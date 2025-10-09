Ukraine nêu lý do đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk

Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk (Ảnh: AFP).

“Điều quan trọng nhất là phải cho Nga thấy rằng mọi lựa chọn vẫn đang được để ngỏ”, Trưởng phái đoàn ngoại giao Ukraine tại NATO Alyona Hetmanchuk phát biểu ngày 8/10.

Bà cho hay hiện chưa có thêm thông tin về các báo cáo nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng chuyển giao loại tên lửa tầm xa này cho Ukraine.

Bà Hetmanchuk ví việc tăng cường năng lực phòng không của Ukraine như “dùng thuốc giảm đau”, giúp giảm bớt hậu quả các cuộc tập kích của Nga, nhưng để “xử lý tận gốc cơn đau”, Kiev cần có khả năng tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang xem xét đề nghị của Kiev về việc cung cấp Tomahawk, loại tên lửa có tầm bắn tới 2.500km.

Hôm 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên: “Tôi đại khái đã đưa ra quyết định về việc này. Nhưng tôi cần phải hỏi rằng họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi không muốn thấy tình hình leo thang”. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ cụ thể quyết định đó là gì.

Bình luận về phát ngôn này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga cần “chờ các tuyên bố cụ thể hơn” từ Washington về khả năng cung cấp tên lửa hành trình cho Kiev.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng “việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường”. Tổng thống Putin dẫn chứng việc Mỹ từng cung cấp tên lửa ATACMS, ban đầu “gây ra một số thiệt hại, nhưng cuối cùng các hệ thống phòng không của Nga đã thích nghi”.

Ông Andrei Kartapolov, Chủ nhiệm ủy ban quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, hôm qua cảnh báo nếu Mỹ quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine, Moscow sẽ bắn hạ các tên lửa này, tập kích các vị trí phóng cũng như tìm cách trả đũa để gây tổn hại cho Washington.

“Phản ứng của chúng tôi sẽ cứng rắn, có chừng mực và bất tương xứng”, ông Andrei Kartapolov nói.

Ông Kartapolov, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga, cũng cho rằng Tomahawk sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường, vì theo ông, nếu Mỹ quyết định chuyển giao cho Ukraine, những tên lửa này chỉ có thể được cung cấp với số lượng nhỏ, hàng chục chứ không phải hàng trăm quả.

“Chúng tôi biết rõ những tên lửa này, chúng bay như thế nào, cách bắn hạ ra sao. Chúng tôi đã đối phó chúng ở Syria, nên không có gì mới. Vấn đề chỉ là đối với những bên cung cấp và những người sử dụng chúng. Đó mới là nơi có vấn đề”, ông nói.

Ông Kartapolov cho biết, đến nay Moscow chưa thấy dấu hiệu Ukraine chuẩn bị các vị trí phóng Tomahawk, điều mà theo ông, Kiev sẽ không thể giấu được nếu họ có được loại tên lửa này.