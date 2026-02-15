EU bỏ ngỏ phương án kết nạp Ukraine vào năm 2027

Bà Marta Kos (Ảnh: AFP).

Ủy viên phụ trách mở rộng của châu Âu, Marta Kos, cho biết phương pháp mở rộng hiện nay của Liên minh châu Âu được thiết kế cho thời bình và cần phải thay đổi một cách căn bản.

Bà Kos nói rằng Ukraine đã “đóng góp tích cực cho châu Âu”, kêu gọi EU phải xem xét lại các ưu tiên của mình và đưa vấn đề mở rộng trở lại chương trình nghị sự.

“Chúng ta một lần nữa hiểu rõ an ninh ở châu Âu quan trọng như thế nào. Có lẽ chúng ta đã quên điều đó", bà nói.

Bà thừa nhận rằng theo khuôn khổ pháp lý hiện tại của Liên minh châu Âu, không thể hoàn thành các mục tiêu gia nhập mà Ukraine tự đặt ra.

“Phương pháp mà chúng ta đang sử dụng hiện nay được xây dựng cho thời bình. Nó được thiết kế cho những giai đoạn mà chúng ta thực sự có đủ thời gian để một quốc gia thực hiện tất cả các cải cách cần thiết. Lấy Thụy Điển làm ví dụ, đây là quốc gia phát triển nhất nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng ngay cả Thụy Điển cũng cần 3 năm.

Vì vậy, dựa trên phương pháp hiện tại, điều đó (việc kết nạp Ukraine) là không thể vào ngày 1/1/2027. Nhưng chúng ta phải tìm ra giải pháp để thu hẹp khoảng cách giữa nguyên tắc dựa trên thành tích và phương pháp mà chúng ta đã sử dụng trong khoảng 40 năm qua, với những thách thức địa chính trị ở phía bên kia. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa", bà kêu gọi.

Bà Kos cho biết các cuộc thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu, nhưng bà không đi vào chi tiết.

Bà nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không chỉ nên được xem là mở rộng, mà còn là một nhu cầu địa chính trị.

“Đây là sự thống nhất châu Âu, và lần đầu tiên chúng ta có cơ hội, nếu làm đúng cách, để thực hiện sự thống nhất châu Âu. Và điều đó lớn lao hơn rất, rất nhiều so với chỉ là mở rộng", bà nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước đó cho biết một thỏa thuận gia nhập Liên minh châu Âu theo lộ trình rút gọn là khả thi. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng nói rằng việc thống nhất một mốc thời gian cụ thể cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là có thể.

Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự ủng hộ của người dân Ukraine đối với việc gia nhập Liên minh châu Âu đã tăng mạnh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/2 nói với báo chí rằng Liên minh châu Âu cần ấn định một “ngày cụ thể” để Ukraine có thể chính thức gia nhập khối.

“Ukraine sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc gia nhập vào năm 2027”, ông Zelensky nói với các nhà báo khi được hỏi về thông tin mà Politico nêu ra.

“Ít nhất chúng tôi sẽ hoàn thành các bước chính. Thứ hai, tôi muốn có một ngày cụ thể. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu trong thỏa thuận không có ngày này, thì Nga sẽ làm mọi thứ để chặn đứng tiến trình", ông nghi vấn.

Ông Zelensky nói ông sẽ không ký một thỏa thuận hòa bình với Mỹ, Nga và châu Âu nếu văn kiện đó không bao gồm ngày cụ thể cho việc Ukraine gia nhập EU.