Crimea liên tục trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Sky News dẫn nhận định của nhà phân tích quân sự Michael Clarke ngày 1/10 cho biết, các cuộc không kích gần đây của Ukraine vào các trạm radar và cơ sở phòng không đã làm suy yếu năng lực phòng thủ của Nga ở bán đảo Crimea. Điều này mở ra khả năng cho những chiến dịch mới, trong đó có thể bao gồm một cuộc tập kích đường không hoặc thậm chí một cuộc đổ bộ.

Ông Clarke cho rằng một mục tiêu tiềm tàng của Ukraine là cầu Kerch, bởi Kiev hiện đã có phương tiện để tấn công tầm xa.

Ông nhấn mạnh, chiến dịch tấn công mùa hè của Nga về cơ bản đã chững lại: dù Moscow đã dồn lực ở hướng Kupyansk, nhưng họ không đạt được bước tiến mang tính chiến lược.

Trong khi đó, Ukraine cần chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt với nguy cơ phải hứng chịu các đợt không kích quy mô lớn từ Nga.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, vùng lãnh thổ này liên tục trở thành mục tiêu tập kích của Kiev.

Moscow đã tìm cách biến Crimea thành pháo đài phòng không bằng việc triển khai các hệ thống hiện đại như S-400 Triumf hoặc thậm chí cả S-500 Prometey.