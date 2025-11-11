Ukraine đối mặt thế trận bất lợi ở Pokrovsk, Zaporizhia

Mặt trận Pokrovsk hiện nóng nhất ở Ukraine (Ảnh: RBC).

Các nhà phân tích của DeepState đã ghi nhận sự mở rộng đáng kể của vùng xám dọc các khu định cư Solodke, Novomykolaivka, Rivnopillia, Nove và Novouspenivske thuộc tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

“Lực lượng Nga đã gia tăng hiện diện trong khu vực các khu định cư này. Binh sĩ Nga liên tục được phát hiện ở toàn bộ vùng xám”, DeepState cho biết ngày 10/11.

Cụ thể, Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Uspenivka, trong khi thông tin về việc kiểm soát Solodke cũng như Pryvilne đang được xác minh. “Hiện tại, đối phương đang tích cực gây sức ép lên Nove và Novouspenivske, đồng thời bắt đầu kiểm soát Rivnopillia”, Deepstate cho hay.

DeepState cho biết lợi thế về quân số của Nga đang cho thấy tác động đáng kể.

Theo các nhà phân tích, việc kiểm soát Rivnopillia mở ra không gian tác chiến từ phía bắc hướng về thành phố, làm phức tạp việc phòng thủ các vị trí ở Zelenyi Hai và Vysoke.

“Khu vực này từ lâu vẫn là bất khả xâm phạm đối với lực lượng Nga. Tuy nhiên, hiện nay một con đường mới đang mở ra, có thể làm phức tạp công tác phòng thủ khu định cư then chốt này”, DeepState nhận định.

Zaporizhia là một trong 4 tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này.

Tại mặt trận miền Đông, hai bên tiếp tục giao tranh ác liệt ở thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Đây hiện là mặt trận nóng nhất.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tình hình xung quanh Pokrovsk - Myrnohrad thuộc vùng Donetsk vẫn đầy thách thức, khi Ukraine nỗ lực bảo vệ 2 bên sườn của cái gọi là “vành đai”. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục mở các đợt tấn công trong khu vực.

Lực lượng phòng vệ Ukraaine đang tiến hành các hoạt động phản công ở Pokrovsk và vùng ngoại ô phía tây để ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Nga ở sườn phía nam của vành đai.

“Các bước tiến của Nga ở phía bắc cũng như phía tây Pokrovsk đã chậm lại trong những ngày gần đây, nhiều khả năng là do các nỗ lực phản công liên tục của Ukraine”, báo cáo viết.

Tuy nhiên, Nga tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ở khu vực phía đông và phía nam Pokrovsk. Theo ISW, điều này có thể cho thấy Nga đang tìm cách tạo ra một “vành đai phụ” nhằm hỗ trợ nỗ lực bao vây lực lượng Ukraine trong thành phố để cuối cùng buộc các lực lượng phòng vệ phải rút lui sâu hơn.

Nga cũng có khả năng duy trì quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến liên lạc mặt đất của Ukraine bên trong vành đai, gây khó khăn cho hậu cần của Ukraine.

“Các lực lượng Nga dường như đang hoạt động song song để hoàn tất bao vây toàn bộ vành đai và thu hẹp nó lại. Triển vọng cũng như thời gian của các nỗ lực này hiện vẫn chưa rõ”, các nhà phân tích ISW viết.

Ukraine có nhiều đơn vị phòng vệ đang đóng tại Pokrovsk, bao gồm Vệ binh Quốc gia, Lực lượng Vũ trang chủ lực, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Tổng cục Tình báo cùng các đơn vị khác. Một mặt, công tác phòng thủ và nỗ lực đẩy lùi đối phương đã được tăng cường. Tuy nhiên, theo báo cáo, số lượng đơn vị lớn trong thành phố cũng tạo ra khó khăn, do việc phối hợp hành động giữa tất cả các lực lượng là rất thách thức.