UAV Gebera của Nga (Ảnh: EP).

Lực lượng Nga đang ngày càng tăng cường sử dụng UAV Gerbera để phóng UAV FPV, một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine cho biết ngày 9/2, bình luận về đoạn video được đăng tải trên mạng.

Đoạn video cho thấy sự thay đổi trong cách Nga triển khai UAV, khi các UAV lớn hơn ngày càng được dùng làm “bệ phóng trên không” cho UAV FPV, tương tự cơ chế "tàu sân bay trên không".

Khoảnh khắc "tàu sân bay trên không" Nga bung vũ khí tập kích Ukraine (Video: Telegram).

Đây là một chiến thuật mà quan chức Ukraine nói có thể mở rộng tầm tấn công và gây khó khăn hơn cho phòng không của phía Kiev.

Ông Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói rằng lực lượng Nga hiện sử dụng chiến thuật này thường xuyên.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Beskrestnov cho biết: “Chúng tôi ghi nhận những trường hợp sử dụng như vậy mỗi ngày".

Ngày 3/2, ông Beskrestnov thông báo trường hợp đầu tiên được xác nhận về việc Nga dùng Gerbera làm phương tiện mang UAV FPV.

Tháng 11/2024, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết UAV Gerbera được thiết kế để mô phỏng Shahed-136/Geran-2 và được Nga sử dụng rộng rãi nhằm bão hòa hệ thống phòng không Ukraine.

UAV này có thể mang đầu đạn như một UAV cảm tử và tiến hành trinh sát điện tử, bao gồm xác định vị trí phòng không và ghi nhận đòn tập kích của các UAV tấn công khác. Do được làm từ vật liệu đơn giản như ván ép và xốp, Gerbera rẻ hơn Shahed/Geran hàng chục lần, theo tình báo Ukraine.

Ông Beskrestnov cảnh báo rằng ngay cả một lần sử dụng chiến thuật này cũng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nếu được mở rộng quy mô.

Gebera và UAV FPV đều có giá thành rất rẻ và sản xuất hàng loạt dễ dàng vì cấu tạo đơn giản, nguyên vật liệu dễ tìm kiếm. Việc phóng ồ ạt các UAV này có thể gây rối loạn và quá tải cho phòng không Ukraine, tạo điều kiện cho tên lửa Nga nhằm vào các mục tiêu quan trọng.

Việc cải tiến này có thể cho phép Nga đưa UAV FPV cảm tử bay xa hơn đáng kể mà không tiêu hao pin trong giai đoạn di chuyển. Nó cũng cho thấy Nga tiếp tục thử nghiệm các nền tảng không người lái giá rẻ nhằm mở rộng tầm hoạt động và gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine.

Trong thời gian qua, Nga liên tục cập nhật vũ khí tập kích trong nỗ lực gây quá tải hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Vào tháng 1, tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga đã đưa vào sử dụng một UAV tấn công mới, Geran-5, được mô tả là vũ khí phản lực nhanh hơn, tầm xa hơn và sử dụng linh kiện nước ngoài.

Cũng trong tháng 1, có thông tin rằng Nga đang sử dụng tên lửa mục tiêu huấn luyện RM-48U đã loại biên như vũ khí tấn công nhằm tăng mật độ hỏa lực, với mục tiêu làm quá tải phòng không của Kiev, để tạo điều kiện cho tên lửa hiện đại hơn đánh trúng mục tiêu.