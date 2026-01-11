Đơn vị UAV tinh nhuệ của Nga phá hủy hàng loạt xe bọc thép Ukraine (Video: RT).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công do các kíp điều khiển thuộc đơn vị tinh nhuệ Rubicon thực hiện. Đây là lực lượng chuyên thử nghiệm và triển khai các hệ thống máy bay không người lái.

Trong phần mô tả kèm theo đoạn video, Bộ Quốc phòng Nga cho biết những đòn đánh được ghi lại đã diễn ra ở khu vực lân cận Krasny Lyman, thuộc Donetsk, miền Đông Ukraine. Thị trấn này nằm cách thành phố Slavyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine tại Donbass, khoảng 30km về phía đông bắc.

Trong số các mục tiêu bị máy bay không người lái FPV của Nga đánh trúng và phá hủy có một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, một xe tăng, một công sự ngầm của Ukraine, cũng như các hệ thống robot quân sự.

Trung tâm Rubicon được thành lập theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov vào tháng 8/2024, song phải vài tháng sau mới lần đầu được công bố rộng rãi. Trung tâm này được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số máy bay không người lái tấn công mang thuốc nổ.

Trong một bài viết hồi tháng 9 năm ngoái, tạp chí Forbes mô tả Rubicon là “một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên chiến tuyến”, đồng thời cho biết đơn vị này đã mở rộng đáng kể vùng tiêu diệt, đặc biệt nhắm vào hệ thống hậu cần của Ukraine.

Forbes dẫn lời các binh sĩ Ukraine cho hay, lực lượng Kiev hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt xe tải, xe bán tải và phương tiện vận tải bọc thép do các đòn tấn công này gây ra.

Máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) đã dần nổi lên như một vũ khí tầm ngắn, chi phí thấp nhưng mang tính then chốt đối với cả 2 bên trong xung đột Ukraine. Trong những tháng gần đây, máy bay không người lái FPV dẫn đường bằng sợi quang ngày càng thay thế các UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến truyền thống vốn dễ bị gây nhiễu và chế áp điện tử.