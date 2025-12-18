Ông Zelensky nêu phương án tổ chức bầu cử Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/12 cho biết Ukraine đang xem xét phương án bỏ phiếu trực tuyến trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hiện tại phương án này chỉ áp dụng cho bầu cử tổng thống, còn bầu cử quốc hội và địa phương hiện chưa được xem xét.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu có tiến triển nào trong việc soạn thảo luật bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật hay không, ông Zelensky cho biết hiện chưa có thông tin về vấn đề này.

Theo Tổng thống Zelensky, hiện chỉ có vấn đề tổ chức bầu cử tổng thống đang được xem xét. Mỹ được cho là yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, chưa đề cập đến bầu cử quốc hội hay địa phương.

Đồng thời, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông từ lâu đã ủng hộ ý tưởng người dân Ukraine nên được phép bỏ phiếu trực tuyến.

"Tôi luôn ủng hộ và nêu vấn đề thay đổi luật pháp để người dân có thể bỏ phiếu trực tuyến kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đạt được sự đồng thuận với các nghị sĩ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây kêu gọi ông Zelensky nên chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất và tiến hành bầu cử.

Đáp lại, ông Zelensky cho biết ông luôn sẵn sàng cho bầu cử, nhưng điều này đòi hỏi phải đáp ứng 2 vấn đề gồm an ninh và luật pháp.

Ông Zelensky nói thêm rằng, sau các tín hiệu từ Mỹ, ông đã đề nghị các nghị sĩ soạn thảo các sửa đổi luật pháp nhằm cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện nếu có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, và Mỹ sẽ phải đàm phán trực tiếp với Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniienko nhấn mạnh hiện tại chưa có dự thảo hay sáng kiến lập pháp nào trong quốc hội liên quan đến việc tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật.

Tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm trong thời kỳ thiết quân luật ở Ukraine về mặt lý thuyết là khả thi, nhưng việc tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện như vậy mang theo những rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị. Mối đe dọa lớn nhất là không có bảo đảm an toàn cho cử tri giữa bối cảnh các cuộc tấn công liên tục trên khắp đất nước.

“Để tổ chức bầu cử, có 2 vấn đề gồm làm thế nào để thực hiện trong điều kiện Ukraine bị tập kích bằng tên lửa và không kích, và khuôn khổ pháp lý bảo đảm tính hợp pháp cho cuộc bầu cử”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh, những tuyên bố cho rằng chính quyền của ông đang “bám giữ quyền lực” là không có cơ sở. Ông nêu rõ, bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có bảo đảm an ninh cho công dân.

Ông Zelensky xác nhận ông đang kêu gọi Mỹ và các đối tác châu Âu hỗ trợ bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành bỏ phiếu.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho rằng bầu cử Ukraine chỉ có thể diễn ra khi điều kiện cho phép vì xung đột vẫn đang diễn ra.