Quân đội Ukraine nã pháo phản lực về phía mục tiêu Nga ở Donetsk (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tập kích quy mô lớn vào Nga

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục tiến hành đợt không kích quy mô lớn với hàng trăm UAV, tập trung vào các mục tiêu ở miền Nam Nga. Đáp lại, Moscow đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, có thể diễn ra trong những giờ tới.

Ukraine tiến hành tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ Nga bằng UAV. Moscow dự kiến sẽ đáp trả (Ảnh: Military Summary).

Xuất hiện bức tranh tác chiến độc đáo ở tâm điểm nóng nhất

Theo kênh Readovka, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục truy lùng các nhóm cơ động của Ukraine trong vùng xám ở bờ nam sông Vovcha, giáp ranh giữa các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Đây là tâm điểm nóng nhất dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km.

Sau khi lực lượng Kiev thất bại trong các hoạt động phản công cục bộ tại khu vực giao nhau giữa các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk vào tháng 2, một bức tranh tác chiến độc đáo đã xuất hiện trong khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 29 RFAF.

Mặc dù ban đầu AFU đã đẩy lùi được các đơn vị Moscow, nhưng họ không thể đột phá. Quân đội Nga kiên quyết giữ vững phòng tuyến dọc theo trục Verbove - Berezove - Ternove. Ngay từ đầu cuộc phản công, những khu định cư này trở thành rào cản không thể vượt qua đối với lực lượng Kiev, vì kế hoạch của họ đã bị phát hiện từ rất sớm, và RFAF đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch phòng thủ.

Nỗ lực cứu vãn tình hình ở khu vực Zaporizhia của Bộ chỉ huy Kiev vào tháng 2 đã dẫn đến sự xuất hiện của một vùng xám rộng lớn ở bờ nam sông Vovcha. Khu vực này đã trở thành một "tọa độ lửa", nơi các đơn vị Nga và Ukraine liên tục cơ động và giao tranh.

Trong vùng xám, có một số khu định cư và công sự dã chiến bị Ukraine bỏ lại vào mùa thu năm 2025. Những công sự này liên tục đổi chủ do tính chất cơ động cao của cuộc đối đầu trong "vùng dự bị" này. AFU không thể củng cố vị trí ở đó: nếu nán lại một chỗ, họ sẽ phải hứng chịu các cuộc tập kích từ nhiều loại hỏa lực của Nga.

Nhưng mối đe dọa này không ngăn cản binh sĩ Ukraine hiện diện ở khu định cư này hay khu định cư khác, dù không thể kiểm soát chắc chắn. Nhờ đó truyền thông Ukraine xây dựng nên câu chuyện về "những thành công lớn" trong việc chiếm lại quyền kiểm soát khu vực Dnipropetrovsk.

Bức tranh tác chiến độc đáo đã xuất hiện tại ngã ba giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk với một "vùng xám" rộng lớn, quyền kiểm soát liên tục đổi chủ (Ảnh: Readovka).

Quân đội Nga không vội vàng quét sạch khu vực khỏi các nhóm cơ động của đối phương. Và có một lý do thuyết phục cho cách tiếp cận này. Ukraine đang dựa vào yếu tố truyền thông trong các hoạt động của họ.

Tình hình ở bờ nam sông Vovcha đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải liên tục tung bộ binh cơ giới vốn phải làm nòng cốt cho lực lượng dự bị để phục vụ lợi ích truyền thông. Điều này cực kỳ có lợi cho lực lượng Moscow. Họ có cơ hội để đánh bật các đơn vị đối phương một cách có hệ thống, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu tổng thể của AFU trong khu vực.

Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến thất bại của cuộc phản công cục bộ hồi tháng 2 thành một "chiến thắng truyền thông", và cách tiếp cận này bỏ qua nhu cầu bảo toàn nhân lực.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng bức tranh thực tế có thể phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Với điều kiện thời tiết được cải thiện, vị trí của Ukraine ở khu vực Zaporizhia sẽ trở nên nguy cấp.

Khu vực phòng thủ Orekhov có thể bị xóa sổ, và với gọng kìm siết chặt hai bên sườn, việc trấn giữ ở đây trở nên vô ích. Do đó, cơ hội duy nhất của Kiev để ngăn chặn tình trạng "tuyết lở" ở khu vực Orekhov là gây nên một cuộc khủng hoảng tác chiến cho quân đội Nga.

AFU có thể cố gắng thực hiện kế hoạch của mình thông qua một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào khu vực phòng thủ của Tập đoàn quân số 29 RFAF.

Điều quan trọng cần nhớ là, dựa trên kinh nghiệm từ trận chiến tại Dobropillia vào cuối mùa hè năm 2025 và chiến dịch giải vây Mirnograd vào cuối mùa thu cùng năm, Bộ chỉ huy Kiev đã không dừng lại sau thất bại ban đầu.

Những trận chiến đó được đặc trưng bởi tính chất kéo dài. Điều này được giải thích bởi việc AFU tìm kiếm một điểm yếu để tấn công tập trung. Do đó, Ukraine tiếp tục triển khai quân tiếp viện đến các khu vực mà họ cho là đầy hứa hẹn để đảo ngược tình thế.

Vì vậy, có lý do để tin rằng hoạt động liên tục của các nhóm cơ động Ukraine trong "lực lượng dự bị" không chỉ phục vụ mục đích truyền thông. Họ có thể đang chờ đợi điều kiện thuận lợi để tiếp tục nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga. Việc duy trì vùng xám ở quy mô hiện tại có thể xuất phát từ việc Kiev coi đó là một "bàn đạp" phản công.

Tóm lại, cần phải nêu rõ những điều sau: AFU đã chia tách nhóm xung kích đã thất bại hồi tháng 2. Một phần đã được tái bố trí để kiềm chế lực lượng Moscow ở phía tây và tây bắc Huliaipole, trong khi phần còn lại được gửi đến khu vực Dobropillia để thực hiện các nhiệm vụ tương tự.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng Ukraine sẽ không một lần nữa tập hợp một lực lượng xung kích để tiến hành chiến dịch chống lại Tập đoàn quân số 29 RFAF.

Trong tất cả các khu vực trách nhiệm thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF, Zaporizhia hiện là nơi nguy hiểm nhất đối với Ukraine xét về hậu quả tiềm tàng nếu thiếu các biện pháp đối phó. Do đó, sự kết hợp của các chỉ số trực tiếp và gián tiếp cho thấy Kiev sẽ chủ yếu hành động tích cực vì lợi ích của khu vực này.

Quân đội Nga tiến về phía tây, áp sát Sloviansk

Theo thông tin sơ bộ, các đơn vị Moscow theo hướng Sloviansk đã phát triển về phía nam Rai-Aleksandrovka và đang tiến hành một cuộc đột phá gần kênh đào Seversky Donets-Donbas, trang tin Rybar cho hay.

Các nhóm xung kích Moscow đang tiến dọc theo tuyến Nikiforovka - Fedorovka Vtoraya về phía Rai-Aleksandrovka và về phía tây tới Yurkovka. Hơn nữa, cũng có báo cáo về việc các binh sĩ Nga đã đến Malinovka và bắt đầu giao tranh ở vùng ngoại ô của thành phố này.

Nếu những báo cáo này được xác nhận, việc Nga hình thành một cứ điểm vững chắc ở bờ tây kênh đào trong khu vực này là có thể, cũng như khả năng chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo về phía Kramatorsk.

Một cuộc tấn công tiếp theo vào cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk dù sao cũng sẽ đòi hỏi RFAF trước tiên phải tiến về phía tây Reznikovka, nơi giao tranh và việc giải tỏa Rai-Aleksandrovka vẫn đang tiếp diễn.

Sloviansk, Kramatorsk và Druzhkovka được bao quanh bởi một số lượng lớn các công sự, mà AFU đang cố gắng bố trí để đề phòng một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

Kênh đào Seversky Donets-Donbas, mặc dù đã được rút cạn nước, vẫn là một tuyến phòng thủ kiên cố, có thể tạo nên nhiều khó khăn cho quân đội Nga. Trong khi ở Chasov Yar, xa hơn về phía nam, RFAF có thể tiếp cận nó thông qua các khu bảo tồn rừng tương đối rộng lớn, thì theo hướng Sloviansk, chỉ có các vành đai rừng mới tiếp cận được nó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 13/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Binh sĩ Nga xâm nhập Konstantinovka

Rybar đưa tin, Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đột phá thành công về phía Konstantinovka. Trong khi các nhóm nhỏ tiếp tục giao tranh ở vùng ngoại ô đông bắc, các tuyến đường phía nam dẫn vào thành phố đang dần nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Moscow.

Lính xung kích Nga đã chiếm được các cánh đồng của trường kỹ thuật nông nghiệp giữa Berestok và Ivanopol. Trước đó, lực lượng Kiev từ khu vực này đã thực hiện nhiều cuộc phản công luân phiên trên bờ bắc hồ chứa Kleban-Byk và đột kích ở Pleshcheyevo và Ivanopol, nhưng giờ đây, họ đã mất cơ hội này.

Giao tranh tiếp tục dọc theo tuyến Dolgaya Balka - Ilyinovka. Tại đây, RFAF đang tiến về phía Alekseevo - Druzhkovka, có khả năng cắt đứt hậu cần của đối phương không chỉ bằng các cuộc tập kích UAV mà còn cả bằng đường bộ.

Trận chiến UAV đang ngày càng dữ dội. Thêm nhiều phi công điều khiển UAV đã được AFU triển khai để tăng cường, họ không chỉ cố gắng đánh bật lính xung kích Nga đang tiến công mà còn nhắm mục tiêu vào hậu cần và người điều khiển UAV Nga. Dù vậy, RFAF vẫn gây tổn thất đáng kể về trang thiết bị và nhân lực đối với Ukraine.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng bàn đạp để xâm nhập thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công, giành được một số kết quả ở Liman

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Liman (Lyman). Lực lượng Moscow đang giữ thế chủ động ở hầu hết các khu vực, nhưng cũng có những khu vực mà Ukraine thường xuyên phản công và thậm chí đạt được một số thành công nhất định, theo Rybar.

Ở phía bắc, AFU đã cố gắng kẹp giữa Redkodub và Novomikhaylovka, tấn công từ Novy Mir và Glushchenkovo. Tại đó, giao tranh đang diễn ra tại một số vành đai rừng trên đường tiếp cận một cứ điểm khá lớn gần Katerynivka.

Ở biên giới phía tây, các đơn vị Moscow chiếm được thêm một số vành đai rừng trên đường tiếp cận Aleksandrovka, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn trong chính ngôi làng này. Trong các khu rừng giữa Aleksandrovka và Sosnovoe, lính xung kích Nga cũng đang di chuyển về phía tây hướng tới Studenka.

Phía nam Sosnovoe, vùng kiểm soát trong các khu rừng gần Svyatogorsk đang dần mở rộng, từ đó AFU thường xuyên phản công cả ở đây và về phía Yarovaya lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 13/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Vòng vây quanh Liman đang siết chặt. Quân đội Nga đã giải tỏa thêm một phần Drobyshevo và đang đột phá về phía thành phố. Giao tranh đang diễn ra tại một trong những cứ điểm chính, nơi sẽ cho phép tiếp cận vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Xa hơn về phía nam, một cuộc bao vây đang diễn ra xuyên qua khu rừng, nơi các đơn vị Moscow đã cắt đứt một trong những khoảng trống.

Những khó khăn về hậu cần của Ukraine, do các cuộc tập kích UAV và điều kiện thời tiết, đang tạo lợi thế cho lực lượng Moscow.