Ông Igor Kostyukov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng (thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga), và ông Vladimir Medinsky (bên trái), trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tham dự cuộc đàm phán ba bên giữa các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Reuters).

Các vấn đề trọng tâm trên bàn đàm phán

Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc ngày đàm phán ba bên thứ hai tại Abu Dhabi. Cuộc họp hôm nay 11/11 kéo dài chưa đầy 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với gần 5 giờ đàm phán kín diễn ra hôm qua.

Trao đổi với các phóng viên hôm nay, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết an ninh châu Âu là “chủ đề trọng tâm” trong các cuộc thảo luận. Các bên đã tìm thấy tiếng nói chung về một số vấn đề, trong khi vẫn còn tồn tại những bất đồng ở những vấn đề khác.

“Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, đạt được sự hiểu biết chung về một số điểm nhưng chưa thống nhất ở những điểm khác, và cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ còn tiếp tục”, ông Medinsky nói.

Ông Medinsky thông báo các bên đàm phán đã đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn mới và các chi tiết cụ thể sẽ sớm được công bố. Ông cho biết thêm, các thành viên trong phái đoàn Nga đã tập trung giải quyết các vấn đề nhân đạo trong suốt quá trình đàm phán.

Ông cũng cảm ơn UAE đã tổ chức các cuộc đàm phán và tạo ra một bầu không khí thân thiện, mang tính chuyên nghiệp.

Liên quan đến tình hình an ninh tại châu Âu, ông Medinsky lưu ý rằng Nga đã nhiều lần đề xuất thay đổi các cơ chế an ninh châu Âu, bao gồm vào năm 2008 và thông qua các văn kiện được gửi tới Mỹ, NATO cùng các quốc gia châu Âu vào năm 2021.

Theo ông Medinsky, cuộc xung đột Ukraine cho thấy hệ thống an ninh hiện tại ở châu Âu đang vận hành không hiệu quả. Ông khẳng định việc đặt câu hỏi về hệ thống an ninh châu lục sau khi xung đột tại Ukraine kết thúc là hoàn toàn xác đáng.

Ông Medinsky bác bỏ yêu cầu của các nước châu Âu về việc tham gia vào tiến trình đàm phán, khẳng định phái đoàn Nga không gặp đại diện của châu Âu tại Abu Dhabi, cũng như không lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp nào.

“Họ tài trợ và cung cấp vũ khí cho một trong các bên tham chiến... Do vậy, chúng tôi thực sự không hiểu mình có thể thảo luận điều gì với họ”, trưởng đoàn đàm phán Nga tuyên bố.

Theo ông Medinsky, Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất hoặc sáng kiến ​​hòa bình từ các quốc gia châu Âu, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào.

Ông cho rằng giới chức châu Âu có thể học hỏi “tư duy thực tế”, “sự tỉnh táo” và tinh thần sẵn sàng đạt được hòa bình từ các đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner - những người mà ông mô tả là chân thành, hiệu quả và chú trọng vào kết quả thay vì những cuộc thảo luận suông.

“Điều quan trọng không phải là chúng ta đánh giá họ như thế nào, mà là bao nhiêu sinh mạng sẽ được cứu nhờ nỗ lực hòa giải tích cực của họ”, ông Medinsky nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đặc phái viên Mỹ.

Trong một cuộc trao đổi riêng với hãng tin RT sau họp báo, ông Medinsky đã đề cập đến vấn đề lãnh thổ, khẳng định “dù bằng cách này hay cách khác, từng tấc đất của chúng ta sẽ trở về với nước Nga”, đồng thời bác bỏ các thông tin từ phương Tây cho rằng kịch bản ngược lại có thể xảy ra.

Ông Medinsky cho biết, các chi tiết cụ thể về cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi sẽ chưa được công bố cho đến khi đạt được các thỏa thuận cuối cùng.

Đặc phái viên Mỹ sẽ tới Moscow

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu trong cuộc họp báo với đại diện của phái đoàn Ukraine sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi ngày 11/11 (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, xác nhận ông và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi và ông Steve sẽ tới Moscow vào ngày mai để gặp Tổng thống Putin, nhằm xem xét lại những nội dung đã thảo luận hôm nay và cố gắng đạt thêm tiến triển về một số vấn đề mà chúng tôi đã bàn bạc, vì chúng tôi nhận thấy ở đó có những cơ hội và khả năng mở ra các bước tiến mới", ông Kushner chia sẻ với các phóng viên.

Ông Kushner cũng xác nhận, sau cuộc gặp ở Moscow, ông cùng với Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi trong tháng này đánh dấu cuộc thảo luận ba bên chính thức đầu tiên kể từ tháng 2. Sự kiện này diễn ra nhờ những nỗ lực hòa giải từ Washington, bao gồm các cuộc trao đổi giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu đối với các nhà đàm phán là thiết lập các khuôn khổ an ninh cho Nga, Ukraine và khu vực rộng lớn hơn, trước khi tiến tới giải quyết xung đột.

Trong khi đó, Đặc phái viên Kushner đã nêu rõ các ưu tiên của Washington, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, thiết lập các bảo đảm an ninh hậu xung đột, hỗ trợ phục hồi kinh tế cho Ukraine và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Vấn đề lãnh thổ vẫn là một trở ngại lớn, khi Tổng thống Zelensky một lần nữa bác bỏ khả năng Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền Đông. Ông Zelensky cho rằng Washington nên tìm một “phương thức khác” để đạt được thỏa thuận với Moscow.

Nga nhiều lần yêu cầu phải công nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa, bao gồm việc chấm dứt quyền kiểm soát của Ukraine đối với những phần còn lại của vùng Donbass.

Các đại diện châu Âu vẫn đứng ngoài các cuộc đàm phán ba bên, mặc dù họ đã có các cuộc gặp riêng với giới chức Mỹ và Ukraine vào ngày 10/11.

Nga đã đặt nghi vấn về vai trò đóng góp của châu Âu, đồng thời cáo buộc các nước châu Âu làm suy yếu các thỏa thuận hòa bình trước đây và kéo dài xung đột thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.