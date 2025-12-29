Tổng thống Trump: 95% thỏa thuận hòa bình Ukraine đã được nhất trí

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo ngày 28/12 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau gần 3 giờ đồng hồ thảo luận, Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelensky là “xuất sắc”.

“Chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đang tiến rất gần hơn, có lẽ là rất gần. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”, Tổng thống Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng nói, vẫn còn “1-2 vấn đề rất gai góc” cần giải quyết. Ông từ chối đưa ra một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho các điều khoản đã được nhất trí, nhưng cho biết con số này có thể lên tới gần 95%.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán vẫn cực kỳ phức tạp và từ chối đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho việc khi nào chúng có thể được giải quyết.

“Tôi nghĩ trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ biết kết quả theo hướng này hay hướng khác”, ông cho biết.

Theo ông, có thể xuất hiện những vấn đề bất ngờ nảy sinh, làm cản trở toàn bộ nỗ lực. “Có thể sẽ xảy ra tình huống mà một vấn đề mà bạn không nghĩ tới lại là một vấn đề lớn, khiến mọi thứ đổ vỡ. Hãy nhìn xem, đây là một cuộc đàm phán rất khó khăn”.

Ông thừa nhận số phận của khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết.

“Chúng tôi đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận về vấn đề đó. Và đó là một vấn đề lớn. Chắc chắn đó là một trong những vấn đề lớn, và tôi nghĩ chúng tôi đang tiến gần hơn”, ông nói.

Mỹ đã đề xuất việc tạo ra một “khu kinh tế tự do” tại một số phần của khu vực Donbass, nơi Ukraine sẽ rút lui theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Nga đã giành phần lớn Donbass gồm Lugansk và Donetsk, trong khi Ukraine vẫn duy trì kiểm soát một số khu vực ở tỉnh Donetsk.

Về phần mình, tại cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cũng xác nhận vẫn còn khó khăn về vấn đề lãnh thổ.

“Các bạn biết lập trường của chúng tôi. Chúng tôi phải tôn trọng luật pháp và người dân của mình. Chúng tôi tôn trọng lãnh thổ mà chúng tôi đang kiểm soát”, ông nói.

Ông nhắc lại lập trường của mình rằng vấn đề lãnh thổ cuối cùng sẽ phải do người dân Ukraine quyết định, đồng thời lưu ý rằng một cuộc trưng cầu dân ý có thể được sử dụng cho bất kỳ điểm nào của kế hoạch hòa bình, không chỉ riêng vấn đề lãnh thổ. Ông cũng để ngỏ khả năng quốc hội tham gia vào quá trình này.

“Chúng tôi có thể tổ chức trưng cầu dân ý về bất kỳ điểm nào trong kế hoạch này. Tất nhiên, xã hội của chúng tôi phải lựa chọn, và người Ukraine là những người phải bỏ phiếu, bởi vì đó là đất của họ. Đó là lãnh thổ của dân tộc chúng tôi qua rất nhiều thế hệ”, ông nhấn mạnh.

Hiến pháp Ukraine không cho phép nước này nhượng lãnh thổ thông qua một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, điều đó phải được phê chuẩn thông qua một cuộc trưng cầu dân ý của cử tri.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận “tất cả các khía cạnh” của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm.

Ông cho biết, nhìn chung, hơn 90% kế hoạch đã đạt được sự đồng thuận, và Mỹ cùng Ukraine đã nhất trí 100% về các bảo đảm an ninh và khía cạnh quân sự.

“Chúng tôi đồng ý rằng các bảo đảm an ninh là cột mốc then chốt để đạt được một nền hòa bình lâu dài”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky mở đầu và kết thúc phát biểu của mình bằng lời cảm ơn Tổng thống Trump và nước Mỹ.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng tới Ukraine và phát biểu trước quốc hội nước này nếu điều đó giúp bảo đảm một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, dù ông cho rằng chuyến đi như vậy khó có khả năng xảy ra.

“Các bạn biết đấy, tôi không có vấn đề gì với việc tới Ukraine. Nhưng chúng tôi không chắc chắn điều đó. Tôi muốn hoàn tất thỏa thuận và không nhất thiết phải đi”, ông cho hay.