Pháo binh Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: TASS).

Nga, Ukraine "vừa đánh, vừa đàm"

Trang tin Rybar cho biết, trong khi vòng đàm phán ba bên đang diễn ra tại Abu Dhabi - có thể dẫn đến thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn - các hoạt động chiến đấu của quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn không ngừng. Trong suốt cả đêm 9-10/11 và ngày 10/11, nhiều trạm biến áp tại khu vực Kiev và các vùng khác ở miền Trung Ukraine đã bị đánh phá.

Tại Dnipropetrovsk và Kirovohrad, các nhà kho cũng như một số cơ sở công nghiệp đã bị đánh trúng, trong khi tại Sumy, một đầu máy xe lửa trở thành mục tiêu.

Quân đội Ukraine (AFU) phóng hơn 150 UAV vào lãnh thổ Nga; ngoài các khu vực biên giới, nhiều tỉnh ở phía tây cũng bị tấn công. Một người đã bị thương tại Smolensk, còn tại Staraya Russa (vùng Novgorod), đối phương tìm cách tấn công một cơ sở sửa chữa máy bay. Tại vùng Arkhangelsk, một cây cầu bắc qua sông Viled đã bị sập; nguyên nhân đang được điều tra.

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán ba bên đã bắt đầu tại Abu Dhabi. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng phương Tây chỉ có thể đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu Nga đồng ý.

Theo New York Times, trọng tâm của các cuộc thảo luận là cấu trúc an ninh châu Âu chứ không phải lệnh ngừng bắn. Phía Ukraine muốn đạt được lệnh ngừng bắn trước, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ mọi thỏa thuận đình chiến nếu không có một giải pháp cuối cùng.

Trong đêm 9-10/11, cả hai bên đều đẩy mạnh các đợt tập kích đường không nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán, đúng theo phương châm "vừa đánh, vừa đàm".

Nga phóng 162 UAV (135 chiếc bị đánh chặn) và 1 tên lửa Iskander-M, tấn công vào Poltava, Dnipro, Zaporizhia, Kropyvnytskyi. Cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine bị đẩy lùi, tuy nhiên, một cây cầu dành cho tàu chở nhiên liệu tại vùng Arkhangelsk của Nga đã bị phá hủy.

Các khu vực mục tiêu vẫn tương tự như những đêm trước, trong đó những đợt tấn công dữ dội nhất tập trung vào Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kiev. Một số cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn cũng nhắm vào các tỉnh Odessa, Zaporizhia, Poltava và Kharkov. Trong vòng 24 giờ qua, các vụ nổ đã được ghi nhận tại khoảng 76 địa điểm trên khắp Ukraine. Kiev một lần nữa rơi vào tình trạng tê liệt - Cầu Bắc hiện chỉ còn một làn xe lưu thông.

Ba Lan dự kiến ​​chuyển giao 2 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết Ba Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận thành lập các nhóm công tác chung về công nghệ UAV, đồng thời tiếp tục đàm phán về việc chuyển giao 2 tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine.

"Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao các tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine, đổi lại là quyền tiếp cận các công nghệ UAV và công nghệ chống UAV của Ukraine", ông Tomczyk cho biết thêm.

Thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm Kiev của ông Tomczyk cùng với Tướng Karol Domanowski, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan. Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và vấn đề an ninh của cả hai quốc gia.

Đề xuất trao đổi này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán giữa Kiev và Warsaw.

Trước đó, vào mùa xuân năm 2023, Ba Lan đã chuyển giao 14 tiêm kích loại này cho Ukraine, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine (Ảnh: Không quân Ukraine).

Nga áp sát thủ phủ Sumy, Ukraine phản công mạnh Dnipropetrovsk

Trong ngày qua, trên thực địa ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý. Tại mặt trận Liman (Lyman), giao tranh ác liệt đang diễn ra trong các khu rừng nằm trong tam giác tạo bởi Liman, Zarichne và Yampil. Lực lượng Kiev đang cố gắng đẩy lùi quân đội Nga khỏi thành phố, trong khi RFAF nỗ lực duy trì sự hiện diện tại đây nhằm ngăn chặn đối phương thiết lập chỗ đứng hoặc bố trí các vị trí triển khai UAV và pháo tự hành.

Về phía Dnipropetrovsk, đụng độ giữa các nhóm nhỏ vẫn tiếp diễn trên một dải lãnh thổ rộng lớn giữa sông Vovcha và ranh giới vùng Dnipropetrovsk. Các đơn vị Moscow đã đẩy lùi đối phương khỏi những dải cây cối trên đường tiếp cận Sladke, trong khi lực lượng Kiev đang tìm cách tiến quân ở khu vực gần Komar.

Giao tranh ác liệt giữa các nhóm nhỏ vẫn diễn ra dai dẳng ở mặt trận Dnipropetrovsk. Lợi thế đang tạm nghiêng về phía Ukraine (Ảnh: Rybar).

Quân đội Nga đã chiếm được Nikolskoye, cách không xa thành phố Sumy - thủ phủ của vùng. Bốn ngôi làng gần Velykyi Burluk cũng đã rơi vào tay lực lượng Moscow, và một đường ống dẫn khí đốt gần Sloviansk đã bị phá hủy, kênh Military Summary đưa tin.

Trang phân tích quân sự Military Chronicles cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thông báo RFAF đã giành quyền kiểm soát khu định cư Nikolskoye thuộc huyện Sumy, cách trung tâm thành phố Sumy khoảng 19km về phía đông bắc. Khu định cư này nằm gần sông Psel, giữa 2 ngôi làng Mogritsa và Bititsa.

Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 - nằm trong biên chế Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72 thuộc Tập đoàn quân số 44 RFRF - đã tham gia vào trận chiến giành ngôi làng này. Theo thông tin, sau các cuộc giao tranh kéo dài, họ đã buộc các đơn vị Kiev phải rút lui.

Việc kiểm soát được ngôi làng này cho phép lực lượng Moscow mở rộng sự hiện diện tại các khu vực tiếp cận thành phố Sumy, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục tiến sâu hơn về phía các khu định cư lân cận.

Bước tiến của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF tại khu vực này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự vẫn đang tiếp diễn tại những vùng biên giới thuộc tỉnh Sumy, nhằm thiết lập một vùng đệm.

Mặc dù quá trình đột phá của quân đội Nga không tránh khỏi những khó khăn, nhưng việc mất quyền kiểm soát các khu vực tiếp cận Sumy sẽ buộc Bộ chỉ huy Kiev phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến cả các tuyến phòng thủ của họ lẫn số phận của chính trung tâm tỉnh này.

Nếu phía Ukraine quyết định từ bỏ khu vực này, một câu hỏi sẽ đặt ra là liệu các vị trí phòng thủ khác đã sẵn sàng hay chưa.

Quân đội Nga liên tiếp chọc thủng phòng tuyến Ukraine, ngày càng áp sát thành phố thủ phủ vùng Sumy (Video: Military Chronicles).

Ukraine tập kích tên lửa bất thành vào Nga

Kênh AMK Mapping đưa tin, rạng sáng 11/11, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào Nga bằng một nhóm tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, nhưng không thành công.

Ít nhất 4 quả Flamingo đã được phóng từ tỉnh Kharkov, di chuyển theo các lộ trình tương tự như những đợt tấn công trước đó. Trong phần lớn hành trình, chúng bay ở độ cao thấp dọc theo các con sông nhằm gây khó khăn cho hệ thống radar của Nga - một biện pháp cần thiết đối với loại tên lửa có kích thước lớn và tốc độ bay chậm như vậy.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình bay, tất cả tên lửa Ukraine đều bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Quả Flamingo cuối cùng đã bị đánh chặn ở khu vực gần biên giới giữa Cộng hòa Udmurt và Cộng hòa Tatarstan - cách biên giới Ukraine khoảng 1.200km.

Ukraine phóng 4 tên lửa hành trình Flamingo vào lãnh thổ Nga nhưng tất cả đều bị đánh chặn dọc đường bay (màu đỏ), quả cuối cùng bị bắn hạ tại vị trí đánh dấu màu vàng (Ảnh: AMK Mapping).

Nga liên tiếp chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đang phát huy thành quả sau khi xuyên phá tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo sông Verkhnyaya Tersa tại tỉnh Zaporizhia.

Sau khi RFAF giải tỏa Mirovka và Obshchy, AFU đã không thể ổn định tình hình và tiếp tục để mất thêm một khu định cư nữa là Vasylykovo.

Dựa trên diễn biến của cuộc tấn công, Cụm tác chiến phương Đông RFAF dự định tiến sâu hơn, cụ thể là thọc vào hậu phương của các vị trí phòng thủ còn lại của Ukraine ở thượng nguồn sông Verkhnyaya Tersa.

Có hai yếu tố tạo điều kiện cho điều này: Thứ nhất, AFU thiếu một hệ thống công sự kiên cố dọc theo con sông. Thứ hai, Tập đoàn quân số 36 RFAF ở phía bắc đã áp sát các vị trí này.

Kết quả là, quân đội Ukraine đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ không thể điều chuyển các đơn vị từ tuyến Tersyanka - Zalivnoye - Voskresenka - Barvinovka đến để ngăn chặn đà đột phá của Nga. Nếu làm vậy, họ sẽ tạo sơ hở cho một đòn tấn công mới từ Cụm tác chiến phương Đông RFAF qua con sông. Khi đó, mọi nỗ lực ổn định mặt trận sẽ trở nên vô ích, giống như việc cố gắng "giữ nước bằng một chiếc sàng".

Như vậy, Bộ chỉ huy Moscow đã thực sự áp đặt một kịch bản có lợi cho mình. Nếu không khẩn cấp điều động thêm lực lượng tăng viện đáng kể, quân đội Ukraine sẽ không đủ khả năng để đối phó hiệu quả với cuộc tấn công này.

Những lý do khiến tuyến phòng thủ dọc theo sông Verkhnyaya Tersa rơi vào tình trạng thiếu sự hỗ trợ cần thiết thực ra khá đơn giản và dễ hiểu. Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF đã thành công trong việc "đánh lừa" đối phương bằng viễn cảnh giành lại Orekhov. Phía Ukraine đã bị "cám dỗ" bởi cơ hội đạt được một thắng lợi truyền thông nhanh chóng trước khi các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi bắt đầu.

Quân đội Nga có những thắng lợi cục bộ ở cánh đông Zaporizhia, gây sức ép mạnh hơn lên phòng tuyến Ukraine tại Orekhov (Ảnh: Readovka).

Trong khi lực lượng dự bị bị tiêu hao vào trận chiến tại Orekhov, các tuyến phòng thủ lân cận lại không được hỗ trợ. Ngay cả khi Bộ chỉ huy Moscow quyết định tạm thời từ bỏ khu định cư này và ra lệnh rút lui, phía Ukraine vẫn sẽ buộc phải điều thêm binh lực đến thị trấn, từ đó làm suy yếu các khu vực khác trên mặt trận.

Trong bối cảnh hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo sông Verkhnyaya Tersa có nguy cơ sụp đổ, Orekhov đối với lực lượng Kiev không còn là một chiến lợi phẩm, mà đã trở thành một "cái bẫy".

Xét trên phương diện quân sự, việc giữ một thành phố không phải lúc nào cũng là mục tiêu cuối cùng của RFAF. Điều quan trọng hơn nhiều là loại bỏ lực lượng quy mô lớn của đối phương, bao vây, hoặc tước đi khả năng tiếp tục chiến đấu của họ. Việc xóa sổ, bắt giữ binh sĩ Ukraine cũng như vô hiệu hóa vũ khí của họ mới là những mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động tác chiến mà quân đội Nga đang thực hiện.

Nếu việc này đòi hỏi phải tạm thời nhường lại một thị trấn hoặc một phần thị trấn, thì quyết định đó có thể được coi là hợp lý. Sau khi gây thiệt hại nặng cho đối phương, thị trấn đó hoàn toàn có thể được giành lại, trong khi phía Ukraine sẽ phải gánh chịu tổn thất để duy trì quyền kiểm soát tạm thời.

Kênh Front Bird công bố báo cáo mới nhất về các bước tiến của quân đội Nga tại mặt trận Zaporizhia ngày 10/11 xác nhận, Tập đoàn quân số 36 RFAF đã giải tỏa Vasylykovo. Họ đánh bật Tiểu đoàn xung kích số 225 AFU ra khỏi khu định cư này. Trong quá trình giao tranh, 7 xe bọc thép, 5 ô tô của Ukraine và nhiều khí tài khác đã bị phá hủy.

Việc kiểm soát Vasylykovo tạo điều kiện để RFAF bao vây đối phương tại Barvinok ở phía đông, đồng thời đánh thọc sườn và cắt đứt các tuyến hậu cần cũng như đường tiếp tế của các đơn vị Kiev. Những mục tiêu gần nhất tiếp theo có thể bao gồm Vasylyevske, Volnyanka và Novorozovka.

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang mở rộng bàn đạp để chuẩn bị cho một cuộc tấn công về phía Orekhov. Đây được xem là "cánh cửa" dẫn tới Zaporizhia.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở cánh đông Zaporizhia, nơi quân đội Nga đang tấn công và mở rộng địa bàn kiểm soát theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Front Bird).

Nga vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định mặt trận Liman

Trang tin Rybar nhận định, cuộc phản công của Ukraine tại mặt trận Liman còn lâu mới kết thúc, mặc dù trọng tâm đã có sự thay đổi. Khi tình hình dọc theo sông Zherebets tương đối ổn định, các cuộc giao tranh ở phía nam thành phố - và tại điểm tiếp giáp với mặt trận Sloviansk - đã trở nên quan trọng hơn. Các đơn vị Kiev đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Moscow và thu hẹp đầu cầu mà phía Nga hiện nắm giữ.

Dọc theo tuyến Zarichne - Yampil, cuộc chiến giành quyền kiểm soát các khu vực tiếp cận Liman vẫn tiếp diễn. Các hoạt động của Ukraine tại đây nhằm mục đích cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga và ép họ rút khỏi khu vực đô thị.

Đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn ngay bên trong thành phố, nơi các nhóm binh sĩ Nga đang cố gắng giành lại những vị trí đã mất trước đó.

Việc binh sĩ Nga xuất hiện tại một số quận không đồng nghĩa với việc họ kiểm soát hoàn toàn thành phố, tình hình vẫn rất biến động, và khả năng củng cố vị trí bị hạn chế do hoạt động dày đặc của UAV.

Binh sĩ Nga bị UAV Ukraine truy sát nhưng vẫn bình tĩnh chống trả và nhanh chóng bắn hạ mối đe dọa nguy hiểm (Video: Telegram).

Với việc AFU có các tuyến đường tiếp cận riêng đến Liman và chiếm ưu thế trên không, họ dễ dàng duy trì mật độ lực lượng cao ngay giữa các tàn tích của vùng lõi đô thị.

Quân đội Nga vẫn chưa hoàn toàn chặn đứng được đà phản công của Ukraine để ổn định mặt trận Liman (Ảnh: Rybar).

Mặt trận phía nam có mối liên hệ chặt chẽ với đại đô thị Sloviansk. Như Rybar đã đề cập trước đó, các hoạt động của UAV Ukraine tại khu vực này ảnh hưởng đến bước tiến của lực lượng Moscow trên cả hai mặt trận liền kề. Do đó, dù tình hình gần sông Zherebets có cải thiện đôi chút, nhưng những thách thức ở phía nam Liman vẫn chưa được giải quyết.

Vì quân đội Nga vẫn giữ các vị trí tại các khu vực tiếp cận Liman và giao tranh vẫn tiếp diễn bên trong thành phố, nên tình hình chưa thể coi là ổn định đối với bất kỳ bên nào. Hoạt động của AFU trong các khu rừng xung quanh vẫn duy trì nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn cho RFAF.

Ý nghĩa của các trận chiến này không chỉ gói gọn trong phạm vi thành phố. Tình hình gần Liman vẫn là yếu tố then chốt đối với mặt trận Sloviansk lân cận. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là RFAF cần phải thực hiện các đợt phản công ngay lập tức; thay vào đó, việc ép đối phương phải chịu tổn thất từ ​​những đòn tấn công bằng UAV sẽ là phương án hiệu quả hơn nhiều.