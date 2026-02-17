Ukraine đạt đà tiến nhanh nhất trên chiến trường trong hơn 2 năm

Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát được hơn 200km² lãnh thổ từ quân đội Nga trong tuần qua, đánh dấu đà tiến nhanh nhất của họ trong vòng 2 năm rưỡi, theo AFP.

Theo hãng tin này, các bước tiến nói trên đã được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ xác nhận. Trong giai đoạn từ ngày 11 đến 15/2, quân đội Ukraine đã giành lại 201km² từ lực lượng Nga.

AFP cho biết binh sĩ Ukraine đã tận dụng sự gián đoạn trong khả năng tiếp cận các thiết bị đầu cuối Starlink của Nga.

Đây là khu vực lớn nhất mà lực lượng Ukraine tái kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn như vậy kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6/2023.

“Các cuộc phản công của Ukraine nhiều khả năng đang tận dụng việc gần đây chặn quyền truy cập Starlink của lực lượng Nga, điều mà các blogger quân sự Nga cho rằng đang gây ra các vấn đề về thông tin liên lạc cũng như chỉ huy và kiểm soát trên chiến trường”, ISW nhận định.

Ngày 2/2, chính phủ Ukraine đã thông qua một nghị quyết thiết lập danh sách trắng đối với các thiết bị đầu cuối Starlink, yêu cầu đăng ký và cấp phép bắt buộc cho các thiết bị được sử dụng trong nước. Biện pháp này nhằm ngăn chặn quân đội Nga sử dụng các thiết bị này.

Chỉ trong vài ngày, đã xuất hiện thông tin cho thấy các biện pháp này gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hệ thống chỉ huy và kiểm soát của lực lượng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tại nhiều khu vực tiền tuyến, việc thiếu liên lạc đã buộc Nga phải tạm thời đình chỉ một phần các hoạt động tấn công.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Ukraine. Tuy nhiên, trong những ngày qua, Nga vẫn công bố đà tiến tại một số khu vực trên chiến tuyến.

Đối với lực lượng vũ trang Ukraine, việc Nga mất quyền truy cập Starlink là một cơ hội. Vài ngày sau khi các thiết bị đầu cuối của Nga ngừng hoạt động, lực lượng Ukraine đã phản công tại nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến dài 1.200km, đặc biệt là tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Trong khi các UAV nhỏ điều khiển theo góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga có thể hoạt động bằng điều khiển trực tiếp trong tầm nhìn hoặc qua mạng vô tuyến lưới, thì các UAV tấn công cỡ lớn, loại thường tấn công hậu cần và căn cứ không quân Ukraine trong vùng cách tiền tuyến 20-200km, nhìn chung phụ thuộc vào Starlink.

Ukraine có thể đã tạm thời giảm bớt áp lực từ các cuộc tập kích UAV tầm sâu của Nga, giúp họ tập trung lực lượng, nhưng họ vẫn phải đối mặt với UAV hoạt động ngay trên tiền tuyến.

Mặt khác, các chuyên gia cảnh báo nỗ lực của Ukraine có thể không ngăn được Nga tiếp tục tìm ra các phương án khác để nhằm mục tiêu vào đối thủ. Nga không chỉ dùng Starlink. Họ còn gắn SIM điện thoại Ukraine vào UAV để khai thác mạng di động địa phương.

Ngoài ra, Nga tiết lộ hoạt động sản xuất hàng loạt thiết bị đầu cuối truy cập Internet băng thông rộng, tương tự Starlink, sẽ được triển khai tại nước này trong năm 2026. Đây là tín hiệu cho thấy Nga đã chuẩn bị phương án khác để tăng năng lực chiến đấu.