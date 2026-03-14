Tổng thống Trump: Mỹ sẽ sớm hộ tống tàu qua Hormuz

Hàng nghìn tàu mắc kẹt khi Iran phong tỏa Hormuz (Ảnh: Reuters).

“Kế hoạch đó sẽ sớm xảy ra. Hôm nay chúng tôi đã giáng những đòn rất, rất lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi được hỏi về triển vọng Mỹ triển khai các tàu hộ tống tàu hàng qua eo biển Hormuz giữa lúc chiến sự Iran căng thẳng.

Ông cảnh báo, nếu Iran tiếp tục cản trở các tàu qua lại eo biển Hormuz, Mỹ có thể sẽ phá hủy toàn bộ hạ tầng dầu mỏ trên đảo chiến lược Kharg của Iran .

Khi được hỏi cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu, ông Trump nói: “Nó sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết. Tôi không thể nói chính xác. Ý tôi là tôi có ý tưởng riêng, nhưng nói ra thì có ích gì? Nó sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận định rằng Iran đã bị tổn thất nặng nề sau 2 tuần diễn ra chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

“Họ đã bị tàn phá nghiêm trọng. Đất nước của họ đang ở trong tình trạng rất tệ”, ông nói.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết ông đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc chiến ở Iran. Theo kế hoạch, ông Trump dự kiến tới Trung Quốc vào cuối tháng này.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận tải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải qua eo biển hẹp này gần như đã đóng băng kể từ khi cuộc chiến Mỹ, Israel nhằm Iran bắt đầu hơn một tuần trước, khiến việc xuất khẩu khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới bị đình trệ và đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2022.

Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể cử lực lượng hải quân hộ tống các tàu qua eo biển này, các quan chức Mỹ khẳng định chưa thể thực hiện một sứ mệnh như vậy ở thời điểm hiện tại do quá rủi ro.

Về phía Iran, đáp lại cảnh báo của ông Trump về việc tấn công các hạ tầng dầu mỏ ở đảo Kharg, Bộ chỉ huy tác chiến thống nhất của các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố, bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở năng lượng trong khu vực thuộc các công ty dầu khí hợp tác với Mỹ.

Tehran cũng cho biết sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ và Israel ngừng tấn công Iran.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Iran đang cân nhắc cho phép một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện dầu phải được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Động thái tiềm năng trên nằm trong kế hoạch mới của Iran nhằm quản lý dòng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Iran hiện chưa đưa ra bình luận.

Hiện nay, phần lớn giao dịch dầu mỏ quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ. Ngoại lệ đáng chú ý là dầu của Nga thường được giao dịch bằng rúp hoặc nhân dân tệ. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã cố gắng mở rộng việc thanh toán dầu bằng nhân dân tệ, đặc biệt trong các thỏa thuận mua dầu từ Ả rập Xê út. Tuy vậy, đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới, và nhân dân tệ chưa được chấp nhận rộng rãi trong thị trường năng lượng toàn cầu.