Phản ứng đáp trả cứng rắn của Nga khi Ukraine dồn dập tấn công Crimea

Hệ thống phòng không Nga ở Crimea (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/9 tuyên bố quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài của đơn vị “Bóng ma”, những đơn vị mà Nga cho là chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện vụ tấn công vào bán đảo Crimea.

Moscow cũng tuyên bố tập kích các kho chứa máy bay không người lái (UAV) tại sân bay Shkolny ở vùng Odessa, nơi được cho là nơi phát động cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân sự Nga cũng đã thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào các xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine.

Trước đó, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một khu phức hợp chăm sóc sức khỏe trên bán đảo Nga vào ngày 21/9 và phá hủy một tòa nhà trường học. 3 dân thường đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong cuộc tập kích của Ukraine. Moscow nhấn mạnh rằng không có cơ sở quân sự nào trong khu nghỉ dưỡng.

Ukraine ngày càng có xu hướng chuyển sang sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh lực lượng Kiev gặp khó khăn trên chiến trường.

Các cuộc tập kích của Ukraine, nhắm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự của Nga, đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Moscow từ lâu đã cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường Nga.

Nga đã nhiều lần đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine bằng cách thực hiện các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Moscow chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Ukraine như vị trí tập kết quân, kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhiên liệu, và không tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: BBC).

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) ngày 22/9 cho biết, cuối tuần qua, đơn vị tinh nhuệ “Bóng ma” của họ đã tiến hành chiến dịch nhắm vào thiết bị hàng không hải quân của Nga đặt tại bán đảo Crimea.

Đoạn video từ cuộc tấn công cho thấy máy bay không người lái Ukraine lao xuống căn cứ quân sự và đánh trúng các thủy phi cơ săn ngầm Be-12 Chaika, đồng thời phá hủy thêm một trực thăng Mi-8 của Nga.

Vụ tập kích diễn ra ngay sau khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy 3 trực thăng Mi-8 cùng một trạm radar đang hoạt động ở Crimea. Các cuộc tập kích cuối tuần qua chỉ là một phần trong loạt tấn công mới mà Kiev tiến hành nhằm vào Hạm đội Biển Đen, phá hủy nhiều trực thăng, radar và các thiết bị quân sự khác của Moscow trong tháng này.

Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen ở Crimea, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo này trở thành trung tâm hậu cần quan trọng, một pháo đài quân sự của Nga sau khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Moscow nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải "chấp nhận tình hình thực tế", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận yêu cầu này.