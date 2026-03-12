Tranh cãi tại LHQ vì nghị quyết đề nghị Iran ngừng tấn công Vùng Vịnh

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani (Ảnh: AFP).

Theo AFP, nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, trong đó “yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Jordan”.

Văn bản cũng “lên án mọi hành động hoặc đe dọa của Iran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz”.

Đại sứ Bahrain tại Liên hợp quốc Jamal Fares Alrowaiei, quốc gia đã đưa ra nghị quyết được 135 nước bảo trợ, cho biết việc thông qua nghị quyết phản ánh vai trò quan trọng của khu vực Vùng Vịnh đối với nền kinh tế toàn cầu.

“Đó là lý do vì sao việc bảo đảm an ninh cho khu vực này không chỉ là vấn đề khu vực, mà là trách nhiệm quốc tế chung, gắn chặt với sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng”, ông Alrowaiei phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hai nước có quyền phủ quyết là Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu trắng, do không hài lòng vì nghị quyết không đề cập đến các hành động thù địch của Mỹ và Israel đối với Iran.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho rằng việc thông qua nghị quyết là “sự lạm dụng thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

“Xin nói rõ, nghị quyết này là một sự bất công rõ ràng đối với đất nước tôi. Quyết định này phớt lờ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay. Cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi bắt đầu bằng vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao cùng các quan chức, khiến hàng nghìn người thiệt mạng”, ông nói.

Trong khi đó, Mỹ ủng hộ văn bản này, cho rằng việc nghị quyết được thông qua phản ánh sự lên án rộng rãi đối với các cuộc tấn công của Iran.

Iran đã nhiều lần tấn công các quốc gia Vùng Vịnh để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel phá hủy nhiều mục tiêu quân sự ở Iran và khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và một số nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng.

Iran cũng tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, cảnh báo nổ súng vào bất cứ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường biển then chốt này mà không được sự cho phép của Tehran. Tehran khẳng định chỉ ngừng phong tỏa khi Mỹ và Israel ngừng tấn công.

Tuần trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi và tuyên bố ngừng tấn công các nước láng giềng Vùng Vịnh với điều kiện lãnh thổ các nước này không được sử dụng cho các vụ tập kích Iran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn diễn ra.