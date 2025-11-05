Pokrovsk “nóng rực”, Nga - Ukraine giằng co trong trận chiến khốc liệt nhất

Pháo binh thuộc Lữ đoàn Jaeger Độc lập số 152 khai hỏa pháo tự hành M114 về phía quân đội Nga gần tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Pokrovsk, tỉnh Donetsk khi lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị tình báo Ukraine chống trả chiến dịch tấn công mạnh mẽ của Nga. Trong bối cảnh xung đột hỗn loạn và giao tranh đô thị, cả hai bên đều giành được bước tiến, nhưng cũng chịu tổn thất về nhân lực và thiết bị.

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrsky ngày 3/11 cho biết các lực lượng Ukraine đang tăng cường áp lực lên mỏm đá Dobropillya, ngăn cản quân đội Nga tập trung lực lượng chính vào khu vực Pokrovsk.

“Tôi vẫn tiếp tục làm việc tại khu vực Donetsk, đặc biệt là trong khu vực do Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của AFU phụ trách”, tướng Syrsky viết trên Facebook.

Tướng Syrsky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các chỉ huy địa phương về tình hình và nhu cầu cấp thiết của họ.

“Chúng tôi đang gia tăng áp lực lên khu vực Dobropillya. Chúng tôi tiếp tục giải phóng và dọn sạch các vùng lãnh thổ, buộc đối phương phải phân tán lực lượng và ngăn chặn họ tập trung lực lượng chính vào khu vực Pokrovsk”, ông Syrsky tuyên bố.

Theo Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, các đơn vị tấn công tại khu vực Dobropillya đã tiến quân theo nhiều hướng.

"Tổng cộng, 188km2 đã được giải phóng trong chiến dịch này và 248,7km2 đã được giải phóng khỏi các nhóm của đối phương", ông Syrsky cho biết thêm, đồng thời xác nhận lực lượng Ukraine đang được tăng cường thêm nhân sự, vũ khí, thiết bị và hệ thống không người lái.

Trong cuộc họp báo hôm 3/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tập trung khoảng 170.000 quân tại khu vực Pokrovsk và đang nỗ lực triển khai thêm lực lượng tại đây.

Ngày 4/11, Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) xác nhận đơn vị đặc nhiệm "Timur" của họ vẫn tiếp tục hoạt động tại một trong những khu vực trọng điểm của Pokrovsk về hậu cần tiền tuyến.

"Những trận chiến ác liệt đang diễn ra với quân đội Nga. Sau một chiến dịch đổ bộ thành công, lực lượng đặc nhiệm HUR, những người đã chiếm giữ các tuyến đường được chỉ định, đã đột phá qua hành lang trên bộ và được lực lượng đặc nhiệm bổ sung hỗ trợ", HUR tuyên bố.

Cảnh đổ nát ở tiền tuyến Pokrovsk, vùng Donetsk (Ảnh: AFP).

Theo cơ quan tình báo Ukraine, các cuộc giao tranh đang được tiến hành nhằm phá vỡ nỗ lực của Nga trong việc mở rộng kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường hậu cần trong khu vực do HUR quản lý.

Các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực này cũng đang được thực hiện bởi các đơn vị đặc nhiệm khác của HUR. Tình báo Ukraine cho biết các nhiệm vụ phối hợp đang được tiến hành với tất cả các thành phần của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Ngoài ra, HUR cũng công bố một video dài hơn hai phút rưỡi, ghi lại cảnh chiến đấu của các chiến binh thuộc "Đơn vị Đặc nhiệm Timur" trong thành phố Pokrovsk. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy giao tranh ác liệt và cảnh quan đô thị bị tàn phá.

Thiếu tá kiêm nhà khoa học chính trị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) Andriy Tkachuk nói rằng các đơn vị Nga xâm nhập Pokrovsk đang tham gia các cuộc đối đầu với các nhóm vận hành máy bay không người lái của Ukraine.

“Điều này cho thấy họ đã hiện diện trên một khu vực rộng lớn của thành phố. Nhưng điều quan trọng là họ không tập trung trên toàn bộ thành phố. Quân đội Nga liên tục di chuyển, cũng như các binh sĩ của chúng tôi. Tình hình ở đó hỗn loạn đến mức có lợi cho cả hai bên – quân đội Nga có thể chiếm giữ một tòa nhà trong vài giờ rồi lại di chuyển sang tòa nhà khác”, ông Tkachuk nói.

Theo ông, lực lượng Nga đã kiểm soát các vị trí ở ngoại ô phía nam thành phố, triển khai các máy bay không người lái (UAV) để tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đang cố gắng đáp trả một cách cân xứng.

Ông Tkachuk tiết lộ, nhờ các hoạt động gần đây của HUR và các lực lượng đặc nhiệm khác hỗ trợ quân đội Ukraine vào tuần trước, Ukraine đã đạt được một số bước tiến về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, không có thay đổi nào ở cấp độ tác chiến hoặc chiến lược.

“Nhưng tình hình ở phía bắc Pokrovsk - việc Rodynske hiện không nằm dưới sự kiểm soát của Nga và họ đang bị giữ lại ở đó - mang lại cho chúng ta một cơ hội. Thành phố không bị bao vây hoàn toàn, điều này cho phép một số hoạt động cơ động, phòng thủ và phản công nhất định trong chính thành phố”, ông nói với Đài phát thanh NV.

Màn cận chiến giành thành trì chiến lược ở “chảo lửa” Pokrovsk

Theo báo cáo vào ngày 3/11 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Nga dường như đang hoạt động ngày càng tự tin hơn trong thành phố Pokrovsk.

Các đoạn video định vị địa lý được công bố cùng ngày cho thấy, quân đội Nga đã tiến vào phía nam Myrnohrad (phía đông Pokrovsk) và phía đông Rodynske (phía bắc Pokrovsk).

Một sĩ quan Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đang tiến sâu hơn vào Pokrovsk, cố gắng thiết lập các trạm quan sát và tập trung quân trong thành phố. Sĩ quan Ukraine cho biết thêm quân đội Nga đang cố gắng thiết lập các vị trí phòng thủ ở những khu vực chưa được xác định.

Theo một nguồn tin liên quan đến tình báo quân sự Ukraine, quân đội Nga đang thiết lập các trạm quan sát tiền phương và các vị trí điều khiển máy bay không người lái khi họ tới Pokrovsk.

Đồng thời, quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động phòng thủ và phản công theo hướng Pokrovsk. Các đoạn video định vị địa lý từ ngày 3/11 cho thấy quân đội Ukraine đã tiến vào phía đông Rodynske, nơi các nguồn tin Nga trước đó đã tuyên bố kiểm soát.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Lực lượng tấn công đường không Ukraine cho biết lực lượng của họ đã "tạo ra cơ hội" để tiếp tế và tăng cường các đơn vị theo hướng Pokrovsk, ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Nga ở phía bắc Pokrovsk và ngăn họ cắt đường cao tốc Pokrovsk-Myrnohrad.

ISW cũng đưa tin lực lượng Ukraine đã giải phóng một phần khu vực Nga xâm nhập gần Dobropillya trên sườn phía đông Pokrovsk. Một blogger quân sự Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã chiếm lại Nove Shakhove (phía đông Dobropillya), cho thấy lực lượng Nga không còn nắm giữ lãnh thổ phía bắc Kucheriv Yar.

Theo ISW, các hành động phản công của Ukraine gần Dobropillya có thể đang làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga nhằm bao vây các vị trí của Ukraine xung quanh Pokrovsk.

Theo Kyiv Post, các binh sĩ từ Trung tâm Lực lượng Đặc nhiệm Omega của Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết quân đội Nga đang phải chịu "những tổn thất to lớn" khi họ cố gắng chiếm giữ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. Moscow chưa xác nhận thông tin này.

Vào tháng 8/2024, Tổng thống Zelensky thông báo, sau thất bại của chiến dịch Kharkov, Pokrovsk đã trở thành mục tiêu chính của Nga. Kể từ đó, Moscow vẫn tập trung lực lượng và nguồn lực lớn nhất để chiếm thành phố.

Vào ngày 30/10, Tổng thống Zelensky nói rằng trong khi máy bay không người lái của Nga kiểm soát các tuyến đường hậu cần, Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng đang hành động tương tự. Vào khoảng thời gian đó, Tổng tham mưu trưởng AFU Syrsky và Giám đốc HUR Kyrylo Budanov đã đến để tăng cường các vị trí của Ukraine tại khu vực Pokrovsk.