Châu Âu lên kế hoạch chi tiết để đưa binh sĩ tới Ukraine hậu chiến sự

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Kyiv Post).

Châu Âu đang xây dựng các “kế hoạch khá chi tiết” cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh hậu xung đột, với sự hỗ trợ từ năng lực của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 31/8.

Lực lượng này sẽ là một phần của “liên minh các nước sẵn sàng hành động” do Pháp, Anh và Đức dẫn đầu cùng hơn 20 quốc gia khác để thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong tương lai tại Ukraine.

“Tổng thống Trump đã trấn an chúng tôi rằng sẽ có sự hiện diện của Mỹ như một phần của cơ chế bảo đảm”, bà von der Leyen nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “điều đó đã được khẳng định rất rõ ràng và nhiều lần".

Theo đó, kế hoạch triển khai có thể bao gồm hàng chục nghìn binh sĩ do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ Mỹ, bao gồm các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, cùng tài sản tình báo và giám sát.

Thỏa thuận này đã được thống nhất trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo cấp cao châu Âu vào tháng trước.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và bà von der Leyen dự kiến sẽ đến Paris vào tuần này theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tiếp tục thảo luận cấp cao về vấn đề Ukraine, truyền thông Anh dẫn nguồn tin cho hay.

Bà von der Leyen cho rằng một đảm bảo an ninh khác sau chiến sự phải là một quân đội Ukraine mạnh mẽ. Để đảm bảo điều này, bà nói EU “sẽ phải đóng góp” để tài trợ cho lực lượng này.

Bà lưu ý tầm quan trọng của việc các quân đội châu Âu đầu tư vào UAV, không gian và năng lực mạng cũng như phòng thủ tên lửa.

“Vai trò của Ủy ban là tối quan trọng trong việc cho phép các quốc gia thành viên tài trợ cho sự gia tăng năng lực quốc phòng", bà von der Leyen nói.

Tháng trước, phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng trong tháng trước, khi được hỏi liệu các đảm bảo an ninh cho Kiev có thể bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ hay không, ông Trump cho biết: “Châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên vì họ ở ngay đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ”.

Tổng thống Trump tuyên bố châu Âu phải đi đầu trong việc cung cấp "những đảm bảo an ninh đáng kể" cho Ukraine. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ, chứ không phải vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Mặc dù loại trừ việc triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Ukraine, song Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể hỗ trợ đường không như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Hỗ trợ đường không có thể bao gồm nhiều hình thức như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc chiến đấu cơ thực thi vùng cấm bay.

Mặt khác, Nga đã nhiều lần nêu rõ không chấp nhận việc NATO đưa lực lượng tới Ukraine.

Ông Dmitry Polyansky, Quyền Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, tuyên bố việc triển khai một lực lượng quân sự của các nước NATO tới phần lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.