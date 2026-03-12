Iran có thể tập kích vào Mỹ, Tổng thống Trump lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Iran có thể đáp trả nhằm vào đất Mỹ

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng Iran có thể mở rộng các hành động trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ hiện nay sang tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời các phóng viên ngày 11/3 rằng: “Không, tôi không lo”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ABC News đưa tin FBI đã cảnh báo các sở cảnh sát ở California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách phóng máy bay không người lái nhắm vào bờ Tây nước Mỹ.

Trong một cảnh báo phát đi vào cuối tháng 2, FBI lưu ý: “Chúng tôi gần đây đã thu thập được thông tin cho thấy, Iran được cho là có ý định tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái xuất phát từ một tàu chưa xác định ngoài khơi lãnh thổ Mỹ, đặc biệt nhằm vào các mục tiêu chưa xác định tại California, trong trường hợp Mỹ tiến hành tấn công Iran”.

Cơ quan này cũng cho biết: “Chúng tôi không có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu hoặc thủ phạm của cuộc tấn công tiềm tàng này”.

Người phát ngôn FBI, Sở cảnh sát Los Angeles, Thống đốc bang California và Thị trưởng Los Angeles chưa lập tức phản hồi các yêu cầu bình luận.

Trước đó trong tháng này, truyền thông đưa tin, Iran và các lực lượng đồng minh của họ có thể nhắm vào Mỹ bằng các cuộc tấn công để đáp trả các đòn không kích của Washington.

Một báo cáo đánh giá mối đe dọa do Văn phòng Tình báo và Phân tích thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện cho biết Iran và các lực lượng đồng minh “có khả năng” gây ra các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Mỹ, dù một cuộc tấn công quy mô lớn được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 với tuyên bố nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Tehran.

Chiến dịch tấn công đã kéo dài 12 ngày, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao khác của nước này. Washington cũng tuyên bố, chiến dịch đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công Israel cũng như các lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm các cơ sở ngoại giao, căn cứ quân sự.

Cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ USD của Mỹ

Trong một cuộc họp kín với quốc hội trong tuần này, các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump ước tính chỉ 6 ngày đầu xung đột với Iran đã khiến Mỹ tốn ít nhất 11,3 tỷ USD. Con số này không bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến.

Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa công bố đánh giá chính thức về tổng chi phí của cuộc chiến cũng như chưa đưa ra dự báo rõ ràng về thời gian kéo dài của xung đột.

Một số trợ lý quốc hội Mỹ cho biết họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm gửi đề nghị tới quốc hội xin thêm ngân sách cho cuộc chiến. Một số quan chức nói rằng yêu cầu này có thể lên tới 50 tỷ USD, trong khi những người khác dự đoán con số đó vẫn có thể còn thấp.

Các thành viên quốc hội đã bày tỏ lo ngại xung đột sẽ làm cạn kiệt kho vũ khí của quân đội Mỹ, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng vốn đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã gặp lãnh đạo của 7 tập đoàn quốc phòng, khi Bộ Quốc phòng Mỹ tìm cách bổ sung lại kho dự trữ vũ khí.

Các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã yêu cầu các quan chức chính quyền phải điều trần công khai và tuyên thệ trước quốc hội về kế hoạch quân sự của Tổng thống, bao gồm cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu và kế hoạch của Mỹ đối với Iran sau khi giao tranh kết thúc.