Nga cáo buộc Ukraine tấn công Crimea gây thiệt hại lớn

Hỏa hoạn ở cảng tại bán đảo Crimea hồi cuối năm 2023 sau một cuộc tập kích của Ukraine (Ảnh minh họa: X).

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/9, cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một “khu nghỉ dưỡng của Crimea, nơi không có cơ sở quân sự”.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ tấn công diễn ra lúc 19h30 (giờ Moscow) “bằng máy bay không người lái mang đầu đạn nổ mạnh”.

Người đứng đầu khu vực Crimea, ông Sergey Aksyonov, nói khu vực bị tấn công là Foros, một thị trấn nghỉ dưỡng nằm ở cực nam bán đảo Crimea. Mục tiêu nhắm đến là Sanatorium Foros, một khu nghỉ dưỡng sang trọng gần 4 biệt thự được cho là nơi ở của giới tinh hoa chính trị Nga.

Một nguồn tin tiết lộ với kênh Telegram Crimean Wind rằng có “những vị khách rất quan trọng” đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng. Theo trang web của Foros, nhà hàng của khu nghỉ dưỡng này đã đóng cửa để phục vụ đặc biệt vào ngày 21/9.

Khu nghỉ dưỡng Foros được Liên đoàn Công đoàn Tatarstan mua lại vào năm 2016 với sự hậu thuẫn tài chính từ các doanh nghiệp Nga, bao gồm công ty dầu khí Tatneft. Liên đoàn này nhiều khả năng là trung gian để bảo vệ chủ sở hữu thực sự khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoài ra, ông Aksyonov cho biết, một tòa nhà trường học cũng bị hư hại. Ông Aksyonov cho biết các lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Theo ông, vụ tấn công đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương.

Tại Sevastopol, thành phố lớn nhất bán đảo, người đứng đầu khu vực Mikhail Razvozhaev cho biết Hạm đội Biển Đen Nga cùng lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gần thành phố.

“Ba máy bay không người lái đã bị bắn hạ”, ông viết trên Telegram.

Trong những tháng gần đây, Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công này đã nhằm vào các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng năng lượng của Nga.

Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc mới nhất của Nga.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo này trở thành trung tâm hậu cần quan trọng, một pháo đài quân sự của Nga sau khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Lực lượng Ukraine đã nhiều lần tập kích vào bán đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái kể từ đầu năm 2022.

Gần đây nhất, Pravda đưa tin, đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) hôm 21/9 công bố một đoạn video cho thấy việc phá hủy khí tài quân sự Nga tại bán đảo Crimea.

Cuộc tấn công khiến 3 trực thăng đa năng Mi-8 cùng một radar Nebo-U 55Zh6U đắt tiền của Nga bị phá hủy.

“Chúng tôi có bức ảnh chụp xác chiếc trực thăng Mi-8 bị Prymary phá hủy”, thông báo viết.