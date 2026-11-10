Thiết bị đầu cuối Starlink (Ảnh: EP).

Một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn Tass rằng hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của nước này, Volna Kupol Garant, có khả năng vô hiệu hóa hiệu quả hệ thống vệ tinh Starlink, sẽ sớm được triển khai để bảo vệ tất cả các cơ sở trọng yếu dọc biên giới Nga.

“Đầu năm 2026, quá trình thử nghiệm hệ thống Volna Kupol Garant tiên tiến này đã hoàn tất thành công và việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào đầu năm nay. Đương nhiên, tôi không thể tiết lộ hiện nay các thiết bị này được bố trí ở đâu.

Sản lượng, tốc độ sản xuất và số lượng thiết bị hiện có vẫn còn xa mới đáp ứng đủ nhu cầu. Nói cách khác, Volna Kupol Garant chưa thể bảo vệ tất cả các khu vực, nhưng đã có kế hoạch triển khai", nguồn tin cho biết.

“Trong thời gian tới, tất cả các cơ sở quan trọng tại những khu vực biên giới, vốn là mục tiêu của các lực lượng vũ trang Ukraine, sẽ được bảo vệ bằng các hệ thống Volna Kupol Garant”, nguồn tin nói thêm.

Theo đó, trước các cuộc tập kích của Ukraine sử dụng Starlink, Nga tìm cách ngăn chặn hoạt động của hệ thống này nhưng không chọn cách bắn hạ vệ tinh. Nguồn tin cho hay, chỉ cần xung điện từ mạnh vào các ăng-ten thu của vệ tinh là đủ để vô hiệu hóa thiết bị mà vệ tinh sử dụng để liên lạc với các thiết bị đầu cuối mặt đất.

Theo những thông tin được công bố trước đó, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống Volna Kupol Garant.

Hồi tháng 7, chuyên gia quân sự Alexey Leonkov nói với Sputnik rằng, Nga trong thời gian qua đã tập trung nhiều vào hệ thống tác chiến điện tử nhằm vô hiệu hóa Starlink của Ukraine.

Theo ông Leonkov, gần như 100% thông tin liên lạc quân sự của Ukraine phụ thuộc vào Starlink. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào mục tiêu Nga được hỗ trợ bởi mạng Starlink. Ngoài ra, Starlink đóng vai trò là tuyến truyền dữ liệu quan trọng với Ukraine.

Ông cho hay: "Trước đây, Nga chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu Starlink. Hiện nay, Nga đã có thể tác động trực tiếp vào vệ tinh. Hệ thống Volna Kupol Garant sử dụng chùm sóng vô tuyến tần số cao được hội tụ rất hẹp để làm quá tải các ăng-ten thu tín hiệu của Starlink. Đây là hình thức tác động điện tử có độ chính xác rất cao và không ảnh hưởng đến các vệ tinh khác trên quỹ đạo".

Theo các nguồn tin, Volna là hệ thống di chuyển cơ động gồm 6 xe moóc, mỗi xe mang 2 đĩa ăng-ten vệ tinh có thể xoay theo nhiều hướng.

Một tổ hợp Volna được cho là có khả năng vô hiệu hóa vùng phủ sóng Starlink trên diện tích lên tới 20km². Một số nhà phân tích cho rằng hệ thống này trước đây từng được biết đến với tên gọi Peresvet-M, dù thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Các nguồn tin Ukraine cho biết Volna lần đầu được Nga triển khai trong chiến dịch ở tỉnh Kharkov năm 2024 và việc sử dụng hệ thống này đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây.