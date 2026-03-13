Tiêm kích Su-35 Nga ở chế độ "quái thú" (Ảnh: Vesti).

Trang tin Rossiyskaya Gazeta mới đây đã công bố video ghi lại cảnh hoạt động của một máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga thuộc Cụm tác chiến phía Nam. Chiếc tiêm kích cất cánh với một loạt vũ khí toàn diện cho nhiều tình huống khác nhau, cấu hình uy lực nhất mà Không quân Mỹ gọi là "quái thú".

Máy bay chiến đấu mang theo các thiết bị tác chiến điện tử Khibiny, 2 tên lửa không đối không tầm gần R-73, 2 tên lửa tầm trung R-77M và 2 tên lửa tầm trung R-77-1, tên lửa chống radar Kh-31PD và tên lửa không đối không tầm xa R-37M ở giá treo dưới thân máy bay.

Ngoại trừ Kh-31, tất cả các tên lửa còn lại đều được thiết kế cho không chiến: 2 quả cho tấn công tầm gần, một quả cho tấn công tầm xa và bốn quả cho giao chiến tầm trung. Máy bay mang theo hai thế hệ tên lửa R-77: một tên lửa hiện đại hóa từ thời Liên Xô và một phiên bản mới nâng cấp năm 2013 với tầm bắn tăng lên 110km.

Tên lửa không đối không tầm xa R-37M có thể bắn hạ mục tiêu từ ngoài đường chân trời ở cự ly lên tới 400km và đây chính là "thủ phạm" bắn hạ chiếc tiêm kích Su-27, khiến một chỉ huy lữ đoàn không quân Ukraine thiệt mạng vào ngày 9/3.

Tiêm kích Su-35 Nga ở chế độ "quái thú" bắn hạ Su-27, khiến phi công kỳ cựu - lữ đoàn trưởng không quân Ukraine - thiệt mạng (Video: VK).

Thông tin cho biết, Đại tá Aleksandr Dovgach, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật 39 nổi tiếng của Ukraine, đã thiệt mạng sau khi máy bay của ông bị lực lượng Nga bắn rơi trên một trong các mặt trận thuộc khu vực tác chiến đặc biệt.

Không quân Ukraine xác nhận phi công đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

“Hôm nay, ngày 9/3, một phi công nổi tiếng của Ukraine, Đại tá Aleksandr Dovgach, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật 39, đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu ở hướng đông, trong điều kiện ưu thế trên không đáng kể của đối phương và sự kháng cự mạnh mẽ từ các hệ thống phòng không của Nga. Hoàn cảnh vụ việc đang được làm rõ”, Không quân Ukraine cho biết.

Su-35 là bản nâng cấp sâu rộng của Su-27, tiêm kích chiếm ưu thế trên không hàng đầu của Liên Xô. Quá trình phát triển này có nhiều điểm tương đồng với việc Mỹ nâng cấp tiêm kích F-15 thành phiên bản F-15EX, vốn cũng đang được mua sắm ngày nay.

So với các biến thể F-15 mới nhất, Su-35 vượt trội ở tầm bay xa hơn, mang được radar kích thước lớn hơn nhiều và có tầm bắn không đối không xa hơn đáng kể nhờ tên lửa R-37M.

Su-35 thể hiện sức mạnh nhờ sự kết hợp giữa động cơ siêu cơ động với điều khiển vectơ lực đẩy, hệ thống vũ khí không đối không tầm xa, và một radar có công suất mạnh. Mặc dù không có khả năng tàng hình mạnh mẽ như máy bay thế hệ 5 của Mỹ như F-22 hoặc F-35, nhưng Su-35 vẫn được xem là một đối thủ rất nguy hiểm, đặc biệt trong các chiến dịch phòng không và chiếm ưu thế trên không.

Tuy vậy, độ tinh vi của cảm biến và điện tử hàng không trên Su-35 vẫn bị đánh giá là thua kém so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc, thể hiện qua việc máy bay vẫn phụ thuộc vào hệ thống truyền dữ liệu từ đầu những năm 2000 và thiếu radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) hiện đại gắn mũi.

Tên lửa R-37 do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga nghiên cứu chế tạo và Vympel MKB sản xuất, được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga từ năm 2019.

Mỗi quả đạn nặng 510kg, dài 4,06m, được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh nặng 60kg. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, đạt tốc độ tối đa Mach 6, tương đương khoảng 7.400km/h.

Tên lửa R-37M có tầm bắn 150-400km trong khi phiên bản xuất khẩu bị giới hạn ở 200km. Tên lửa được trang bị đầu dò radar chủ động và bán chủ động ứng dụng nguyên lý “bắn và quên”, có thể tự tìm tới mục tiêu sau khi được khai hỏa mà không cần phi công dẫn đường.