Ông Trump: Ukraine có thể giành lại nhiều đất đai nhưng không phải Crimea

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Trong chương trình Fox & Friends hôm 19/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố việc bán đảo Crimea trở lại Ukraine hoặc Ukraine gia nhập NATO là điều “không thể”.

Ông Trump nói thêm rằng Ukraine đã tiếp cận NATO để tìm kiếm sự giúp đỡ trong nỗ lực giành lại bán đảo Crimea.

“Họ đã đến và nói rằng: “Chúng tôi muốn lấy lại Crimea”. Đó là điều họ đã tuyên bố ban đầu. Một điều khác mà họ đã tuyên bố là muốn trở thành một thành viên của NATO. Nhưng cả hai điều đó đều không thể thực hiện được”, ông Trump nêu rõ.

Theo ông Trump, "điều đó luôn là không thể", cả dưới thời Liên Xô, và bây giờ là với Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng Nga luôn nhấn mạnh rằng họ không muốn "đối thủ" ở gần biên giới của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cũng cho biết Ukraine sẽ lấy lại "rất nhiều đất đai" như một phần của các thỏa thuận tiềm năng với Nga.

Khi được hỏi liệu khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Ukraine và Nga có được thảo luận tại cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18/8 hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Ukraine sẽ lấy lại được cuộc sống của họ, họ sẽ không còn cảnh người dân thiệt mạng khắp nơi. Và họ sẽ lấy lại được rất nhiều đất đai”.

“Nhưng đây là một cuộc chiến và Nga là một quốc gia quân sự hùng mạnh. Bạn không thể đối đầu với một quốc gia lớn gấp 10 lần bạn. Tôi cho rằng tất cả các bạn đều đã thấy bản đồ. Họ đang nói về Donbass, nhưng ở Donbass hiện tại Nga kiểm soát 79%. Họ hiểu điều đó”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 17/8, Tổng thống Mỹ cũng loại trừ khả năng Ukraine có thể gia nhập NATO hoặc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea như một phần trong các cuộc đàm phán với Nga.

"Không thể lấy lại Crimea... và Ukraine không thể gia nhập NATO. Có những điều không bao giờ thay đổi!!!", ông Trump cho biết thêm.

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: BBC).

Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Thành phố cảng Sevastopol ở Crimea là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý với hơn 95% cử tri ở bán đảo ủng hộ.

Các nước phương Tây đến nay vẫn không công nhận Crimea thuộc lãnh thổ Nga. Phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Moscow vì tuyên bố sáp nhập Crimea.

Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, trong đó có Crimea. Trong khi đó, Moscow cảnh báo đáp trả mạnh mẽ bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Crimea.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Ukraine không thể gia nhập NATO vì Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc Ukraine theo đuổi gia nhập NATO là lý do cốt lõi buộc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Điện Kremlin coi việc mở rộng NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải giữ lập trường trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tổng thống Trump tuần này cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Putin trong các cuộc đàm phán rằng, xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng việc trao đổi lãnh thổ và một số hình thức bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Ông Putin cũng nêu rõ, để có một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết, các quan ngại chính đáng của Nga cần được xét đến và cần khôi phục cân bằng an ninh ở châu Âu cũng như trên toàn cầu.