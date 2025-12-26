Quan chức Ukraine thừa nhận thiếu ngân sách để tổ chức bầu cử

Cố vấn chính trị của Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak (Ảnh: Reuters).

Ukraine thiếu nguồn ngân sách cho việc tổ chức bầu cử và sẽ cần nguồn tài chính từ các quốc gia khác, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết.

Theo ông, Ukraine đang trong tình trạng thâm hụt ngân sách nên không có đủ nguồn lực tài chính để tổ chức bầu cử. Ông cho biết, ngân sách của Ukraine hiện có những khoản chi ưu tiên khác, trong đó bao gồm lĩnh vực quân sự.

Ukraine đang thảo luận về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến, dưới tác động từ Mỹ và những lời kêu gọi từ Nga về việc Ukraine tiến hành các cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, theo luật pháp Ukraine, bầu cử bị cấm trong thời gian thiết quân luật, và giới chức từng cho rằng các hoạt động giao tranh đang diễn ra, rủi ro an ninh cùng tình trạng di dân quy mô lớn khiến một quy trình bầu cử hợp pháp là không khả thi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thời điểm tổ chức bầu cử tại Ukraine đã chín muồi. Sau đó, ông Zelensky kêu gọi Mỹ và châu Âu bảo đảm an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng Nga sẵn sàng xem xét việc ngừng các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine trong ngày bỏ phiếu nếu nước này tổ chức bầu cử. Ông cũng lưu ý rằng từ 5-10 triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga nên có quyền tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, nhóm công tác về chuẩn bị bầu cử và trưng cầu dân ý tại Ukraine sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 26/12, với khoảng 60 người tham gia, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), ông Oleksandr Korniyenko, cho biết.

“Theo kế hoạch, ngày mai sẽ diễn ra cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác về việc chuẩn bị bầu cử và trưng cầu dân ý trong thời gian thiết quân luật và giai đoạn hậu chiến. Nhóm công tác gồm khoảng 60 người”, ông Korniyenko cho hay. Trước đó, ông cho biết có thể sẽ trực tiếp đứng đầu nhóm công tác này.

Trong tuần này, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) đã khôi phục hoạt động của Hệ thống đăng ký Cử tri Quốc gia, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này được mở lại kể từ khi xung đột nổ ra.

David Arakhamia, lãnh đạo tại nghị viện của đảng cầm quyền Đầy tớ của Nhân dân, cho rằng quyết định này cho phép khôi phục tương tác giữa cơ quan bầu cử, công dân và các thể chế nhà nước.

“Cập nhật hệ thống đăng ký cử tri là một trong những điều kiện cơ bản để tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào”, ông Arakhamia nói, đồng thời nhấn mạnh chiến sự đã tác động mạnh đến tình hình nhân khẩu của Ukraine và hệ thống đăng ký cần phản ánh những thay đổi đó.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine chỉ có thể sẵn sàng cho bầu cử sau khi có các bảo đảm an ninh và khi khung pháp lý liên quan được thông qua.

Ngày 9/12, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng 60-90 ngày, nhưng chỉ khi Mỹ và các đồng minh châu Âu bảo đảm an ninh cho toàn bộ giai đoạn bỏ phiếu.