Các thành viên phái đoàn Ukraine tham dự cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 xác nhận, ngày đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi diễn ra “mang tính xây dựng và khá thực chất”, đồng thời nhấn mạnh vấn đề thả tù nhân là ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Theo tuyên bố của ông Zelensky, phái đoàn Ukraine trước tiên đã gặp gỡ các đối tác châu Âu và Mỹ, sau đó mới tiến hành thảo luận với các phái đoàn từ Mỹ và Nga. Các bên đã trao đổi về sự cần thiết của các biện pháp nhân đạo cũng như hình thức triển khai cụ thể, đồng thời thảo luận về nội dung của các bảo đảm an ninh.

“Chúng ta cần những công cụ cụ thể để ngăn chặn xung đột tái diễn”, ông Zelensky phát biểu, đồng thời lưu ý rằng các phái đoàn cũng thảo luận về sự cần thiết của việc giảm leo thang căng thẳng.

Ông cho biết, nhóm đàm phán Ukraine đã nhận được các chỉ đạo rõ ràng cho ngày làm việc thứ hai của cuộc đàm phán ba bên (ngày 11/11), cũng như cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo với đại diện phía Mỹ và EU trong những ngày tới.

Theo ông, các vấn đề sẽ được thảo luận trong ngày đàm phán thứ hai bao gồm các bước hướng tới giảm leo thang căng thẳng, cụ thể là liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tình hình tại Biển Đen.

Ông Zelensky cho biết các bên cũng sẽ quay lại thảo luận về khả năng thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Chủ đề thứ ba là khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng, dù không đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng Kiev vẫn hy vọng các cuộc đàm phán hiện tại có thể mang lại kết quả đáng kể hơn so với những gì đạt được vào mùa đông năm ngoái.

Ông Zelensky cũng khẳng định, ngay cả khi kết quả duy nhất đạt được trong cuộc đàm phán là một cuộc trao đổi tù binh, thì đó vẫn được coi là một thành công.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi còn bao gồm việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu - một ý tưởng đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trước đó. Ông Zelensky thừa nhận vấn đề này "rất khó khăn".

"Chúng tôi đều rất thận trọng với chủ đề này vì thực sự không ai hiểu rõ 100% họ muốn gì. Tôi nghĩ là chúng tôi hiểu, nhưng chưa ai được xem các văn bản hay những gì phía Mỹ đã thảo luận với phía Nga", ông Zelensky nói thêm.

"Mọi người đều sẵn sàng cho đối thoại. Trước hết, hãy chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Thứ hai, cần có các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thứ ba, có lẽ là một cuộc đối thoại về vấn đề an ninh ở châu Âu và trên thế giới. Trong trường hợp này, trình tự đó là vô cùng quan trọng", ông Zelensky nêu rõ.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tổng thống Zelensky cho biết ông rất hài lòng với những thông điệp nhận được từ phía Mỹ liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm với Nga. Ông cho rằng nên thảo luận trước về các khuôn khổ cho cấu trúc an ninh tương lai tại châu Âu, rồi mới bàn đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Reuters).

Các vấn đề được thảo luận

Trang tin RBC-Ukraine đưa tin các phái đoàn tại Abu Dhabi đang thảo luận về khả năng thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn.

Một nguồn tin khác nói với RBC-Ukraine rằng hiện có hai vấn đề then chốt đang được đặt lên bàn đàm phán: các bảo đảm an ninh và tình hình sau khi chiến tranh kết thúc.

Nguồn tin này cho biết, phái đoàn Ukraine, với sự ủng hộ từ các đối tác châu Âu, đang khẳng định cuộc xung đột Ukraine phải chấm dứt trước khi các bên chuyển sang thảo luận về cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu. Vấn đề này cũng đang được xem xét trong quá trình đàm phán.

Theo hãng tin Tass (Nga), cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi đã kết thúc sau 4 giờ rưỡi. Các cuộc thảo luận bắt đầu vào khoảng 10h15 (giờ Kiev) và bao gồm một quãng nghỉ kéo dài 40 phút. Tass cho biết các phái đoàn dự kiến ​​sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 11/11.

Một nguồn tin tiết lộ với hãng thông tấn TASS (Nga) rằng các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến việc thiết lập một hệ thống an ninh mới cho giai đoạn hậu xung đột tại châu Âu.

Nguồn tin này cho biết thêm, các bên tham gia sẽ tập trung vào việc xây dựng các cơ chế ngăn chặn những mối đe dọa và tăng cường sự ổn định trong khu vực.

Theo nguồn tin, vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine chỉ là một phần trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn, với mục tiêu chính là kiến ​​tạo một cấu trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn bộ châu Âu.

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ cho biết các đặc phái viên Mỹ muốn tận dụng cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi để đưa ra các giải pháp cho việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

Theo một số nguồn tin, các đặc phái viên Mỹ có thể sẽ tới Moscow sau cuộc họp tại Abu Dhabi, sau đó sẽ tới Kiev.

Phái đoàn Nga, Ukraine, Mỹ tham dự đàm phán tại Abu Dhabi (Nguồn: RT).

Quan điểm của Mỹ

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và là đặc phái viên của Mỹ tham gia đàm phán, đã mô tả vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi là mang tính xây dựng.

"Chúng tôi rất vui mừng trước những cuộc thảo luận mang tính xây dựng ngày hôm nay. Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này và thiết lập các thỏa thuận an ninh cần thiết cho một đất nước Ukraine có chủ quyền, an toàn và thịnh vượng cũng như hòa bình lâu dài trên khắp châu Âu”, ông Kushner viết trên mạng xã hội.

"Trong hai tháng qua, chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất hiệu quả với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Tổng thống Trump thực sự cam kết thúc đẩy hòa bình. Ông cho rằng cuộc xung đột này đã kéo dài quá lâu", đặc phái viên Mỹ chia sẻ.

Ông nói thêm rằng Tổng thống Trump đặc biệt lo ngại về số lượng lớn người dân chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến, những mất mát về nhân mạng và cuộc khủng hoảng nhân đạo phát sinh.

Ông Kushner nhấn mạnh, ông Trump đã yêu cầu đội ngũ đàm phán Mỹ tăng cường nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt giao tranh, đồng thời đảm bảo cả hai bên đều có được vị thế vững vàng hơn sau khi xung đột kết thúc.