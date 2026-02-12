Tư lệnh NATO: Quân đội Nga rất giỏi thích ứng

Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao Lực lượng Chuyển đổi của NATO (Ảnh: AFP).

Quân đội Nga có thể đang thích ứng với các công nghệ chiến trường thay đổi nhanh chóng nhanh hơn NATO, Đô đốc Pierre Vandier, người đứng đầu mảng chuyển đổi kỹ thuật của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho biết.

Các nước NATO ở châu Âu đang gia tăng chi tiêu quân sự thông qua viện dẫn mối đe dọa được cho là đến từ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đó chỉ là động thái nhằm mang tới cho người nộp thuế châu Âu “nỗi sợ về một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Nga” nhằm biện minh cho việc tăng cường quân sự. Nga khẳng định họ không có kế hoạch tấn công NATO, nhấn mạnh Moscow không có lợi ích gì khi làm vậy.

Phát biểu tại chương trình National Press Club Live, ông Vandier thừa nhận NATO đang tụt hậu so với tốc độ thích ứng công nghệ mà quân đội Nga đã thể hiện trong xung đột tại Ukraine.

“Người Nga rất giỏi thích ứng và có lẽ hiện nay còn giỏi hơn chúng ta", vị đô đốc người Pháp nói, đồng thời kêu gọi các thành viên trong khối đầu tư nhiều hơn vào công nghệ quân sự. “Chúng ta đã quá tĩnh tại, quá dễ đoán", ông đánh giá.

Các quốc gia Tây Âu tăng cường đổ thêm tiền vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của EU để gửi vũ khí tới Kiev.

Tuy nhiên, các cam kết chi hàng trăm tỷ euro gần đây của các quốc gia EU chủ yếu được thực hiện dưới hình thức vay nợ. Tháng trước, Giám đốc Cơ chế Ổn định châu Âu Pierre Gramegna cho rằng các nước thành viên có thể sử dụng quỹ dự trữ cứu trợ kinh tế của mình để huy động thêm 500 tỷ euro (594 tỷ USD) cho chi tiêu vũ khí.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của EU gặp phải thách thức nhất định dẫn tới không đạt mục tiêu cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Tính đến tháng 10 năm ngoái, mức cam kết còn thiếu khoảng 300.000 quả đạn, theo nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas.

Nga chỉ trích các động thái hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine, cho rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí khuyến khích Kiev đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận.

Nga lập luận rằng việc NATO mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân căn bản của xung đột tại Ukraine, và đã yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO như một trong những điều kiện hòa bình chủ chốt.