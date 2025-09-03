Bức ảnh tiết lộ năng lực mới của Ukraine trong không chiến

MiG-29 của Ukraine mang bom dẫn đường nội địa (Ảnh: War Zone).

Máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine đã được trang bị một loại bom lượn dẫn đường chính xác mới. Điểm đặc biệt của vũ khí này là nó là một quả bom thường được lắp thêm bộ dẫn đường để trở thành bom thông minh. Ngoài ra, đây dường như cũng là lần đầu tiên Ukraine sở hữu loại bom tự dẫn đường mà Kiev tự sản xuất ra.

Trước đó, Nga gần như đã áp đảo trên không ở một số khu vực tiền tuyến nhờ bom thường gắn bộ điều khiển UMPK trở thành bom thông minh. Binh sĩ Ukraine thậm chí gọi đây là "vũ khí đáng sợ nhất" vì khả năng công phá lớn, gần như khó bị đánh chặn và máy bay thả bom lượn thường nằm ngoài tầm đánh chặn của phòng không.

Bức ảnh do War Zone đăng tải cho thấy chiếc MiG-29 của Ukraine đã mang quả bom lượn nội địa. Dù chưa rõ đây là cuộc thử nghiệm hay bom đã được triển khai chiến đấu, nó đánh dấu một bước tiến lớn của Ukraine nhằm bắt kịp Nga.

Trước đó, Ukraine từng thử nghiệm bom lượn nội địa với máy bay Su-24. Tuy nhiên, lần này quả bom được gắn trên MiG-29, một loại máy bay có số lượng nhiều hơn trong biên chế của Ukraine.

Có thể đây là một sự điều chỉnh để tích hợp vũ khí này lên một máy bay mới. Hoặc cũng có thể Su-24 chỉ được dùng để thử nghiệm, còn MiG-29 mới là máy bay chính mang loại bom này.

Số lượng máy bay tấn công Su-24M/MR của Không quân Ukraine khá ít. Hơn nữa, hiện tại chúng thường đảm nhận vai trò chiến lược là mang các tên lửa tầm xa như Storm Shadow/SCALP.

Ngược lại, MiG-29 vẫn là tiêm kích chiến đấu đông đảo nhất của Ukraine và việc bảo trì hoàn toàn có thể thực hiện trong nước.

MiG-29 đủ khả năng để mang các loại đạn nặng 500kg. Điều này hoàn toàn phù hợp để mang các loại bom lượn nội địa.

Việc tích hợp vũ khí mới sẽ mở rộng chức năng của MiG-29 và giúp Không quân Ukraine tăng cường quy mô cũng như tần suất các cuộc tấn công chiến thuật vào đối thủ.

MiG-29 không còn xa lạ với việc sử dụng bom lượn thông minh. Trước đây, các sửa đổi đã giúp máy bay này có thể mang bom GBU-39 của Mỹ và AASM HAMMER của Pháp. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế của các vũ khí nhập khẩu này gây khó khăn cho việc sử dụng thường xuyên. Vì thế, việc tích hợp một giải pháp thay thế nội địa sẽ giúp giảm bớt gánh nặng này.

Quả bom lượn có thể bay xa tới 60km sau khi phóng và Ukraine có kế hoạch nâng tầm bay lên 80km. Tổng trọng lượng của quả bom sau khi thêm cánh lượn và bộ dẫn đường là 500kg.

Hiện tại, Không quân Ukraine cần có khả năng thả ít nhất 100 quả bom mỗi ngày, con số vượt xa những gì các nước đối tác có thể cung cấp. Các nhà phát triển cho biết mẫu bom thông minh của Ukraine đã có chi phí rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự của phương Tây.

Hệ thống dẫn đường được sản xuất tại Ukraine, nhưng các kỹ sư hiện thử nghiệm công nghệ của một công ty Pháp hàng đầu để tăng khả năng chống tác chiến điện tử.

Nga nổi tiếng là có công nghệ gây nhiễu hiện đại, có thể thách thức các vũ khí tiên tiến, khiến chúng bay lệch mục tiêu. Nhiều loại vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine đã hoạt động kém hiệu quả do tác chiến điện tử của Nga trong thời gian qua.

Ukraine có thể tự chủ công nghệ phát triển bộ định vị gắn vào bom thường, nhưng liệu nó có thể hoạt động hiệu quả hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.