Lời thú nhận của nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy bị bắt giữ (Ảnh: HRO).

“Tôi thừa nhận, tôi đã sát hại ông ấy. Và tôi muốn được trao đổi lấy tù binh Ukraine để có thể đi tìm thi thể con trai mình”, nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy nói với các phóng viên từ sau buồng giam bằng kính hôm 2/9.

Ông Andriy Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine và hiện là nghị sĩ cực hữu, bị bắn chết trên đường tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine hôm 30/8.

Ông Parubiy từng tham gia tích cực vào cuộc đảo chính Maidan năm 2014 và có những phát ngôn gây tranh cãi. Chính trị gia 54 tuổi là người đồng sáng lập đảng Xã hội - Dân tộc cực hữu Ukraine, sau này đổi tên thành Svoboda, và lãnh đạo nhóm bán quân sự Patriot of Ukraine.

Trong chính biến Maidan năm 2014 ở Kiev, ông Parubiy giữ chức chỉ huy cánh chiến đấu của phe biểu tình và sau đó trở thành Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, một chức vụ mà ông nắm giữ chưa đầy một năm. Từ năm 2016 đến năm 2019, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine.

Sau đó, ông Parubiy đại diện cho đảng Đoàn kết châu Âu do cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko lãnh đạo.

Nghi phạm ám sát ông Parubiy là một người đàn ông 52 tuổi đến từ Lviv. Người này đã giả làm nhân viên giao hàng và bắn 8 phát súng vào ông Parubiy trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm bị bắt giữ một ngày sau đó tại tỉnh Khmelnytskyi lân cận.

Theo các nhà điều tra, vụ án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghi phạm được cho là đã sắm một khẩu súng cùng các vật dụng khác gồm xe đạp, mũ bảo hiểm, thậm chí một ô tô với giấy tờ giả để theo dõi di chuyển của ông Parubiy trước khi thực hiện vụ ám sát.

Các nhà điều tra Ukraine cũng nghi ngờ người đàn ông này có liên hệ với cơ quan tình báo Nga.

Người đàn ông này được cho là từng liên lạc với Nga khi tìm thông tin về con trai, một binh sĩ Ukraine mất tích gần Bakhmut năm 2023. Phía Nga sau đó được cho là đã báo tin con trai ông đã chết.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo chí, nghi phạm phủ nhận việc bị tình báo Nga khống chế hay cộng tác trực tiếp với họ. Khi được hỏi vì sao ông Parubiy trở thành mục tiêu ám sát, nghi phạm nói rằng chỉ đơn giản vì chính trị gia này “ở ngay gần”.

Nghi phạm cũng cho biết ông ta mong đợi một bản án sớm để có thể được trao đổi lấy các tù binh và đi tìm thi thể con trai mình.

Một tòa án ở Lviv đã ra lệnh tạm giam nghi phạm trong 60 ngày, không cho phép tại ngoại, trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Nga hiện không bình luận về vụ việc trên.