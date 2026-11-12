Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp các đặc phái viên Mỹ hồi tháng 9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối giờ chiều ngày 12/11 đã tiếp các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner ở Moscow, ngay sau đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại Abu Dhabi (UAE).

Các trợ lý Tổng thống Nga gồm ông Vladimir Medinsky và Yury Ushakov, cùng đặc phái viên về đầu tư Kirill Dmitriev cũng tham dự cuộc họp này.

Mở đầu cuộc thảo luận, ông Putin đề nghị các đặc phái viên Mỹ chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã làm trung gian cho các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng ghi nhận những tiến triển trong các vấn đề nhân đạo. Tiếp nối những nỗ lực nhân đạo này, ông Putin đề xuất một sứ mệnh sơ tán dân thường khỏi Konstantinovka, tương tự ở thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine mới đây.

Ông Putin cho biết lực lượng Nga đang kiểm soát Konstantinovka và có thể đảm bảo an toàn cho sứ mệnh này, nhưng sẽ cần năm ngày để rà phá bom mìn trong khu vực. Ông nói thêm, nếu Kiev vẫn khẳng định họ kiểm soát thành phố này, thì Kiev cũng cần đảm bảo an ninh từ phía họ.

Về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, ông Putin tuyên bố ông mong muốn nền hòa bình ở Ukraine sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Ông cho biết Moscow nắm được việc phía Ukraine đang nêu ra vấn đề "vùng xám" trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga chỉ công nhận đường biên giới quốc gia là ranh giới phân định giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin tái khẳng định Nga coi việc triển khai binh sĩ nước ngoài tại Ukraine là không thể chấp nhận được. Ông lập luận rằng sự hiện diện của lực lượng này sẽ đe dọa an ninh quốc gia của Nga và biến họ thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Tại cuộc hội đàm, ông Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga chưa bao giờ phản đối đối thoại với châu Âu. Ông nói Nga "mong muốn Mỹ làm việc với châu Âu để họ có thể tự quyết định xem họ muốn gì, hòa bình hay chiến tranh".

Về phần mình, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, ông hy vọng có thể công bố một vòng đàm phán 3 bên tiếp theo "với sự tham gia của đại diện châu Âu".

Đặc phái viên Jared Kushner nói, chính phủ các nước châu Âu đã bày tỏ mong muốn tham gia vào quá trình đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Washington đã bắt đầu thảo luận với họ về các cơ chế an ninh của lục địa này.

Ông Kushner cho rằng châu Âu cần tham gia vào tiến trình hòa đàm Ukraine, nhưng họ nên chọn ra một đại diện duy nhất.

Các đại diện châu Âu đến nay vẫn đứng ngoài các cuộc họp 3 bên, chỉ tham vấn riêng rẽ với phái đoàn Mỹ và Ukraine.

Phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine đã đàm phán tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11.

Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết an ninh châu Âu là chủ đề trọng tâm của các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề trong khi vẫn còn những bất đồng ở các khía cạnh khác.

Ông Medinsky cũng thông báo về một thỏa thuận trên nguyên tắc đối với một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, vấn đề lãnh thổ vẫn là một trở ngại lớn. Đặc phái viên Kushner cho biết, lãnh thổ là vấn đề khó giải quyết nhất.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin vào hôm nay, các đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ đến Dublin, Ireland để thông báo tình hình cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.