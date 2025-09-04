Ukraine, Mỹ lần đầu họp quỹ đầu tư chung về "kho báu" nghìn tỷ USD của Kiev

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko (Ảnh: Reuters).

Ukraine và Mỹ ngày 3/9 đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của quỹ đầu tư chung, được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev với Washington, Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết.

Trong thỏa thuận, Mỹ được quyền tiếp cận ưu tiên đối với các khoáng sản của Ukraine để đổi lấy đầu tư, vốn được xem như một cách hỗ trợ nền kinh tế Ukraine đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hơn 3 năm chiến sự, đồng thời hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của Kiev.

Thủ tướng Ukraine cho biết các quan chức nước này và Mỹ đã phê duyệt một số bước quan trọng để thúc đẩy hoạt động của quỹ, bao gồm việc thành lập các ủy ban, lựa chọn đơn vị quản lý và cố vấn đầu tư.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp Mỹ ở mọi cấp độ. Đầu tư của Mỹ có thể là sự đảm bảo an ninh cho cả Ukraine lẫn các doanh nghiệp Mỹ tại Ukraine", bà Svyrydenko nói.

Trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn chưa khép lại sau những nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao, Kiev mong muốn duy trì quan hệ tích cực với Mỹ, một đồng minh quân sự quan trọng.

Kiev và Washington đã đạt được thỏa thuận khoáng sản sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy mạnh mẽ vào tháng 4. Theo thỏa thuận này, dự kiến một nửa doanh thu mà chính phủ Ukraine thu được từ khai thác khoáng sản sẽ chuyển vào quỹ đầu tư chung với Mỹ.

Bà Svyrydenko cho biết bước tiếp theo sẽ là xác định các dự án cho khoản đầu tư thí điểm đầu tiên, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận trong tháng này khi phái đoàn của tổ chức phát triển Mỹ DFC sang thăm Ukraine.

Để cho thấy Kiev đang đẩy mạnh triển khai thỏa thuận khoáng sản, chính phủ đã yêu cầu rà soát toàn diện tất cả các giấy phép khai thác mỏ ở Ukraine, đồng thời mở thầu quyền khai thác một mỏ lithium tại vùng Kirovohrad, miền trung Ukraine.

Ukraine có trữ lượng của 22 trong số 34 loại khoáng sản được Liên minh châu Âu coi là thiết yếu cho các ngành công nghiệp như quốc phòng, thiết bị công nghệ cao và năng lượng xanh, cũng như hợp kim sắt, kim loại quý, kim loại màu dùng trong xây dựng, và một số nguyên tố đất hiếm.

Theo báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2024, Ukraine "có tiềm năng to lớn để trở thành nhà cung cấp nguyên liệu thô quan trọng trên toàn cầu".

Ukraine sở hữu trữ lượng titanium và lithium lớn nhất châu Âu, mặc dù chúng không được phân loại là đất hiếm. Theo các ước tính, trữ lượng khoáng sản của Ukraine có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.