Đàm phán Ukraine bế tắc, Tổng thống Mỹ tính siết chặt trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo trước cuộc gặp với người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng vào ngày 9/10, đề cập đến khả năng Mỹ lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đối thoại giữa Nga và Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine đang "tạm dừng”. Quan chức Nga nói rằng không có tiến triển nào trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Kiev.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov rằng, động lực giải quyết xung đột Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biến mất.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau nhiều lần vào đầu năm nay. Trong vòng đàm phán gần đây nhất tại Istanbul vào tháng 7, các bên đã nhất trí thành lập 3 nhóm công tác để xây dựng một kế hoạch giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.

Tuy nhiên, ông Peskov nói rằng tình hình "không có gì tiến triển". Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Kiev không có xu hướng đạt được một tiến trình hòa bình, thay vào đó vẫn nuôi hy vọng rằng họ có thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường, điều mà ông Peskov mô tả là phi thực tế.

"Chính quyền Kiev, rõ ràng được tác động bởi châu Âu, hiện không hề có xu hướng ủng hộ bất kỳ tiến trình hòa bình nào", ông Peskov nói.

Ông Peskov nhận định lập trường của Kiev đang được thúc đẩy bởi các nước châu Âu. Trước đó, ông cáo buộc phương Tây tiếp tục kích động Ukraine từ chối đối thoại trong khi vẫn duy trì các hành động quân sự gây cản trở các nỗ lực hòa bình.

Moscow đã cáo buộc chính phủ Ukraine trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình và không thể hiện sự quan tâm thực sự đến việc chấm dứt xung đột. Tháng trước, ông Peskov cho biết mặc dù các bên đã đồng ý tại Istanbul về việc thành lập các nhóm công tác để nghiên cứu một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nhưng phía Ukraine đã đơn phương đình chỉ mọi cuộc đối thoại.

Ông nói thêm rằng chiến lược truyền thông của Kiev dường như tập trung vào việc đưa ra các đề xuất luôn thay đổi, trong khi bỏ qua những đề xuất thực tế của Nga về đàm phán.

Ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska, một số nhà lãnh đạo EU đã đến Washington cùng với Tổng thống Ukraine nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ đồng tình với lập trường của châu Âu về cuộc xung đột.

Moscow nhiều lần khẳng định Nga vẫn cởi mở với một thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tôn trọng lợi ích an ninh quốc gia của Nga, cũng như thực tế lãnh thổ hiện tại trên thực địa.

Các quan chức Ukraine tuyên bố họ có ý định giành lại toàn bộ lãnh thổ trước đây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng điều này là phi thực tế nếu không có sự tham gia trực tiếp của NATO.

Tổng tư lệnh Ukraine, Aleksandr Syrsky, thừa nhận lực lượng Nga vượt trội hơn Ukraine về cả nhân lực lẫn trang thiết bị. Ông tuyên bố Nga đã chiếm ưu thế trên tất cả các mặt trận then chốt.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng do thiếu tiến triển trong việc đạt được một thỏa thuận về xung đột Ukraine. Cuối tháng trước, ông dường như đã thay đổi lập trường, tuyên bố, với nguồn tài trợ đầy đủ từ châu Âu, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ trước đây.

Tổng thống Trump gần đây cũng cảnh báo ông sẵn sàng thực hiện "giai đoạn 2" trừng phạt Nga nếu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine tiếp tục trì trệ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác với châu Âu để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Nga.