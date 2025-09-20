Hơn 600 UAV, tên lửa của Nga tập kích Ukraine

Hỏa hoạn tại một tòa nhà ở Dnipropetrovsk, Ukraine sau cuộc tập kích rạng sáng 20/9 của Nga (Ảnh: Telegram).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, rạng sáng 20/9, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine.

Trong một tuyên bố trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky nói Nga đã phóng khoảng 580 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa, nhắm vào cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng trên khắp Ukraine.

Theo Không quân, Nga đã phóng tổng cộng 579 UAV, 8 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình. Trong đó, hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ 552 UAV và 31 tên lửa.

Các vụ nổ đã dội lên tại thành phố Pavlohrad và Mykolaiv vào khoảng 4h40 phút sáng giờ địa phương. Sau đó, thêm nhiều tiếng nổ vang lên ở Dnipro ngay sau 6h sáng.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Thống đốc Serhii Lysak cho biết, một người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ tấn công. Nhiều tòa nhà cao tầng, nhà ở và gara đã bị hư hại ở Dnipro. Hỏa hoạn cũng được ghi nhận ở Pavlohrad và Nikopol.

Tại Khmelnytskyi, Thống đốc Serhii Tiurin cho biết ít nhất một người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Ở tỉnh Kiev, chính quyền quân sự khu vực báo cáo các cuộc tấn công xảy ra tại các cộng đồng Bucha, Boryspil và Obukhiv. Một ngôi nhà, 10 gara và năm ô tô đỗ gần đó đã bị hư hại.

Tại Mykolaiv, Thị trưởng Oleksandr Senkevych cho biết một số hạ tầng bị hư hại, tuy nhiên không có thương vong.

Cảnh báo không kích được kích hoạt trên toàn Ukraine vào khoảng 5h45 phút sáng và kết thúc vào khoảng 7h sáng. Không quân nước láng giềng Ba Lan cũng điều động tiêm kích NATO để bảo vệ không phận nước này.

Cuộc tập kích diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi UAV của Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan, buộc Không quân Ba Lan lần đầu tiên bắn hạ UAV trên lãnh thổ NATO kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hai thành viên khác của NATO gồm Estonia, Romania gần đây cũng cáo buộc các vụ vi phạm không phận của UAV và tiêm kích Nga. Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết, nước này đang yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của Hiến chương NATO, cho phép các quốc gia thành viên tiến hành thảo luận với các đồng minh nếu an ninh của họ bị đe dọa.

Tuy nhiên, Moscow đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Về cuộc xung đột ở Ukraine, giới chức Nga một lần nữa tuyên bố nước này sẵn sàng thỏa hiệp để giải quyết xung đột thông qua con đường chính trị, ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng thỏa hiệp với Kiev, nếu các lợi ích cốt lõi của nước Nga được tôn trọng.

Tuy nhiên, Nga cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi nhận thấy những dấu hiệu thực sự cho thấy Kiev sẵn sàng đạt được hòa bình.