn đề không phải là giá mà là khả năng tiếp cận nguồn dầu", một nhà giao dịch tham gia bán dầu Nga cho Ấn Độ nói với Reuters.

Hiện vẫn chưa rõ Washington có chính thức cho phép tăng mạnh việc mua dầu Nga để bù đắp nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông hay không.