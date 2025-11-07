Tổng thống Trump tiết lộ tín hiệu mới về chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á tại Nhà Trắng hôm 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã chấm dứt 8 cuộc xung đột trên thế giới trong những tháng trước và ông đặt kỳ vọng vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Chúng tôi đang xem xét thêm một cuộc chiến nữa, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển", Tổng thống Trump nói.

"Chúng tôi chỉ muốn thấy xung đột chấm dứt. Chúng tôi rất muốn cuộc chiến này chấm dứt", ông Trump nói thêm, đề cập đến cuộc xung đột Ukraine.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ vào ngày 5/11, Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong một cuộc điện đàm gần đây giữa hai nhà lãnh đạo rằng, Moscow đã nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine trong hơn một thập niên qua, và Washington hoàn toàn hoan nghênh việc Kiev chấp nhận một giải pháp thông qua đàm phán.

Phát biểu tại cùng diễn đàn, Đặc phái viên Steve Witkoff cũng đề cập đến nhiều vòng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin trong năm nay, đồng thời cho biết ông cũng nhận thấy có tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Có rất nhiều cuộc thảo luận mà các nhóm phải thực hiện ở cấp thấp hơn trước khi các nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận. Nhưng tôi cảm thấy rằng hiện tại đã có một số tiến triển”, ông Witkoff nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho biết, các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine đến một lúc nào đó sẽ nhận ra rằng giải pháp ngoại giao sẽ cho phép họ tiến tới sự phát triển về kinh tế.

Theo ông Witkoff, Mỹ đã có "những cuộc trao đổi thẳng thắn với cả hai bên về việc cần phải nắm bắt cơ hội".

"Và tôi hy vọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, mọi người sẽ đưa ra những quyết định táo bạo và nắm bắt cơ hội đó", đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

Vào cuối tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng đưa ra điều kiện các cuộc thương lượng phải được tiến hành theo “định dạng Istanbul”.

Nhà ngoại giao Nga ngầm đề cập đến cuộc hòa đàm giữa Kiev và Moscow ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022, ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột khi 2 bên gần đạt được thỏa thuận.

Trong năm nay, Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7.

Tại các vòng này, Kiev thể hiện sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các ưu tiên: chấm dứt xung đột, ngừng bắn trên toàn tuyến và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã không chấp thuận ngừng bắn.

Sau vòng đàm phán thứ hai, Nga trao cho Ukraine một bản ghi nhớ. Trong đó, Moscow yêu cầu rút quân Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ, đình chỉ viện trợ từ phương Tây, chấm dứt huy động và thiết quân luật, tổ chức bầu cử, và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga. Moscow đến nay vẫn tiếp tục chỉnh sửa bản ghi nhớ này. Kết quả chính của đàm phán là 2 bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh.

Việc hòa đàm Nga - Ukraine không có nhiều tiến triển khiến Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian, không hài lòng. Chính quyền của ông Trump đã tuyên bố lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho biết Kiev và các đồng minh đang cùng nhau xây dựng một bản kế hoạch hòa bình duy nhất, và không có bất kỳ kế hoạch thay thế nào do các quốc gia riêng lẻ đề xuất.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, cuối cùng sẽ có một văn kiện duy nhất, được Ukraine và các đối tác cùng xây dựng, phản ánh lợi ích của Ukraine.