Kiev tiết lộ số tù binh Nga - Ukraine đang bị 2 nước giam giữ

Binh sĩ Ukraine về nhà trong một cuộc trao đổi tù binh năm ngoái (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Nga đang giam giữ tới 7.000 tù binh Ukraine, trong khi Ukraine đang giữ khoảng 4.000 tù binh Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau Hội nghị An ninh Munich.

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng số binh sĩ Nga bị bắt đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Trước đó, sau các đợt trao đổi trước, Ukraine chỉ giữ khoảng 1.500 tù binh Nga.

“Chúng tôi sẵn sàng trao đổi. Nếu họ sẵn sàng tất cả đổi tất cả, thì rất tốt; nếu họ sẵn sàng 1.000 đổi 1.000, không phải là tốt nhất, nhưng vẫn tốt. Nhưng ngay cả khi họ chỉ sẵn sàng 100 đổi 100, thì bất kỳ bước đi nào cũng là một quyết định tích cực đối với chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Ngày 5 tháng 2, Ukraine và Nga đã tiến hành đợt trao đổi tù binh đầu tiên sau một thời gian dài, và 157 người Ukraine đã được trở về nhà. Cuộc trao đổi diễn ra sau các thỏa thuận đạt được trong một vòng đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi, UAE.

Trước đó, một cuộc trao đổi kết hợp đã diễn ra vào tháng 10/2025, khi 185 quân nhân Ukraine đã được thả ra.

Nga chưa bình luận về con số mà Ukraine công bố, cũng như đề xuất của Kiev về việc trao đổi tất cả lấy tất cả.

Trao đổi tù binh là một trong số ít các kết quả Nga và Ukraine đạt được trong các cuộc thương lượng thời gian qua. Tới nay 2 bên vẫn đang tồn tại khác biệt rất lớn về mặt quan điểm về mặt lãnh thổ, dẫn tới các cuộc đàm phán vẫn trong tình trạng bế tắc.

Ông Zelensky cho biết, Mỹ đang đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine trong 15 năm, nhưng Kiev mong muốn một cam kết kéo dài hơn 20 năm.

“Hiện nay chúng tôi có một đề xuất từ Mỹ là 15 năm nhằm bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, chúng tôi muốn có hơn 20 năm, 30, 50 năm… Chúng tôi sẽ xem chính quyền và Quốc hội sẵn sàng đồng ý ở mức nào", ông nói.

Ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine đã gặp các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 14/2 và nói với họ rằng Kiev mong muốn kéo dài thời hạn các bảo đảm an ninh để chúng trở nên hiệu quả hơn đối với các nhà đầu tư.

“Chúng tôi vừa có cuộc gặp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp, và họ cần những bảo đảm kéo dài hơn 5-10 năm, và hơn thế nữa", ông nhấn mạnh.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh trong tương lai dành cho Ukraine không nên đi vào vết xe đổ của Bản ghi nhớ Budapest.

Ông Pistorius lưu ý rằng khi một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng đang đến gần, cần phải bảo đảm rằng bất kỳ nền hòa bình nào đạt được cũng phải bền vững.

“Đối với nhiệm vụ lớn lao này, Ukraine cần các bảo đảm an ninh vững chắc và đáng tin cậy”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

“Vì vậy, bài học là chúng ta không được phép để xuất hiện thêm một "con hổ giấy" như Bản ghi nhớ Budapest. Và để cung cấp các bảo đảm an ninh đáng tin cậy, tất cả chúng ta, cả châu Âu và Mỹ, đều phải đóng góp. Châu Âu và Đức sẵn sàng làm phần việc của mình”, ông Pistorius nói.