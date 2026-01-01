Nga cáo buộc Ukraine tập kích Moscow khi Tổng thống Putin chúc mừng năm mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới (Ảnh: RT).

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV đang bay về phía Moscow. Một UAV khác bị bắn hạ sau đó”, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram lúc 23h55 ngày 31/12, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc thông điệp năm mới theo truyền thống.

Ông Sobyanin cho biết, không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tập kích.

Các chuyên viên của lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại các địa điểm UAV bị bắn rơi. Các chuyến bay tại sân bay Domodedovo ở Moscow đã tạm thời bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa.

Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc của Moscow.

Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine tập kích UAV vào nơi ở của Tổng thống Putin, cho rằng động thái này nhằm phá hủy tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua giữa 2 nước láng giềng.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ động thái này không chỉ bằng các biện pháp ngoại giao và quân đội Nga biết đáp trả khi nào, bằng cách nào.

Nga công bố video phát hiện UAV tập kích dinh thự của Tổng thống Putin (Video: RT).

Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ ghi lại đường bay của UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod. Bản đồ cho thấy đường bay của các UAV, được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine, bay về phía bắc tới vùng Novgorod của Nga qua các vùng Bryansk, Smolensk và Tver.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong số UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành này.

Một binh sỹ Nga cho biết sau khi phân tích xác của những UAV này cho hay, đây là biến thể của dòng UAV Chaklun-V mang theo đầu nổ có sức công phá lớn nặng 6kg.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vụ tập kích được Ukraine "lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện theo từng giai đoạn”, song thông cáo không tiết lộ ông Putin có mặt tại dinh thự vào thời điểm đó hay không.

Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng Moscow tạo cớ để làm hỏng tiến trình đàm phán hiện nay.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định quân đội Ukraine chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.

Trong những tháng gần đây, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có các kho nhiên liệu, nhà máy lọc dầu.

Moscow đã đáp trả bằng các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự liên quan của Ukraine, nhằm làm suy giảm năng lực sản xuất UAV và vũ khí của Kiev.