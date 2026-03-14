Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ (Ảnh minh họa: Northrop Grumman).

Quan chức Mỹ: Đòn trả đũa của Iran gây bất ngờ

Theo Financial Times, Tehran đã bắn hơn 3.000 tên lửa và UAV vào Israel cũng như các quốc gia vùng Vịnh. Một cựu quan chức Mỹ tuyên bố: "Không ai làm nhiều hơn với chi phí ít hơn Iran".

Trong đó, UAV Shahed giá rẻ đã giúp Iran tấn công các radar, cảng, căn cứ và cơ sở dầu mỏ còn tên lửa đạn đạo, nhất là những loại mang đầu đạn chùm đã khiến phòng không Mỹ - Israel cùng các đồng minh gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.

Các quan chức Mỹ thừa nhận: "Chúng tôi không ngờ họ lại đáp trả như vậy".

Mỹ và đồng minh tăng cường lực lượng cho kịch bản tấn công trên bộ?

Ngày thứ 14 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục nhằm vào Iran, Iraq, Li Băng và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Đồng thời, áp lực lên hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng, Mỹ cùng các đồng minh tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Iran.

Tại Iran, các cuộc tấn công của liên quân vẫn rất dữ dội. Tehran, Isfahan, Qom, Bandar Abbas và Borazjan một lần nữa trở thành mục tiêu hứng chịu các đòn không kích ồ ạt. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) cho biết, đêm 13/3, các máy bay ném bom tàng hình B-2 đã xuất kích liên tục, thực hiện nhiệm vụ ném bom dồn dập nhằm vào hàng loạt mục tiêu của Iran.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 13/3 (Ảnh: Rybar).

Bất chấp chiến sự leo thang căng thẳng, các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ quy mô lớn đã diễn ra trên khắp đất nước Iran nhân Ngày Al-Quds.

Tại Israel, có sự khác lạ so với ngày 12/3, không có cuộc tấn công tên lửa đáng kể nào của Iran được báo cáo. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố tấn công Jerusalem, Tel Aviv và Eilat, nhưng theo dữ liệu công khai, kết quả chỉ giới hạn ở hoạt động phòng không và mảnh vỡ rơi xuống.

Thống kê số lượng vũ khí được Iran phóng đi trong các đòn trả đũa nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ ở Trung Đông từ 28/2 đến 13/3. Trong đó, cột màu đỏ là tên lửa đạn đạo, cột màu xanh là UAV (Ảnh: Allied Tracking).

Trên biên giới Li Băng - Israel, cường độ các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tăng lên đáng kể sau các cuộc tập kích gần đây của nhóm vũ trang Hezbollah. Trong đêm, tiếng còi báo động vang lên dồn dập từ Haifa đến Nazareth khi Iran và đồng minh phóng loạt tên lửa. Thành phố Haifa, nơi cung cấp nhiên liệu chính của Israel, được cho là chìm trong biển lửa do cuộc tấn công kép của Iran và Hezbollah.

Máy bay B-2 Mỹ xuất kích ném bom dồn dập vào các mục tiêu ở Iran. Tehran trả đũa quyết liệt vào Israel (Video: RT, CENTCOM).

Ngược lại Israel đã bắt đầu triển khai thêm lực lượng đến biên giới phía Bắc, sẵn sàng cho kịch bản tiến quân sâu hơn vào Li Băng.

Tại Iraq, đêm 12/3 lại một lần nữa vô cùng căng thẳng. Sự kiện chính là thông tin về việc một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị mất tích trên bầu trời khu vực Anbar. Nhà máy lọc dầu Lana, một căn cứ của Mỹ ở tỉnh Erbil và cơ sở hạ tầng dầu mỏ phía nam Basra đã bị tấn công.

Tại Kuwait, chi tiết về các cuộc tấn công ban đầu vào các mục tiêu của Mỹ đang được làm rõ. Tại căn cứ không quân Buring, thiệt hại đã được ghi nhận đối với các khu vực đỗ xe, trạm tiếp nhiên liệu, khu nhà ở, nhà chứa UAV và kho vũ khí.

Tại Vùng Vịnh, Iran tiếp tục gây áp lực không chỉ lên cơ sở hạ tầng quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng tài chính. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai đã bị tấn công. Trong khi đó, tại Ả rập Xê út, ban lãnh đạo tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco đã bắt đầu đàm phán mua UAV đánh chặn.

Bản đồ các cuộc tập kích của Iran vào UAE tính đến hết ngày 13/3 (Ảnh: Rybar).

Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn là một trong những trục chính của cuộc khủng hoảng. Chính quyền Iran đang cho phép các tàu thuyền đi qua một cách có chọn lọc. Trong khi đó, tuyên bố của Washington về eo biển này ngày càng mâu thuẫn với thực tế.

Thiệt hại của Mỹ gia tăng, 7 máy bay tiếp dầu bị hư hại

Chỉ trong vòng vài ngày qua, đã có khoảng 7 máy bay tiếp dầu của Mỹ bị rơi hoặc hư hại do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Mỹ cho biết 5 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ đã bị trúng đạn và hư hại tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran những ngày gần đây.

Nguồn tin tiết lộ các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ bị hư hại, nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và đang được sửa chữa. Nguồn tin xác nhận không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Iran phóng tên lửa đạn đạo, dường như là loại siêu vượt âm khiến phòng không Israel không kịp đánh chặn (Video: RT).

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 13/3 xác nhận toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq đều đã thiệt mạng. Máy bay bị rơi vào ngày 12/3 trong chiến dịch tập kích Iran. Ngoài ra, còn có 1 chiếc KC-135 khác bị hỏng cánh đuôi nhưng đã kịp thời hạ cánh xuống Israel.

“Vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, nguyên nhân rơi máy bay không phải do hỏa lực đối phương hay hỏa lực đồng minh”, CENTCOM cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố công khai cứng rắn về việc "đánh bại" Iran, nhưng chính việc liên tục phải đáp trả những lời chỉ trích của truyền thông cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh chiến dịch này.

Một dấu hiệu khác cho thấy khả năng leo thang hơn nữa là việc triển khai Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ. Trong bối cảnh bàn luận về sự cần thiết phải "khơi thông" eo biển Hormuz, điều này củng cố ấn tượng rằng Lầu Năm Góc đang ngày càng nghiêm túc xem xét các hoạt động đổ bộ trực tiếp vào lãnh thổ Iran.

Ở rìa ngoài cuộc xung đột, các đồng minh của Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống tình báo và chỉ huy kiểm soát. Một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát E-7A Wedgetail của Australia đã được điều đến khu vực, đồng thời một lực lượng đáng kể máy bay cảnh báo sớm trên không (AWACS) cũng được triển khai.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ và phương Tây ngày càng thảo luận nhiều về "chi phí của chiến tranh". Có thông tin cho rằng Mỹ có thể đã sử dụng 168 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong 100 giờ đầu tiên. Việc bổ sung kho dự trữ như vậy sẽ mất nhiều năm.