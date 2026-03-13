Chiến sự Ukraine chưa có hồi kết (Ảnh minh họa: Skynews).

Trong tháng 2, UAV Ukraine tập kích hơn 105.000 mục tiêu Nga.

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky báo cáo rằng trong tháng 2, UAV Ukraine đã tập kích 105.200 mục tiêu của Nga, trong đó 1/4 số vụ do Lực lượng Hệ thống Không người lái tiến hành.

Tướng Syrsky nói: "Lực lượng Quốc phòng Ukraine tiếp tục duy trì ưu thế trong việc sử dụng UAV FPV, mặc dù Nga đã có khả năng sản xuất hơn 19.000 chiếc UAV loại này mỗi ngày".

Tổng Tư lệnh Ukraine cũng báo cáo về việc phát triển UAV FPV dẫn đường bằng sợi quang nội địa. "UAV của chúng ta đã phá hủy khoảng 4.200 vị trí phi công UAV Nga trong tháng qua", ông lưu ý.

Để chống lại UAV tấn công của đối phương, các trung đội đánh chặn UAV cũng đang được thành lập trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. “Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt UAV FPV, máy bay bốn cánh quạt và UAV tấn công của đối phương, đồng thời cải thiện hậu cần cho quân đội của chúng ta. Súng chống UAV, hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị phóng lưới và các thiết bị khác đang được sử dụng”, ông Syrsky nói.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky (Ảnh: Reuters).

Hơn nữa, Tổng Tư lệnh báo cáo rằng tại một cuộc họp về phát triển hệ thống không người lái, tình báo Ukraine cho biết năm nay Nga đang đẩy nhanh việc thành lập các đơn vị UAV nhằm tác động đến diễn biến hoạt động quân sự, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, nơi đối phương đang mất thế chủ động và lãnh thổ.

“Đến ngày 1/4, Nga dự kiến ​​sẽ tăng số lượng binh sĩ sử dụng UAV lên 101.000 người”, ông nói.

Tướng Syrsky nhận định: “Chiến tranh đã bước vào một giai đoạn mới. Việc mở rộng các khu vực tiêu diệt là hệ quả của khả năng ngày càng tăng của UAV tấn công. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến công nghệ này, Ukraine cần đẩy nhanh tốc độ phát triển các hệ thống không người lái hiệu quả, mua sắm cho quân đội và sử dụng chúng trên chiến trường”.

Tiến trình hòa bình Ukraine vẫn bế tắc

Kênh Military Summary đưa tin, tiến trình hòa bình Ukraine vẫn bế tắc về mặt chiến lược. Hôm 12/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp kêu gọi Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga, trong khi Mỹ vẫn bị ràng buộc trong cuộc chiến với Iran.

Trên thực địa, khu vực Dnipropetrovsk đang nổi lên như một chiến trường ngày càng nóng bỏng. Quân đội Ukraine (AFU) đang thực hiện các cuộc tấn công cơ giới trong vùng xám, thăm dò các tuyến phòng thủ của Nga và cố gắng củng cố các vị trí tiền tuyến.

Quân đội Nga (RFAF), trong một cuộc phản công phối hợp, đồng thời đang đẩy mạnh để bao vây và cắt đứt các đơn vị Kiev, một nỗ lực bao vây kinh điển được thiết kế để chặn đứng các tuyến tiếp tế và cô lập các nhóm binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Cả hai bên đang tranh giành ưu thế về vị trí mà không bên nào hoàn toàn kiểm soát được, khiến đây trở thành một trong những khu vực có tính chiến thuật biến động nhất dọc toàn bộ mặt trận.

Quân đội Nga đang có những bước tiến mạnh mẽ về phía Dobropillia (Ảnh: Military Summary).

Ukraine rút lui ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga tiếp tục làm suy yếu khả năng chiến đấu của lực lượng đồn trú Ukraine tại Konstantinovka (Kostiantynivka), và một tuyến đường tiếp tế khác đã bị chặn đứng.

Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 và Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực vào Konstantinovka. Việc cô lập về mặt hậu cần đối với lực lượng đồn trú Ukraine trong thành phố sau cuộc không kích vào đập Khrushchev Pond hồi cuối tháng 2 đã mang lại kết quả.

Các nguồn tin thân cận với quân đội Nga xác nhận rằng AFU đã hoàn toàn bỏ rơi Ilyinivka. Với nguồn cung cấp không đủ và các cuộc oanh tạc liên tục, Bộ chỉ huy Kiev đơn giản là không thể lãng phí nguồn lực vào việc ngăn chặn đối phương tiến vào các khu vực phía nam thành phố.

Quân đội Ukraine cũng từ bỏ các vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía bắc Konstantinovka. Họ đã giảm mạnh hoạt động của các nhóm xung kích gần Novodmitrovka và tập trung vào việc chuẩn bị phòng thủ vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Trước tình trạng thiếu thốn trầm trọng mọi thứ, điều duy nhất mà nhóm đồn trú Ukraine có thể hy vọng là củng cố các vị trí của mình trong nội đô.

Tuy nhiên, ngoài sự suy giảm tiềm lực chiến đấu của Ukraine, họ còn có một lý do khác để hạn chế các hoạt động ở phía bắc Konstantinovka. Không quân Nga, sử dụng siêu bom FAB-3000, đã phá hủy đập của hồ chứa Molocharka.

Nước lũ đang tràn ngập thung lũng sông Gruzskaya, khiến khe núi cùng tên không còn thích hợp cho việc phòng thủ hoặc tấn công. Như vậy, máy bay Nga đã tước đoạt khả năng tiến vào Novodmitrivka của các đơn vị Kiev thông qua các khu vực trồng trọt của hồ Gruzskaya. Hơn nữa, việc ngập lụt các khu vực phía nam hồ Molocharka đã khiến các con đường nông thôn gần ngôi làng cùng tên không phù hợp cho hoạt động của robot mặt đất.

Về vấn đề này, có thể giả định rằng Không quân Nga sẽ tiếp tục tấn công các đập khác. Ukraine cũng đang điều khiển robot mặt đất đi qua các đập của hồ số 9 và hồ Koropeyskoye, nằm ở phía tây thành phố.

Nếu lực lượng Kiev cũng mất các tuyến đường tiếp tế này, những huyết mạch hậu cần vốn đã ít ỏi của họ sẽ bị giảm xuống mức tối thiểu. Tuyến tiếp tế trên bộ duy nhất còn lại cho quân đội Ukraine là con đường khó khăn qua Izhevka về phía nam.

Tuy nhiên, mức độ khó khăn khi điều khiển robot mặt đất do địa hình hiểm trở vẫn chưa được biết rõ. Do đó, Ukraine phải dựa vào phương pháp hỗ trợ lâu đời mà họ đã sử dụng cho các đơn vị bị bao vây: UAV nông nghiệp. Nhưng, do khả năng chuyên chở thấp so với các phương tiện mặt đất, lực lượng Kiev đồn trú sẽ phải dựa hoàn toàn vào lượng đạn dược và vật tư dự trữ từ trước. Nếu không được hỗ trợ đầy đủ, nguồn cung cấp này sẽ cạn kiệt rất nhanh.

Tóm lại, thời gian đang đứng về phía Moscow. Chiến dịch "bóp nghẹt" lực lượng Kiev đồn trú ở Konstantinovka có thể kéo dài vô thời hạn. Mục tiêu chính là làm suy giảm tối đa khả năng chiến đấu của đối phương. Việc cô lập về hậu cần được quân đội Nga bổ sung bằng việc "làm suy yếu" AFU thông qua các cuộc ném bom, như đã từng làm với các đơn vị Ukraine bị bao vây ở Mirnograd.

Bước đột phá chiến lược của Nga ở phía bắc Pokrovsk

Kể từ khi Ukraine thất thủ tại Pokrovsk vào tháng 11/2025 và Mirnograd sụp đổ vào tháng 1, chiến tuyến phần lớn bị đình trệ ngay bên ngoài 2 thành phố này, với lực lượng Nga và Ukraine giao tranh qua lại ở cùng một vị trí, khi RFAF tập trung vào việc củng cố và tập hợp lại lực lượng sau những trận chiến cực kỳ tốn kém và mệt mỏi để giành lấy các thành phố này, kênh AMK Mapping nhận định.

Với việc Grishino hiện đã bị RFAF chiếm giữ và Ukraine thất thủ tại Rodinske vào tháng trước, các vị trí còn lại gần phía bắc Pokrovsk sẽ được lực lượng Moscow bảo đảm. Điều này có nghĩa là tiềm lực hậu cần của Mirnograd và Pokrovsk có thể được Nga khai thác triệt để.

Đồng thời, nhiều đơn vị Kiev đã được rút khỏi Dobropillia để tham gia vào cuộc phản công gần đây ở Huliaipole - Pokrovskoe (ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk), cũng như tăng cường cho các khu vực khác của chiến tuyến. Những động thái này khiến Dobropillia trở nên rất dễ bị tổn thương, và có khả năng dẫn đến những biến động đáng kể phối hợp với một cuộc tấn công từ Pokrovsk, do sự thất thủ của Grishino, trong tương lai gần.

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết về diễn biến tại khu vực Dobropillia cho hay, đã xuất hiện bằng chứng về các cuộc phản công của lực lượng Kiev ở phía nam thị trấn Belitske, xác nhận các báo cáo trước đó về việc các đơn vị Moscow đang tiến về đây. Thị trấn nằm trên tuyến đường cao tốc dẫn thẳng đến Dobropillia.

Mặc dù đoạn phim là tư liệu lưu trữ, nhưng nó cũng cho thấy quân đội Nga đã củng cố vị trí của họ trong một số vành đai rừng giữa đường sắt và Belitske. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Rybar, "vùng an toàn" ở khu vực Suvorovo vẫn còn: lực lượng Kiev có khả năng triển khai các nhóm nhỏ ở đó.

Sườn phía bắc của khu vực Dobropillia nói chung vẫn là nơi diễn ra các cuộc đụng độ quy mô khiêm tốn giữa các nhóm nhỏ dọc theo tuyến Novyi Donbas - Volnoye - Kucherov Yar. Trước tình hình giao tranh leo thang ở sườn phía nam gần Grishino và Udachny, có khả năng quân đội Nga cũng sẽ cố gắng tiến về phía Zolotoy Kolodets.

Điều kiện chiến đấu hiện tại đòi hỏi chiến thuật thâm nhập vào tuyến phòng thủ của AFU. Trong khi đó, hiện tượng tan băng mùa xuân và tuyết tan làm phức tạp việc di chuyển qua các cánh đồng và vành đai rừng. Vì vậy, cũng như mùa đông, giao tranh vẫn tập trung ở các khu vực đông dân cư. Khi mùa xuân đến và thảm thực vật phát triển mạnh hơn, giao tranh sẽ lại chuyển vào các vành đai rừng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 12/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Các cuộc tấn công gần Oskol

Trên hướng Borovsk, Moscow đang dần mở rộng phạm vi tấn công ở tả ngạn sông Oskol. Trong khi các trận chiến phòng thủ đang diễn ra gần Grekovka và Sverdlovka ở sườn phía nam, lính xung kích Nga đang đột phá đến vùng ngoại ô Boguslavka ở phía bắc.

Cách đây một thời gian, Cụm tác chiến phía Tây RFAF đã tiến được vào các cánh đồng giữa Zagryzovo và Lozovaya. Một cứ điểm lớn và một số vị trí nhỏ hơn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, như đã được biết sau khi đoạn phim giám sát mục tiêu của Ukraine được công bố.

Tại thời điểm này, các nhóm Moscow tiên phong đang phát động các cuộc tấn công về phía Novaya Kruglyakovka. Để giải tỏa ngôi làng này, quân đội Nga phải chiếm được một số công sự gần hồ Kruglyakovsky. Nếu không chiếm được các vị trí cao này, một cuộc tấn công vào cả Novaya Kruglyakovka và Boguslavka là không thể.

Xa hơn về phía nam, theo thông tin sơ bộ, AFU cũng đã phát động các cuộc tấn công từ Borovaya về phía Novoplatonovka và Borovskaya Andreyevka nhằm mục đích cắt đứt đà phát triển của Nga. Cấu hình hiện tại của chiến tuyến trong khu vực này vẫn bị che khuất bởi "màn sương chiến tranh".

Việc thiếu thông tin về các sự kiện theo hướng này đã trở thành một thông lệ: từ lâu, nó vẫn bị xếp sau các khu vực lân cận của mặt trận gần Kupyansk và Liman (Lyman). Do đó, các đoạn phim giám sát khách quan, nếu có đến từ đây, cũng bị chậm trễ đáng kể.

Một yếu tố khác làm phức tạp việc xác định tiền tuyến là sự thưa thớt của mặt trận. Các nhóm bộ binh từ cả hai phía thường xen lẫn nhau trong các khu vực trồng cây liền kề, dẫn đến sự xuất hiện của các "vùng xám" rộng lớn không có hướng đi rõ ràng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borovsk ngày 12/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine nỗ lực chọc thủng phòng tuyến Nga ở Zaporizhia

Tại khu vực phía đông Zaporizhia, lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của đối phương dọc theo các tuyến Andriivka - Novooleksandrivka và Vovchye - Sosnovka. Các nhóm xâm nhập của Ukraine đang cố gắng tiến càng xa càng tốt về phía biên giới tỉnh Dnipropetrovsk để mở rộng "vùng xám" và gây hỗn loạn dọc theo những tuyến đường tiếp tế.

Ở khu vực đối diện, thế chủ động vẫn thuộc về Moscow. Các nhóm xung kích nhỏ đang di chuyển về phía tây từ Gorky và Zheleznodorozhny. RFAF cũng đang tiến hành dọn sạch khu vực phía đông đường sắt, nơi AFU đang phản công về phía Huliaipole. Các cuộc đột kích thường trực của Ukraine cũng tiếp tục diễn ra ở khu vực Vozdvizhevka.

Trong cuộc tấn công, lực lượng Kiev không chỉ dựa vào các nhóm bộ binh, những người cố gắng tiến xa nhất có thể bằng đường bộ hoặc xâm nhập bằng xe bọc thép, mà còn dựa vào UAV. UAV hạng nặng đóng vai trò là phương tiện để tập kích và trấn áp các vị trí của Nga, đồng thời tiếp tế cho các nhóm xâm nhập.

Điều này hiệu quả một phần vì, trong thực tế chiến đấu hiện đại, "tiền tuyến" từ lâu đã không còn là một tuyến chiến hào duy nhất. Nó là một mạng lưới các ô với số lượng nhỏ binh lính Nga thực hiện quan sát, gần như vô hình từ phía sau UAV. Ukraine cũng sử dụng chiến thuật tương tự.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 12/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Khi một trạm quan sát như vậy ghi lại chuyển động của các phương tiện đi qua, và sau đó bị UAV tập kích từ phía sau trạm, điều này cho phép các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) khác nhau vẽ ra "quyền kiểm soát" theo hướng này hay hướng khác, tùy theo quan điểm chính trị của họ.

Thường thì, tuyên bố "kiểm soát" một vị trí của đối phương xuất phát từ việc UAV hạ gục một lính xung kích duy nhất hoặc một nhóm bộ binh rất nhỏ, mà ngay cả khi sống sót, họ cũng không thể kiểm soát bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, những hành động như vậy tạo ra những "vùng xám" rộng lớn không do bên nào kiểm soát, qua đó lực lượng Kiev thâm nhập vào hậu phương của các đơn vị Moscow. Điều này cho phép Ukraine báo cáo những thành công của mình tại một thị trấn do binh sĩ Nga kiểm soát. Về bản chất, lực lượng Kiev đang lãng phí nhân lực để tạo tiếng vang mà không đạt được bất kỳ thành công chiến thuật thực sự nào.

DeepState: Huliaipole đang trở thành một trong những điểm nóng nhất

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, theo hướng Huliaipole ở vùng Zaporizhia, số lượng các cuộc tấn công của Nga đã gia tăng trong những ngày gần đây.

Báo cáo có đoạn: "Trong vài ngày qua, động thái trên đường bộ đã gia tăng ở Huliaipole và thậm chí vượt qua khu vực Pokrovsk, nơi RFAF, sau khi về cơ bản đã chiếm giữ thành phố, đang bị phát hiện sâu trong lãnh thổ, đặc biệt là dọc theo khu vực Zheleznodorozhnoye - Staroukrainka - Svyatopetrivka. Đối phương đang tận dụng những cơ hội mới nổi lên, đặc biệt là do những vấn đề trong phòng thủ của chúng ta và, bằng cách đưa thêm lực lượng, đang gây áp lực lên khu vực Huliaipole".

Các nhà phân tích cho biết trong 10 ngày đầu tháng 3, lực lượng Moscow đã thực hiện khoảng 1.400 cuộc tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận, đây là con số thấp nhất trong thời gian gần đây, nhưng không khác biệt đáng kể so với những tháng trước.

Ngoài khu vực Huliaipole, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở khu vực Pokrovsk và Konstantinovka.

"Đối phương đang chuẩn bị cho sự thay đổi điều kiện thời tiết và sự xuất hiện của cây cối, vì vậy họ đang tập hợp lại, bổ sung lực lượng dự bị, thành lập các đơn vị mới và tăng cường các khu vực hiện có, nơi được giao nhiệm vụ hoặc nơi đã đạt được thành công vì lý do này hay lý do khác", tuyên bố cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo số lượng giao tranh cao nhất kể từ đầu ngày - 18 cuộc tấn công - theo hướng Huliaipole tính đến 16h00 ngày 12/3.