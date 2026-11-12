Chiến sự Ukraine vẫn diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa: Sky News).

Nga, Ukraine tiếp tục nhắm hạ tầng năng lượng

Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng đối phương. Tại miền Trung Ukraine, UAV Nga thực hiện loạt đòn tấn công nhắm vào các trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng giao thông. Tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện đã được ghi nhận tại các khu vực Kiev, Rivne, Zhytomyr, Kharkov và Dnipropetrovsk, trong khi nhiều khu vực khác phải áp dụng lịch cắt điện luân phiên.

Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) phóng hàng trăm UAV về phía nhiều khu vực của Nga. Khu vực Leningrad phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn, trong đó cảng Ust-Luga trở thành mục tiêu. Tại miền Tây Nga, nơi một số UAV bị đánh chặn, đã có báo cáo về thiệt hại vật chất trên mặt đất. Đến tối 11/11, UAV Ukraine bay tới tận Omsk; hoạt động của hệ thống phòng không đã được ghi nhận tại thành phố này và các vùng phụ cận.

UAV Ukraine tập kích nhà ga xuất khẩu Ust-Luga thuộc vùng Leningrad gây cháy nổ dữ dội (Ảnh: Exilenova+).

Kênh Military Summary đưa tin, sau hai ngày đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ, Nga và Ukraine dường như đã đạt được một thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng nhìn chung vẫn chưa có bước đột phá nào khác.

Đáng chú ý, ngay sau khi vòng đàm phán ba bên kết thúc ở Abu Dhabi, cả Nga và Ukraine đã tung ra các đòn tấn công quy mô lớn.

Lực lượng Kiev phóng hàng trăm UAV về phía vùng Leningrad nhắm vào nhà ga xuất khẩu Ust-Luga, phía Nga tuyên bố đã đánh chặn 627 chiếc.

Đáp lại, Moscow cũng tung ra các đợt tấn công dữ dội nhắm vào khu vực phía tây nam Ukraine. Thành phố Kryvyi Rih phải hứng chịu một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, thành phố rơi vào cảnh mất điện, các trạm biến áp tại Odessa, Vinnytsia và nhiều khu vực khác bị phá hủy.

Nga nắm thế chủ động ở Dobropillia

Trang tin Rybar tổng hợp một số diễn biến đáng chú ý trên thực địa trong ngày 11/11. Cụ thể, tại mặt trận Druzhkovka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở những khu vực tiếp cận thành phố, nơi Ukraine trước đó đã triển khai nhiều nhóm nhỏ. Các đơn vị Moscow đang dần giành lại quyền kiểm soát một số vùng ngoại vi.

Quân đội Nga đang giành lại các vị trí ở ngoại vi thành phố Druzhkovka. Ukraine ngăn chặn quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Về phía Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF vẫn nắm giữ thế chủ động. Họ tăng cường hiện diện tại Dobropillia và tiến về phía bắc thành phố này. Xa hơn về phía nam, sau khi củng cố vị trí tại Hulevo và Myrne trong vài tuần qua, lực lượng Moscow đã giải tỏa thêm khu vực Shylovka.

Quân đội Nga giành được một số bước tiến chiến thuật ở cả phía bắc và phía nam thành phố Dobropillia, tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Zaporizhia, giao tranh vị trí vẫn tiếp diễn ở các khu vực tiếp cận Orekhov, trong bối cảnh AFU tìm cách đẩy lùi lực lượng Moscow ra xa khỏi thành phố. Các đơn vị Kiev đang thực hiện các đợt phản công tại Mala Tokmachka và Novoandriivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 11/11. Mặt trận dần ổn định trở lại sau khi lực lượng Moscow bẻ gãy các mũi phản công của đối phương (Ảnh: Rybar).

Quân đội Nga báo cáo về các cuộc giao tranh ác liệt gần Sumy và những bước tiến mới theo hướng Zaporizhia. Bên cạnh đó, RFAF đang đẩy mạnh tấn công, đặc biệt là gần Pokrovsk và Konstantinovka, đồng thời ghi nhận sự xuất hiện của thêm nhiều binh sĩ Nga tại Dobropillia, kênh Military Summary cho hay.

Nga, Ukraine giằng co quyết liệt tại khu vực Orekhov (Ảnh: Military Summary).

Kênh ZOV Military xác nhận, quân đội Nga đang thiết lập những vị trí mới dưới làn hỏa lực của Ukraine gần Dobropillia. Lực lượng Moscow mở rộng phạm vi kiểm soát thêm 1,5km, tiến về phía các cửa ngõ tiếp cận thành phố từ hướng bắc.

Quân đội Nga phát triển thêm 1,5km, có mặt ở rìa phía tây thành phố Dobropillia. Tuy nhiên, các mũi xung kích tiên phong của họ đang bị hỏa lực Ukraine oanh tạc dữ dội (Ảnh: ZOV Military).

Nga đang gia tăng áp lực ở bắc Sumy

Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đang tăng cường gây áp lực lên sườn và hậu phương của nhóm quân Ukraine tập trung ở phía bắc Sumy.

Cụ thể, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF - lực lượng vừa đạt được bước đột phá đáng kể khi vượt sông Psel gần Barilovka - vẫn tiếp tục đà thắng lợi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị này đã kiểm soát được làng Nikolskoye. Hôm 11/11, nhiều nguồn tin công bố các bản đồ cho thấy những diễn biến tiếp theo tại đây.

Sau khi đột phá đến Barilovka, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đã mở ra một hướng tấn công mới về phía tây so với hướng tiến quân trước đó. Họ tiến vào khu vực rừng rộng lớn bao quanh thành phố Sumy và chiếm giữ Nikolskoye. Khu vực này hiện trở thành bàn đạp để lực lượng Moscow tiếp tục xuyên phá sâu hơn qua các cánh rừng.

Tuy nhiên, hướng di chuyển cụ thể của RFAF tiên phong vẫn chưa được xác định rõ ràng. Bộ chỉ huy Moscow hiện có nhiều phương án để giải quyết nhiệm vụ trọng tâm tại khu vực.

Quân đội Nga biến xe tăng T-72 thành xe thiết giáp chở quân hạng nặng theo phong cách "xe tăng rùa" (Video: Telegram).

Kiev đã tập hợp một lực lượng đáng kể cho một cuộc phản công cục bộ, huy động mọi nguồn lực sẵn có của Bộ chỉ huy quân sự phía bắc Ukraine. Mục tiêu của chiến dịch đang diễn ra là giành lại quyền kiểm soát địa bàn dọc theo sông Oleshnya - tuyến phòng thủ then chốt bảo vệ thành phố Sumy.

Những sự kiện diễn ra vào mùa hè 2025 và 2026 cho thấy, việc phòng thủ dọc theo các ngôi làng nằm trên sông Oleshnya có ý nghĩa sống còn đối với Ukraine. Tại đó, họ đã kịp xây dựng một mạng lưới công sự dã chiến. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các khu rừng nằm ngoài tuyến phòng thủ này vẫn chưa được thiết lập một hệ thống công sự hoàn chỉnh.

Phía Kiev không lường trước được các diễn biến dẫn đến việc họ phải rút khỏi khu vực Kursk, cũng như mối đe dọa đối với thành phố Sumy. Họ đơn giản là không còn thời gian để chuẩn bị các tuyến phòng thủ giống như ở những khu rừng gần Kreminna.

Hơn nữa, điều kiện địa chất thủy văn cũng gây khó khăn cho việc xây dựng các vị trí phòng thủ kiên cố. Khác với những khu rừng gần Kreminna, vùng rừng quanh Sumy có mật độ sông ngòi, hồ nước và đầm lầy dày đặc. Mực nước ngầm cao khiến binh sĩ Ukraine không thể đào hào công sự một cách hiệu quả.

Quân đội Nga gia tăng áp lực ở mặt trận Sumy, tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các bên sườn và hậu phương của lực lượng Ukraine (Ảnh: Readovka).

Việc quân đội Nga xâm nhập các khu rừng sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ dọc theo sông Oleshnya sẽ buộc AFU phải chuyển sang tác chiến cơ động - trừ khi họ có một tuyến công sự liên tục trong rừng. Ukraine khó lòng trụ vững trong điều kiện tác chiến như vậy. Các hoạt động cơ động đòi hỏi quân số lớn hơn gấp nhiều lần so với kiểu phòng thủ tĩnh tại những tuyến đã được chuẩn bị sẵn.

Ngoài ra, tác chiến cơ động còn đặt ra những yêu cầu hoàn toàn khác biệt về chất lượng nhân sự và công tác huấn luyện. Về phương diện này, AFU hiện nay còn nhiều hạn chế. Hầu hết tân binh Ukraine được huấn luyện sơ sài, khó có thể hội tụ đủ khả năng thực hiện phần lớn các nhiệm vụ chiến đấu.

Trong tình thế đó, phía Ukraine không thể để giao tranh lan vào trong rừng. Vì vậy, họ đã tập hợp một lực lượng xung kích và tái tấn công vào các vị trí từng mất dọc theo sông Oleshnya, với hy vọng ổn định tình hình và loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với Sumy. Như vậy, những mục tiêu đặt ra cho quân đội Ukraine đã khá rõ ràng.

Giờ đây, hãy xem xét ý đồ tiềm tàng của lực lượng Moscow: một cuộc đột phá xuyên qua các khu rừng để tiến đến khu vực nhà vườn tại Nikolskoye sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống liên lạc của đội hình Ukraine - vốn đang bố trí dày đặc trong các khu rừng gần tuyến phòng thủ dọc sông Oleshnya.

Nga vô hiệu hóa vị trí trú ẩn của binh sĩ Ukraine của 2 điểm triển khai - điều khiển UAV ở Kramatorsk (Video: RT).

Tại khu vực gần Nikolskoye còn có nút giao quan trọng của một số con đường xuyên rừng. Hơn nữa, sự hiện diện của các đơn vị Moscow nằm ngay phía sau đội hình tác chiến Ukraine đã đặt Bộ chỉ huy Kiev trước một lựa chọn: hoặc là lập tức dừng chiến dịch để "dập tắt đám cháy", hoặc là chấp nhận rủi ro bị xóa sổ bởi các đòn tấn công từ phía trước và phía sau của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF.

Có thể tạm thời kết luận về diễn biến giao tranh theo hướng Sumy như sau: Ukraine đã dựa vào ưu thế quân số cục bộ với hy vọng giành lại các vị trí đã mất và ổn định mặt trận. Về cơ bản, họ muốn lặp lại kịch bản từng thực hiện thành công vào mùa hè 2025.

Tuy nhiên, khác với thời điểm Ukraine còn giữ được tuyến Oleshnya, tình hình hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Quân đội Nga đã tiến vào một khu vực rừng rộng lớn; không chỉ dừng lại ở đó, họ còn thực hiện các đòn đánh thọc sườn đối phương - lực lượng vốn đang sa lầy trong giao tranh. Tình thế đối với nhóm các đơn vị Kiev hiện nay thực sự rất nguy cấp.

Nhân viên kỹ thuật của Ukraine phải chiến đấu như bộ binh ở Kharkov

Kênh Front Bird cập nhật tình hình mặt trận Kharkov ngày 11/11 cho biết, quân đội Nga đang đột phá tại khu vực Kharkov trên một số hướng. Trực thăng và chiến đấu cơ Nga đang hỗ trợ các đơn vị xung kích củng cố những vị trí mới.

Tại khu vực gần Khatne, một cụm tập trung đông đảo nhân lực và khí tài thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 129 và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 157 của quân đội Ukraine đã bị thiệt hại nặng trong một đòn tập kích hiệp đồng. Kết quả là khoảng 50 binh sĩ thương vong; một kho UAV, 2 xe bọc thép cùng một số phương tiện cơ giới khác đã bị phá hủy.

Quân đội Nga, tấn công theo các mũi tên đỏ, mở rộng vùng kiểm soát ở phía bắc Kharkov (Ảnh: Front Bird).

Giao tranh đang diễn ra gần các khu vực Prykolotne, Podsredne và Velika Yaruga. Theo các nguồn tin, tại khu vực gần Tokarivka, Bộ chỉ huy Kiev đang điều động nhân lực từ Tiểu đoàn sửa chữa và phục hồi độc lập số 513 AFU - đơn vị vốn gồm toàn nhân viên kỹ thuật - tham gia chiến đấu với vai trò bộ binh.