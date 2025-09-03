Chiến sự Ukraine 3/9: Nga kiểm soát thêm bao nhiêu diện tích vào tháng 8?

Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa 780 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trên trang Facebook chính thức của mình tuyên bố các lực lượng phòng thủ tiếp tục gây ra tổn thất cho quân đội Nga. Chỉ trong 24 giờ qua, họ đã vô hiệu hóa 780 binh sĩ đối phương và 500 đơn vị vũ khí cũng như thiết bị quân sự.

Tổng tổn thất chiến đấu của phía Nga từ 24/2/2022 đến 3/9 là xấp xỉ: nhân sự - khoảng 1.084.570 (tăng thêm 780) người; Xe tăng - 11.157 (+1); Xe bọc thép chiến đấu - 23.237 (+4); Hệ thống pháo - 32.342 (+41); UAV cấp chiến thuật - 55.784 (+338), Ô tô và xe bồn - 60.600 (+112); Thiết bị đặc chủng - 3.956 (+4).

Phía Nga không bình luận về thống kê do Ukraine công bố.

Đức không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình SAT.1 (Đức), cho biết, Berlin không có kế hoạch gửi binh lính đến Ukraine. Ông Merz lưu ý rằng cả chính phủ Đức và Liên minh châu Âu (EU) đều không thực hiện bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để gửi quân tới Ukraine.

Theo Thủ tướng Đức, hiện nay, sự bảo đảm chính của an ninh cho Ukraine là sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Câu hỏi về sự tham gia của quân đội Đức chỉ có thể được xem xét trong dài hạn, sau khi kết thúc thỏa thuận đình chiến hoặc hòa bình.

"Cho đến khi ngừng bắn, chắc chắn (Đức) sẽ không gửi quân tới Ukraine. Và ngay cả sau đó, tôi có những nghi ngờ đáng kể về sự tham gia của Đức", ông nói.

Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào cũng sẽ yêu cầu sự chấp thuận từ Quốc hội và sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận với Nga.

Ukraine tăng cường tấn công vào Crimea bằng UAV

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đang tăng số lượng các cuộc tập kích vào Crimea bằng máy bay không người lái. Trong tuần qua, nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự của quân đội Nga (RFAF) đã được ghi nhận.

Các lực lượng vũ trang Nga công bố một video với cờ chiến thắng ở phía tây Kupyansk, do đó xác nhận sự kiểm soát chắc chắn đối với địa điểm này.

Các hoạt động của RFAF đang đạt đến đỉnh điểm trong khu vực Donetsk. Cả hai bên đang phát động một loạt các cuộc tấn công. Những cuộc phản công của phía Ukraine có thể được ghi nhận tại Novoekonomichne.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng làng Fedorivka đã được kiểm soát theo hướng Seversk. Ở phía bắc Donetsk - trọng tâm hiện tại trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga - có nhiều báo cáo về các cuộc tấn công dữ dội.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 2/9. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ thành công làng Fedorivka. Lực lượng Kiev cố gắng phản đòn theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga sắp khép vây toàn bộ lực lượng Ukraine ở hồ chứa Oskol

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang chuẩn bị khép vây hoàn toàn đối với các lực lượng vũ trang Ukraine trên bờ phía đông hồ chứa Oskol.

Định hướng hoạt động của quân đội Nga tại Krasnolimansk đã bắt đầu mang đến nhiều bước tiến đáng kể. Họ đạt được những thành công tại khu rừng Kremensky, đồng thời giành thêm những chiến thắng mới trong cuộc tấn công vào nút phòng thủ của đối phương ở Torskoye và Zarechny.

Cụ thể, lính xung kích Nga đạt được thắng lợi trong các trận chiến trên một khu vực nông thôn kiên cố rộng lớn với trung tâm ở Shandrigolovo. Tuy nhiên, tại thời điểm này, những điều quan trọng nhất đang xảy ra ở phía bắc, trong dải làng Redkodub - Glushchenkovo ​​- Andreyevka.

Ở đó, lực lượng Moscow tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách ly toàn bộ nhóm binh sĩ quân đội Ukraine trên bờ phía đông hồ chứa Oskol, cố gắng bao vây và xóa sổ một khu vực rộng hàng chục km2, ngăn không cho đối phương cung cấp hậu cần hay sơ tán vũ khí và thiết bị hạng nặng.

Hiện tại, quân đội Nga đã tìm cách tiến đến Maliyevka, họ chỉ còn khoảng 8km nữa là có thể xâm nhập khu định cư quan trọng Peski Radkovskiye. Đồng thời, mặt trận tấn công theo hướng hồ chứa Oskol đang mở rộng về phía bắc, lính xung kích Nga đã đẩy lực lượng Kiev ra khỏi làng Andreyevka.

Tình hình thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn đối với lực lượng Kiev so với hồi giữa tháng 7, khi việc mất ngôi làng Redkodub buộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 AFU phải tấn công để loại bỏ mũi thọc sâu của quân đội Nga.

Vào thời điểm đó, mũi thọc sâu của RFAF chỉ giới hạn ở các làng Redkodub và Karpovka. Bây giờ tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức Bộ Tư lệnh Kiev một lần nữa buộc phải phản công Redkodub. Kế hoạch của họ lần này ít tham vọng hơn, mục tiêu là buộc quân đội Nga phải ngừng phát triển tại Maliyevka và tập trung mạnh vào việc bảo vệ Redkodub.

Điều quan trọng đối với quân đội Ukraine là làm chậm các đơn vị tiên phong của đối phương, vì thời gian đạt được có thể cho phép họ tập hợp lại lực lượng của mình và cố gắng phản công trong khu vực Maliyevka. Theo cách này, AFU có thể cố gắng trì hoãn việc các đơn vị của họ bị cô lập trên bờ phía đông hồ chứa Oskol.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên khu vực hồ chứa Oskol trên hướng Krasnoliman ngày 2/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được và đang nỗ lực khép vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Thay đổi trên tiền tuyến ở Ukraine vào tháng 8

Kênh AMK Mapping mới đây đã công bố thông tin tổng kết những bước tiến của quân đội Nga và những thành tích mà lực lượng Kiev đã giành được trong tháng 8 vừa qua. Theo đó, trên bản đồ dưới đây, các khu vực màu vàng thể hiện tiến bộ của Nga và ngược lại, màu xanh nhạt là của Ukraine.

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 2/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Ngược lại, Kiev phản công và tái chiếm một số vị trí màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Những tiến bộ của Nga: giành được xấp xỉ 354,15km² ở Donetsk; +66,55km² ở Lugansk; +56,71km² ở Kharkov; +40,23km² tại Dnipropetrovsk; +46,33km² ở Zaporizhia; +0,18km² ở Sumy; 0km² tại Belgorod; 0km² ở Kursk. Trong tháng 8, RFAF đã giành thêm được 564,15km² (giảm 18,50% so với tháng trước).

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine tại Lugansk, Donetsk và một phần Dnipropetrovsk cũng như Zaporizhia tính đến ngày 2/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Ngược lại, Kiev phản công và tái chiếm một số vị trí màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Những tiến bộ của Ukraine: giành được khoảng 43,13km² ở Donetsk; +9,81km² tại Dnipropetrovsk; +6,81km² ở Sumy; +5,62km² ở Zaporizhia; 2,66km² ở Kharkov. Tổng cộng, trong tháng 8, AFU đã giành được xấp xỉ 68,03km² (giảm 21,1% so với tháng 7).

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia tính đến ngày 2/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Ngược lại, Kiev phản công và tái chiếm một số vị trí màu xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Lưu ý, bản đồ và thống kê này bao gồm diện tích thực tế giành được cho mỗi bên. Những tiến bộ của Ukraine diễn ra trên lãnh thổ mà Nga chiếm giữ trong tháng này sẽ đơn giản bị trừ khỏi tổng số Nga và ngược lại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 122 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 2/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 122 cuộc đụng độ chiến đấu đã xảy ra, 23 trong số đó là theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 52 cuộc không kích, thả 79 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ sử dụng 1.922 UAV cảm tử và thực hiện 3.344 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk. Quân đội Nga không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào theo hướng Gulyai-Polye và Orekhov. Theo hướng Dnieper, RFAF tấn công 3 lần theo hướng định cư Antonovka.